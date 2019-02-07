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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17112) суд (21768) Янукович (30441) вертодром (52) Нацагентство по возвращению активов (52)

 Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению. ДОКУМЕНТ

Следственный судья Голосеевского районного суда столицы отменила решение высшей судебной инстанции и, сняв арест, вернула "вертолетную площадку Януковича" в распоряжение компании-собственнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Следственный судья Голосеевского районного суда столицы Александра Колдина вынесла определение, которым частично отменила арест на имущество Конгрессно-выстовочного центра "Парковый", который называют "вертолетной площадкой Януковича", и разрешила ООО "Амадеус КО" им пользоваться и распоряжаться. Тем самым она частично отменила решение Апелляционного суда г. Киева, которым в августе 2017 года в рамках уголовного дела накладывался арест (запрещалось собственнику пользоваться и распоряжаться), то есть высшей судебной инстанции. В определении есть лишь одно ограничение: компания – собственник не сможет отчуждать вышеупомянутое имущество. При этом в определении указано, что оно не подлежит обжалованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА обратилось в НАБУ в связи с решением суда по вертолетной площадке Януковича, - начальник юруправления Нацагентства Потемкин

Напомним, что после ареста это имущество было передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА). И в результате конкурса управителем назначено Киевское коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Доходы, полученные от управления, поступали в госбюджет. Скандальное решение следственного судьи лишает возможности АРМА и управителя, в лице которого выступает община города Киева, пользоваться и распоряжаться этим имуществом. В определении судья прямо указывает на то, что АРМА должна вернуть имущество ООО "Амадеус КО".

Стоит отметить, что при нынешней загруженности судов, это определение, принятое 6 февраля, было готово вскоре после вынесения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник

В АРМА говорят, что скандальное решение пока к ним не поступало. По мнению начальника юруправления АРМА Андрея Потемкина, вынося такое определение, следственный судья Голосеевского суда превысила свои полномочия, поскольку не имела права отменять решение вышестоящей судебной инстанции.

"Мне непонятно, на каком основании он может в принципе менять решение вышестоящей инстанции, - говорит Андрей Потемкин. - Это вообще не правосудное решение. Апелляционный суд – это полноценный суд, который действует согласно КПК. Следственный судья не отправляет правосудие, он лишь осуществляет судебный контроль в уголовном производстве, он не применяет полноценные судебные процедуры".

Также чиновник добавил, что: "только за декабрь 2018 года в виде доходов от управления этим активом Коммунальным предприятием было пополнено Государственный бюджет суммой в размере более 800 тыс. грн.".

По его словам, АРМА не вправе управлять активами или имуществом, если собственнику вернули право пользования и распоряжения. Он также уточнил, что по закону оспорить это решение АРМА не сможет.

Что касается судьи принявшей это решение, то как сообщали ранее СМИ, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия уволить Александру Колдину с занимаемой должности.

Киевская городская прокуратура пообещала прокомментировать ситуацию в ближайшие часы. 

Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 01
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 02
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 03
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 04
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 05
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 06
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 07
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 08
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 09
Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению 10

Источник: https://censor.net.ua/n3110425
 
 
 Топ комментарии
 
судебный шабаш а не реформа
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президент заднего входа провёл судебную рихворму
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За три десятка лет независимости Украины я, наверное, впервые увидел функционеров-государственников, которые по-настоящему, неподкупно, профессионально работали в интересах судебной реформы страны. Парадокс: ими оказались иностранцы - эксперты, которые входят во временную комиссию, занимающуюся отбором судей в антикоррупционный суд (АКС). Этим людям не жить в этой стране, не воспитывать тут детей, однако свою работу они делают чётко и хладнокровно. К сожалению, похоже на то, что ни один наш местный чиновник, особенно члены Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не способен на такое: он либо согласится на взятку, на его(ее) супруга(-у) откроют уголовное дело и будут шантажировать ради "правильного" решения, либо он там изначально из "своей" тусовки и является марионеткой АП.

На видео - повторное собеседование "забракованных" международными экспертами кандидатов. В данном случае - кандидат Виктория Жовноватюк (Кицюк), судья Соломенсокго районного суда г. Киева, по-прежнему не понимает, что происходит. До этого момента в судебной системе Украины все решалось за бабло, по звонку... а тут какой-то иностранец зажег перед ней красный свет на пути в АКС. "WTF??? WTF???". Она пытается хитро формулировать фразы, уходить от ответов, но это не помогает...
А вы помните, как многие наши "патриоты" из БэПэПэ, "женщина третьего тысячелетия" и т.д. пугали, что в тот день, когда начнут работу вот эти международные эксперты, - Украина потеряет суверенитет? Друзья, да по итогу я готов всю судебную систему нашей страны, ГПУ и т.д. вырвать из рук мародеров и отдать на аутсорсинг международным экспертам, после чего к нам в страну выстроится очередь иностранных инвесторов. "Втрата суверенітету", "страшне зовнішнє управління", млять...

