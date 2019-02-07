 Трибуна Рады будет разблокирована. Ляшко и Порошенко уже нашли компромисс, - Березюк

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в комментарии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, Президент Петр Порошенко сегодня, вероятно, будет присутствовать в зале ВР.
"Это не секрет. Он победитель. Он эту декларацию (изменения в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО. - Ред.) внес. Уже внесли штандарт. В зале он точно будет. Трибуна будет разблокирована. Это просто возня, которая говорит о важности вопроса. … Найдут компромисс. Они уже его нашли. Это артисты (блокирующие трибуну представители фракции РПЛ. – Ред.), которые прекрасно играют представление по защите олигархата", - заявил Березюк.
Он считает предложения Порошенко по закреплению курса на ЕС и НАТО Конституции предвыборным пиаром, потому что никаких действий по приближению к НАТО не совершается. В частности, выступая с трибуны ВР, он заявил, что сами генералы НАТО говорят, что "в Украину легче зайти российской армии, чем армии стран НАТО – из-за бюрократии".
Вместе с тем, Березюк выразил уверенность, что сегодня изменения в Конституцию будут приняты.
Напомним, народные депутаты фракции Радикальной партии со вторника блокировали трибуну ВР.
Ахметов и Порошенко
(своих однопаотийцев/союзников)
блокирует курс ЕС/НАТО и за одно бые попытки изменения
закона о выборах
это из серии «янукович против порошенка», в то
время, как порошенко обналичивает бабло януковича
"существует обоснованное подозрение, что радиКалы Ляшка попытаются сорвать голосование по НАТО в четверг (послезавтра), а шумиха по Супрун является только поводом, начать во вторник, и продолжить до четверга.. для этого, Ляшковцы резко заблокировали трибуну в Раде и потребовали немедленно снизить цену на газ...
Единственным выгодополучателем от этого, является Рашка..
НАБУ должна проверить "закрома" Ляшка, потому что он должен очень не хило заработать на этой шумихе и срыве голосования по НАТО.."
Это только с нашим народом можно получить ситуации когда у Ляшек и Рыгов больше мест будет даже в 2019м
Мне вот очень интересно - в какую страну «срочно» свалит Жулька Тимошенница, чтобы не голосовать за это?
Ну, или на больничный сляжет?)
Нагадаю, що кремлівська зозуля Жулька практично ніколи не голосує по болючим для Кацапії питанням, ось дивіться:
20 вересня 2016 року. Постанова про невизнання виборів до Державної думи Росії - офіційно Юлія Тимошенко відсутня, однак, в першій половині дня - була в залі.
6 жовтня 2017 року - Проект "Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" у першому читанні - Тимошенко не голосувала.
18 січня 2018 року - Закон про деокупацію Донбасу і визнання Росію агресором та окупантом - Тимошенко не голосувала.
12 липня 2018 року - голосування по збитому літаку МН 17 - Юлія Тимошенко відсутня.
06 грудня 2018 року - не голосувала за припинення Договору з Росією - відсутня».
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Але чомусь віриться більше не шпигуну з його гучними і брехливими промовами, а британському полковнику Глену Гранту. Який каже, що Україну у відкритому конфлікту з Рашою чекає 100% поразка. "Не може маленька совкова армія перемогти велику совкову армію", - каже британець. А за п'ять років наш головнокомандувач не на крок не просунув укрармію від совка до НАТО.
задний вход
І хочу додати, що стандарти ЄС і НАТО - це в тому числі і чесні вибори. А те, що сьогодні президент і його корумповане оточення підкуповують країну для того, щоб сфальшувати вибори, - це не стандарти ЄС і НАТО.https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.
Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
оэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
Перед новим роком він давав Йулі 18% іі Порошенку 16%, Тоді став "сумнівним"
Тепер він вгагалі став соєво-шоколадним!
Насправді все дуже просто. У Йулі є свій ядрьоний електорат із сільських бабусь, отупілих від серіалів домогосподпрок та їхніх мущінок-підкаблучників, вони за неї завжди. У вересні минулого року, коли 30-40% ще не визначилися, за кого будуть голосувати, її рейтинги були високими, бо кількість тих що визначилися була не великою. З наближенням до виборів, коли люди починають визначатися, частка тих хто за Йулю зменшується, бо загальне число тих, хто взначився зростає
Побачите, на виборах вОна отримає ті самі 12-13% що і у 2014р.
Що Петро "виграє", то це зрозуміло. Але це буде для країни катастрофою. Реальної влади він мати не буде, бо реальний відсоток його підримки на рівні статпомилки, все решта - адмінресурс. Почнеться втрата управління і розвал. ПеПо щасливо відбуде на затишні береги, як президент в екзилі і буде в соплях і сльозах давати інтерв'ю by edvance English. А що в цей час буде відбуватись в Україні? Надовго вистачить 1000гр продавшим голос виборцям?
То ж, якщо судити по справах - на шпигуна рф-ського не схоже. Чи це теж таке собі маскування, досить дивне і ризиковане?
Протест, млять.