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 ВСК по убийству Гандзюк раздражает правоохранительные органы своей работой, - Борислав Береза о критике следственной комиссии Луценко

Глава Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов Борислав Береза (внефракционный) заявил, что ожидает от Генерального прокурора Юрия Луценко обоснования его слов о том, что работа ВСК мешает расследованию.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Если он может это обосновать, то я хотел бы услышать, но он не общается с комиссией. Это его персональная точка зрения, которую он не может обосновать", - сказал нардеп.

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Береза напомнил, что Генпрокурор заявил, что следствие знает кто убийца и заказчик в начале декабря, а "сегодня на дворе уже февраль, а мы до сих пор ничего так и не услышали".

"Думаю, что это большее зло. Вы видите, что комиссия сейчас не делает никаких заявлений, а просто работает. Больше того, мы видим, как мы раздражаем представителей правоохранительных органов своей работой, а не заявлениями. И это самое интересное. В данный момент собираются подписи всех членов комиссии под постановлением о продлении работы комиссии", - объяснил нардеп.

Береза считает крайне важным, чтобы отчет комиссии и продление работы ВСК состоялись сегодня, так как завтра может не набраться голосов для принятия решения.

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Накануне, Генпрокурор Юрий Луценко, отчитываясь о своей работе на комитете ВР по вопросам по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос Мустафы Найема заявил, что считает деятельность ВСК такой, которая не содействует следствию.

"Прошу передать всем членам вашей комиссии, что объявление на свое рассуждение кого-то то виновным в смерти является не только моральным грехом, но и уголовным нарушением. Я призываю прекратить уничтожать людей только потому, что вам хочется заниматься политической деятельностью. Вообще все по любым нарушениям должна назначаться только после завершения досудебного следствия", - заявил Луценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3110419
 
 
 Топ комментарии
 
"Береза напомнил, что Генпрокурор заявил, что следствие знает кто убийца и заказчик в начале декабря, а "сегодня на дворе уже февраль, а мы до сих пор ничего так и не услышали"

У Березы, похоже, амнезия. Он совсем забыл, что основное занятие Луценко - это спортивная (рыбная) ловля. А там принцип - поймал (подоил) - и отпусти.
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Если бы просто алкаш. Дело саботажем пахнет, причём на самом высшем уровне.
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Декларативные изменения, которые ни на что не влияют - любимое занятие дмагогов.
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Та ***** пока мы со своей быдло-элитой дошкандыбаем до НАТО и ЕС параша развалится, бо она шкандыбает со своей быдло-элитой в кубе.
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Не называй народ быдлом, а выбирает потому, что приходится выбирать именно из этого говна.
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Саме це бидло і допустило це гівно до влади ще в 90-х. Тепер має що має і нехай не скиглить.
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А ты один был против. Ты умней целого народа?
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Декларативные изменения, которые ни на что не влияют - любимое занятие дмагогов.
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посмотрим, проголосует ли нажратый Арьев сегодня за НАТО/ЕС
.....
или прикроется шлюшком
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Бо ці зміни таки декларативні. Чи Ар'єв забув як ледь не кожний президент переписував Конституцію під себе? Чи він забув, що для того, щоб призначити кума нинішнього президента на посаду генпрокурора, протягнули окремий закон, начхавши на Конституцію? Не декларативними можуть бути тільки конкретні дії. А Конституція, на жаль, вже давно стала дишлом, яким можна обертати як завгодно.
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Прямо убийство Галины Старовойтовой ,или Анны Политковской.Смерть одного человека трагедия,смерть миллионов просто статистика.говаривал когда то фюрер кремля Джугашвили
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Всі комісії депутатів--це партійні і кланові розборки. Перше--більшість депутатів--бивші зекі, кримінальні злочинці, шахраї, казнокради і ВЕЛИКІ брехуни. Ні одна депутатська комісія не дала якогось результату--крім піару. Слідство злочину--це не клуб--шоу.а наші придуркі намагаються перетворити любі слідчі дії в цирк і клоунаду
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"Береза напомнил, что Генпрокурор заявил, что следствие знает кто убийца и заказчик в начале декабря, а "сегодня на дворе уже февраль, а мы до сих пор ничего так и не услышали"

У Березы, похоже, амнезия. Он совсем забыл, что основное занятие Луценко - это спортивная (рыбная) ловля. А там принцип - поймал (подоил) - и отпусти.
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А что этот алкаш без образования и чести может еще делать?.Провалив всю работу прокуротуры полностью,приравняв небесную сотню к берхутам,только заливать всех вокруг грязью и верещать,что ему все мешают.Надеюсь он вернется в родные для себя места,куда его индюкович определил.
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Если бы просто алкаш. Дело саботажем пахнет, причём на самом высшем уровне.
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Бідний Йурик - всі йму заважають працювати, як поганому танцюристу
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Невже ТСК до Луценка впритул підібралась?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСК по убийству Гандзюк раздражает правоохранительные органы своей работой, - Борислав Береза о критике следственной комиссии Луценко
 
 
 
 
 
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