Sergey Naumovich
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За три десятка лет независимости Украины я, наверное, впервые увидел функционеров-государственников, которые по-настоящему, неподкупно, профессионально работали в интересах судебной реформы страны. Парадокс: ими оказались иностранцы - эксперты, которые входят во временную комиссию, занимающуюся отбором судей в антикоррупционный суд (АКС). Этим людям не жить в этой стране, не воспитывать тут детей, однако свою работу они делают чётко и хладнокровно. К сожалению, похоже на то, что ни один наш местный чиновник, особенно члены Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не способен на такое: он либо согласится на взятку, на его(ее) супруга(-у) откроют уголовное дело и будут шантажировать ради "правильного" решения, либо он там изначально из "своей" тусовки и является марионеткой АП.

На видео - повторное собеседование "забракованных" международными экспертами кандидатов. В данном случае - кандидат Виктория Жовноватюк (Кицюк), судья Соломенсокго районного суда г. Киева, по-прежнему не понимает, что происходит. До этого момента в судебной системе Украины все решалось за бабло, по звонку... а тут какой-то иностранец зажег перед ней красный свет на пути в АКС. "WTF??? WTF???". Она пытается хитро формулировать фразы, уходить от ответов, но это не помогает...
А вы помните, как многие наши "патриоты" из БэПэПэ, "женщина третьего тысячелетия" и т.д. пугали, что в тот день, когда начнут работу вот эти международные эксперты, - Украина потеряет суверенитет? Друзья, да по итогу я готов всю судебную систему нашей страны, ГПУ и т.д. вырвать из рук мародеров и отдать на аутсорсинг международным экспертам, после чего к нам в страну выстроится очередь иностранных инвесторов. "Втрата суверенітету", "страшне зовнішнє управління", млять...

Sergey Naumovich
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А вы не видите реальных справ нашего любимого Петра Алексеевича чтоли?

Вертолітний майданчик Януковича повернула колишньому власнику суддя Голосіївського райсуду Колдіна, яку ВККС рекомендував до звільнення - Цензор.НЕТ 9665
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Обиделась на возможное увольнение и решила напоследок бабла накосить в наглую и показать всем где она всю эту систему правосудия вертела
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А потомуша после таких рекомендаций чела надо полностью отстранять от дел и документов, шоб он напоследок не сумел нагадить или подзаработать левака.
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президент заднего входа провёл судебную рихворму
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Розстріли та повішення потрібно було проводити, а не якусь там люстрацію
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Позор судейскому коллективу в котором служит такой судья. Господа судьи ведь вы в ответе перед честными тружениками батькивщины, что среди Вас имеются отщепенцы - продажние люди в мантиях. Подумайте о тех патриотах, которые не щадят жизни, мерзнут в окопах и принимают смертельны огонь на себя чтобы тысячи и тысячи украинцев чувствовали себя в безопосности от Януковичей и их банд. Пусть у вас проснется совесть. Гоните таких судей поганой метлой и отправьте их искупать вину в окопах в ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ областях.
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А кто-то заметил вообще как все забыли чисто случайно про 16 млрд вывезенные яныком и пустую казну по словам Сени?
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в тот день, когда народ Украины повесит первого реХформированного судью или прокурора, я пожалуй выпью.......
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Боюся, що печінка не витримає.. Супрун вже попереджала, що надмірне вживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю ..😃😃😃
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Це останнє рішення "судді" Колдіной. Наступне своє засідання вона буде проводити на кільцевій дорозі.. А ті папірці, за її підписом нехай собі засуне в одне відоме місце нижче спини, аби його там не застудити..😃😃😃
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Уж поверь, она столько наколядовала, что и правнукам еще останется.
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И не нужно гнать на Порошенко и его потужну судебную реформу. Он тут не причем . Он обещал принять судебную реформу, а выполнять никто не обязался. И вообще эта судья сама по себе, как и вся судебная реформа.
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Ні, тут потрібно дякувати сам ВРУ та її депутатам. Вони бідні так зайняті, що за усю каденцію, не змогли прийняти ЖОДНУ поправку до недолугого КПК "Портнова", а ті що прийняли. ще більше його погіршили.
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Готуються до повернення Віктора Федоровича!
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У когось є сумнів, що це рішення повністю Законне?
Скоро парламентські вибори, ось і думайте яких/підара.содовб.бів туди оберете, щоби і далі у нас були Закони, що дозволять виносити ось такі, бредові, але законні рішення...
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Вісім сторіч орда розкладала свідомість слов"ян корупцією.
Призначала на посади тільки носіїв кацапської крові (рабської).
За чотири роки це не виправити..........Нє можна - але треба поновлювати виключну міру покарання!!!!!!!!!!!! Що також є ознакою ординського правосуддя.
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Тут лише містер Кольт може допомогти, іншої ради нема...
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ну шо..... через год-другой будут встречать с цветами и шампанским ну и извинения типа
та чорд попутал......... прости батя.......................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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