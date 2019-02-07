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 Политика Украины
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Все про:ВР (22641) Ляшко (1488) Порошенко (16293) Березюк (174)

 Трибуна Рады будет разблокирована. Ляшко и Порошенко уже нашли компромисс, - Березюк

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк считает блокаду представителями фракции Радикальной партии Олега Ляшко "представлением по защите олигархата".

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в комментарии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Президент Петр Порошенко сегодня, вероятно, будет присутствовать в зале ВР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

"Это не секрет. Он победитель. Он эту декларацию (изменения в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО. - Ред.) внес. Уже внесли штандарт. В зале он точно будет. Трибуна будет разблокирована. Это просто возня, которая говорит о важности вопроса. … Найдут компромисс. Они уже его нашли. Это артисты (блокирующие трибуну представители фракции РПЛ. – Ред.), которые прекрасно играют представление по защите олигархата", - заявил Березюк.

Он считает предложения Порошенко по закреплению курса на ЕС и НАТО Конституции предвыборным пиаром, потому что никаких действий по приближению к НАТО не совершается. В частности, выступая с трибуны ВР, он заявил, что сами генералы НАТО говорят, что "в Украину легче зайти российской армии, чем армии стран НАТО – из-за бюрократии".

Вместе с тем, Березюк выразил уверенность, что сегодня изменения в Конституцию будут приняты.

Напомним, народные депутаты фракции Радикальной партии со вторника блокировали трибуну ВР.

Источник: https://censor.net.ua/n3110423
 
   
 Топ комментарии
 
сказал бы уже прямо)
Ахметов и Порошенко
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Які ідійоти взагалі голосували за скотиняку з вилми?
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Самопомощь - единственна сменяемая пртия в праламенте, они голосуют антикоррупционные законы, ходят полным составом и не кнопкодавят.
Это только с нашим народом можно получить ситуации когда у Ляшек и Рыгов больше мест будет даже в 2019м
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сказал бы уже прямо)
Ахметов и Порошенко
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более подробно - порошенко руками рыг и ляшков
(своих однопаотийцев/союзников)
блокирует курс ЕС/НАТО и за одно бые попытки изменения
закона о выборах
это из серии «янукович против порошенка», в то
время, как порошенко обналичивает бабло януковича
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Инструкция для якобы патриота - "в любой непонятной ситуации говори о защите олигархов"!
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Пора Ахметову покупать другую партию - Вилы протухли.
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Які ідійоти взагалі голосували за скотиняку з вилми?
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В основному молодь. Ляшко в раду більше не попаде - його електорат перекочував у 95-й квартал.
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Ну, якщо молоддю вважати тих, кому в середньому 50...
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я еще позавчера писал: 05.02.2019 19:44
"существует обоснованное подозрение, что радиКалы Ляшка попытаются сорвать голосование по НАТО в четверг (послезавтра), а шумиха по Супрун является только поводом, начать во вторник, и продолжить до четверга.. для этого, Ляшковцы резко заблокировали трибуну в Раде и потребовали немедленно снизить цену на газ...
Единственным выгодополучателем от этого, является Рашка..
НАБУ должна проверить "закрома" Ляшка, потому что он должен очень не хило заработать на этой шумихе и срыве голосования по НАТО.."

