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 "Укрзализныця" сократит периодичность курсирования еще двух поездов в Россию

ПАО "Укрзализныця" решило уменьшить периодичность курсирования еще двух поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба общества, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двугруппный поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", - говорится в сообщении.

Также с 25 февраля будет уменьшена периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва.

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"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - говорится в сообщении.

Ранее, с 5 февраля, Укрзализныця уменьшила периодичность курсирования поездов № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка.

Источник: https://censor.net.ua/n3110428
 
   
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Украинцев в россии нет,а те что есть-в тюрме,так что ездить туды сюды вате некуй.
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Така чума на фото, що не садився би взагалі, або зійшов би з потяга прямо на ходу.
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Зато вторая, вроде бы, получше Хотя что по этому фото можно понять?
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Убирайте все рейсы , а то так мы никогда не избавимся от пьяного соседа .Понятно .что это причинит много проблем и неудобств . но решение должно быть кардинальное .В таком режиме 10 лет и забудутся все взаимосвязи с Мордором .Когда война . тут или -или .
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