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 Столтенберг обвинил РФ в попытках вмешаться во внутренние дела Балканских стран

Лидер НАТО обвинил Россию в попытках повлиять на процесс приема Балканских стран в военный альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в эксклюзивном интервью Euronews в Брюсселе.

Интервью состоялось в тот же день, когда Республика Северная Македония под своим новым названием подписала протокол, открывающий ей дорогу к вступлению в НАТО.

"Россия пытается вмешаться, пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах, – заявил Столтенберг в Euronews. – Я думаю, это неправильно".

"НАТО уважает решения независимых суверенных государств, вне зависимости от того, хотят ли они вступить в НАТО или нет, – добавил он. – В Скопье мы видели, что большинство в парламенте, большинство политических партий хотели вступления в НАТО, и мы это приветствуем. Но в Сербии, например, они четко заявили, что не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это".

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"Поэтому Россия должна уважать решения суверенных государств, если они хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится", – резюмировал он.

Столтенберг также затронул тему выхода Вашингтона и Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соглашение запрещает обеим странам использовать ракеты средней и малой дальности. Вашингтон обвиняет Россию в его нарушении.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы попытаемся убедить Россию вернуться к соблюдению договора, – сказал Столтенберг. – Завершению процесса выхода предшествует шестимесячный период, в течение которого Россия может вернуться. Она все еще может вернуться".

"Наша реакция будет взвешенной, она будет оборонительной по ее характеру, и мы будем изучать не только военные последствия, но и возможные новые инициативы по контролю над вооружениями, – заявил генсек альянса. – Но мы должны сделать все, чтобы в мире без договора о РСМД и с новыми российскими ракетами НАТО было способно обеспечивать сдерживание и оборону".

Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Он запрещает производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Источник: https://censor.net.ua/n3110424
 
 
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За обвинениями должны следовать какие то действия в отношении обвиняемого.Если пустое бла-бла тогда лучше молчать и не показывать импотенцию
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и что ты сделаешь если обвиняемый не вменяемый и с ядерной бомбой в руках?
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Совок был более могуч и тоже с красной кнопкой, но с ним так не нянчились.
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Придушить экономически. До потери сознания.
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"Ми знаємо хто це зробив! Але більше так не робіть, бо ми не хочемо з вами битися!" Ну що ще сказати? Браво Столтенберг!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтолтенберг обвинил РФ в попытках вмешаться во внутренние дела Балканских стран
 
 
 
 
 
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