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Самопомощь - единственна сменяемая пртия в праламенте, они голосуют антикоррупционные законы, ходят полным составом и не кнопкодавят.
Это только с нашим народом можно получить ситуации когда у Ляшек и Рыгов больше мест будет даже в 2019м
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Этой мусорной фракции с агентами пуйла в лице Гришина и Зимина уже никто не верит и в новом парламенте ее уже не будет
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Старый как мр высер без единого аргумента. Ну, это характерно для тех, у кого вечный словесный позор при полном запоре мыслей.
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Ляшко уже отримав фінансову задньопривідну підтримку та купу грошей така собі повія висого готунку
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Можна ненавидіти баригу, але навіщо нести пургу по будь-якому приводу?
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я согласен, но когда 1 лицо государства подает документі через черній ход єто очень красноречиво демонстрирует его как человека и отношение его к людям Ві представляете Макрон или Меркель подвали документі через черній ход отож в ГОСУДАРСТВЕ именно в государстве єто невозможно у нас само слово государство и гос органі полностью дискредитировані єтой властью и после смені всей єтой шушері ой как долго будет востанавливаться институт гос. органов и власти особенно доверие
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Я про інше. У вас є достовірна інформація про те, що барига передавав "купу грошей" задньоприводному лідеру партії? Чи це припущення?
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Сегодня в Раде - голосование за закрепление в Конституции стратегического курса Украины в НАТО и ЕС, которые инициировал Президент Порошенко.
Мне вот очень интересно - в какую страну «срочно» свалит Жулька Тимошенница, чтобы не голосовать за это?
Ну, или на больничный сляжет?)
Нагадаю, що кремлівська зозуля Жулька практично ніколи не голосує по болючим для Кацапії питанням, ось дивіться:
20 вересня 2016 року. Постанова про невизнання виборів до Державної думи Росії - офіційно Юлія Тимошенко відсутня, однак, в першій половині дня - була в залі.
6 жовтня 2017 року - Проект "Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" у першому читанні - Тимошенко не голосувала.
18 січня 2018 року - Закон про деокупацію Донбасу і визнання Росію агресором та окупантом - Тимошенко не голосувала.
12 липня 2018 року - голосування по збитому літаку МН 17 - Юлія Тимошенко відсутня.
06 грудня 2018 року - не голосувала за припинення Договору з Росією - відсутня».
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Ну так вся її фракція ж голосувала. А президент(майбутній) і не забов'язаний голосувати. Бо у президента(майбутнього) багато важливих справ.
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Але чомусь віриться більше не шпигуну з його гучними і брехливими промовами, а британському полковнику Глену Гранту. Який каже, що Україну у відкритому конфлікту з Рашою чекає 100% поразка. "Не може маленька совкова армія перемогти велику совкову армію", - каже британець. А за п'ять років наш головнокомандувач не на крок не просунув укрармію від совка до НАТО.
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не хитрите, цирк устроен с подачи вашего порошенка, через
задний вход
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Наживо. Виступ у Верховній Раді. Україна буде в НАТО і ЄС, я в цьому переконана! І наступний президент це зробить!
І хочу додати, що стандарти ЄС і НАТО - це в тому числі і чесні вибори. А те, що сьогодні президент і його корумповане оточення підкуповують країну для того, щоб сфальшувати вибори, - це не стандарти ЄС і НАТО.https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/
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Невже пуйло дав ваній змогу пропіаритися зі вступом в НАТО? 😂
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Только что прослушал пресс-конференцию, в ходе которой были оглашены результаты последнего опроса, проведённого Социологическим Центром им. Драгоманова. По их выкладкам:на первом месте пока В. Зеленский - 18,2% поддержки;на втором П. Порошенко - 17,2%;на третьем Ю. Тимошенко - 14,5%.
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.
Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
оэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
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Це що, в нас 17,2% шпигунів? Що проголосують за шпигуна? Та ну
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У вересні цей соціологічний центр давав Йулі 22% Порошенку 7,7. Тоді він був достойним довіри і його даними розмахували тут наче прапором.
Перед новим роком він давав Йулі 18% іі Порошенку 16%, Тоді став "сумнівним"
Тепер він вгагалі став соєво-шоколадним! Трибуну Ради буде розблоковано. Ляшко і Порошенко вже знайшли компроміс, - Березюк - Цензор.НЕТ 6612
