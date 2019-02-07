 Вертолетную площадку Януковича вернула бывшему собственнику судья Голосеевского райсуда Колдина, рекомендованная ВККС к увольнению. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Следственный судья Голосеевского районного суда столицы Александра Колдина вынесла определение, которым частично отменила арест на имущество Конгрессно-выстовочного центра "Парковый", который называют "вертолетной площадкой Януковича", и разрешила ООО "Амадеус КО" им пользоваться и распоряжаться. Тем самым она частично отменила решение Апелляционного суда г. Киева, которым в августе 2017 года в рамках уголовного дела накладывался арест (запрещалось собственнику пользоваться и распоряжаться), то есть высшей судебной инстанции. В определении есть лишь одно ограничение: компания – собственник не сможет отчуждать вышеупомянутое имущество. При этом в определении указано, что оно не подлежит обжалованию.

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Напомним, что после ареста это имущество было передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА). И в результате конкурса управителем назначено Киевское коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Доходы, полученные от управления, поступали в госбюджет. Скандальное решение следственного судьи лишает возможности АРМА и управителя, в лице которого выступает община города Киева, пользоваться и распоряжаться этим имуществом. В определении судья прямо указывает на то, что АРМА должна вернуть имущество ООО "Амадеус КО".

Стоит отметить, что при нынешней загруженности судов, это определение, принятое 6 февраля, было готово вскоре после вынесения.

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В АРМА говорят, что скандальное решение пока к ним не поступало. По мнению начальника юруправления АРМА Андрея Потемкина, вынося такое определение, следственный судья Голосеевского суда превысила свои полномочия, поскольку не имела права отменять решение вышестоящей судебной инстанции.

"Мне непонятно, на каком основании он может в принципе менять решение вышестоящей инстанции, - говорит Андрей Потемкин. - Это вообще не правосудное решение. Апелляционный суд – это полноценный суд, который действует согласно КПК. Следственный судья не отправляет правосудие, он лишь осуществляет судебный контроль в уголовном производстве, он не применяет полноценные судебные процедуры".

Также чиновник добавил, что: "только за декабрь 2018 года в виде доходов от управления этим активом Коммунальным предприятием было пополнено Государственный бюджет суммой в размере более 800 тыс. грн.".

По его словам, АРМА не вправе управлять активами или имуществом, если собственнику вернули право пользования и распоряжения. Он также уточнил, что по закону оспорить это решение АРМА не сможет.

Что касается судьи принявшей это решение, то как сообщали ранее СМИ, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия уволить Александру Колдину с занимаемой должности.

Киевская городская прокуратура пообещала прокомментировать ситуацию в ближайшие часы.



