Насправді все дуже просто. У Йулі є свій ядрьоний електорат із сільських бабусь, отупілих від серіалів домогосподпрок та їхніх мущінок-підкаблучників, вони за неї завжди. У вересні минулого року, коли 30-40% ще не визначилися, за кого будуть голосувати, її рейтинги були високими, бо кількість тих що визначилися була не великою. З наближенням до виборів, коли люди починають визначатися, частка тих хто за Йулю зменшується, бо загальне число тих, хто взначився зростає
Побачите, на виборах вОна отримає ті самі 12-13% що і у 2014р.
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Так підкуп членів комісій йде який? А цілі мережи створюються для підкупу виборців? Тож не здивуюсь, що декілька мільонів Юліних голосів вже при підрахунку перетворяться на Пєтіни. Звісно не за безкоштовно, зрозуміло.
Що Петро "виграє", то це зрозуміло. Але це буде для країни катастрофою. Реальної влади він мати не буде, бо реальний відсоток його підримки на рівні статпомилки, все решта - адмінресурс. Почнеться втрата управління і розвал. ПеПо щасливо відбуде на затишні береги, як президент в екзилі і буде в соплях і сльозах давати інтерв'ю by edvance English. А що в цей час буде відбуватись в Україні? Надовго вистачить 1000гр продавшим голос виборцям?
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Ляшко в своём репертуаре: встал в позу и... "пошёл на компромис".
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Рошен знайшов компроміс з бойовим ********
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Да, опять в лотерею что-то выиграл.😉
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спочатку він програв очко, і тепер постійно виграє
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Політика--грязь, брехня і шахрайство. Але весь час обливати брудом, і владу в першу чергу, що любі дії. які зроблені чи робляться для держави чи людей--ЦЕ ВСЕ ПІД ВИБОРИ. Це вже цинізм і тупість. По-перше є дії, які роками робляться .а потім завершуються .а по-друге,якщо щось хороше робиться--то не має значення коли. Краще пізніше--ніж ніколи.
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Ех, Олежка! А як же клятва: Більше. ні міліметра в гузно!?
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Гузно і голова давно живуть кожний своїм життям. Трибуну Ради буде розблоковано. Ляшко і Порошенко вже знайшли компроміс, - Березюк - Цензор.НЕТ 4193
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Деяка категорія наших громадян думають вухами і вважають, що добре відомий пройдисвіт і шпигун природньо перетворюється в скаженого патріота, якщо він гучніше всіх і з надривом у голосі проволає "Слава Україні!", а вишиванку не буде знімати навіть в бані. Але це помилка. Політиків треба судити по справах, а не по словах і по одягу.
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Те, що цей так званий "радикал" - відомий пройдисвіт, давно не таємниця. Але він шось занадто несерйозний для шпигуна. Хоча - непогане маскування...
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Ні, Олєжка - дрібний шахрай. Я ПєПу мав на увазі. Він щойно виступав в Раді перед голосуваннями.
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Голосування пройшло успішно, до речі, вітаю!
То ж, якщо судити по справах - на шпигуна рф-ського не схоже. Чи це теж таке собі маскування, досить дивне і ризиковане?
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Дуже проста порада - ніколи не вір під..расу...Яку б посаду він не займав...Ляшко по повній використав момент - попіарився,взяв від влади відступне і вигляді преференцій чи просто звиклого бабла і для ідіотів вигладає переможцем...А чим власне скінчилось те пікетування?..Та тим,що Парубій пообіцяв на наступному тижні "вивчити питання","залучити депутатів і фахівців",а також "створити комісію по перевірці" і "підготувати постанову"...От і будуть залучати,перевіряти,створювати,вивчати до усрачки...Нашої усрачки...це єдине,що депутати нам залишають...
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Вже ясно як былий день: Ляшка в Раді більш не повинно бути. Сподіваюся, що не буде. Багато тих, що раніше за нього голосували, зрозуміли, що помилялися і вже другий раз на ті самі граблі не встануть.
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Сегодня должны принять изменения в Конституцию, что мы идем в ЕС и НАТО. Там спрятан тонкий момент - запрет военных баз на территории Украины. А это и закрывает нам реальный путь в НАТО - никаких размещенных ракет, как делает Польша, никаких американцев и т.д. Порошенко - изменник
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Набрызгал слюны. Разаблачил. И проголосовал.
Протест, млять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрибуна Рады будет разблокирована. Ляшко и Порошенко уже нашли компромисс, - Березюк
 
 
 
 
 
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