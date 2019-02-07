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 Общество
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Все про:Крым (21087) сепаратизм (11173) Лиев (8)

 Против меня подняли очередную искусственную волну, - исполнительный директор Общественного Лиев об обвинении в сепаратизме

Исполнительный директор ЧАО "Национальная общественная телерадиокомпания" Александр Лиев отрицает сепаратистские взгляды и считает, что против него устроили информационную атаку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лиева, в соцсетях сейчас распространяют "смонтированное из кусочков манипулятивное видео", где он говорит о том, что крымчане являются "ментально русскими людьми" и о необходимости провести в Крыму так называемый референдум.

Отметим, что это видео разместил 17 сентября прошлого года блогер Мстислав Соболев в Facebook. Блогер обвинил Лиева в сепаратистских взглядах и нашел в этом причину, почему на Общественном в свое время карта Украины появилась без Крыма, не показали крестный ход украинской церкви и не хотели включать в программу военный парад, но якобы были вынуждены это сделать в последний момент.

""Общественным" телеканалом, функцией которого является информационная работа против российской агрессивной пропаганды, руководит чиновник, который признал #КримНаш и заявляет, что он - "русский"", - написал тогда Соболев.

Лиев объясняет, что данное видео было смонтировано из интервью "Громадського" телевидения, которое он давал в последние дни февраля в Симферополе.

"На тот момент правительство Крыма уже был отправлено в отставку, а Аксенов стал премьер-министром (чуть позже эти решения так называемой Верховной Рады АРК украинский суд признал незаконными). Мне предложили остаться работать в "правительстве аксенова", но я не написал соответствующее заявления и согласия не давал, поэтому в те дни я был уже не министром, но еще оставался исполняющим обязанности министра курортов и туризма Автономной Республики Крым", - объяснил Лиев.

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Он также уточняет, что именно в эти дни еще действующая Верховная Рада Крыма инициировала референдум о расширении экономических полномочий Крыма в составе Украины.

"В официальных комментариях и разъяснениях к этой инициативе речь шла только об увеличении полномочий в теме использования собранных налогов и полномочий в управлении имуществом, что на территории автономии. О выходе Крыма из состава Украины вообще не шла речь. На видео я объясняю, каких именно полномочий не хватает для развития курортной сферы Крыма. На тот момент не было никакого разговора об аннексии", - отмечает Лиев.

По его словам, за неделю Верховная Рада Крыма изменила свою риторику и суть референдума изменилась.

"Тогда и появился пункт о присоединении к России, а также объявили о переходе на российское время. Я узнал об этом из новостей и в тот же день сложил с себя полномочия и.о. министра, провел итоговую пресс-конференцию и уехал из Симферополя в Киев", - убеждает бывший министр.

Он также отмечает, что в то время "очень интенсивно общался с основными действующими политическими фигурами Украины именно на тему остановки действий РФ в Крыму".

"Я также осуществлял конкретные действия, чтобы остановить те процессы, о чем хорошо известно нашим правоохранительным структурам. Известно об этом и предателям в Крыму, потому что именно за такие действия на внеочередном заседании так называемого президиума верховного совета АРК меня были внесены в список персон нон грата и запрещен въезд в Крым", - сообщает Лиев.

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Исполнительный директор Общественного также рассказывает, что возглавлял рабочую группу при Министерстве аграрной политики, которая занималась возвращением государственного имущества, находящегося на оккупированной территории.

"Нам удалось задержать и вернуть десятки транспортных средств, с нашей помощью были объявлены в розыск руководители государственных предприятий, которые подняли российский триколор, и которые в то время свободно путешествовали Украину и даже Европу. Нам удалось вернуть бренды "Новый мир" и "Массандра", спасти их от регистрации по России", - отмечает он.

Лиев также отмечает, что прошел неоднократные спецпроверки и проверки в связи с доступом к государственной тайне.

"По этому поводу есть официальные выводы, которые разочаровали авторов заказных волн информационных атак против меня", - пишет Лиев.

Исполнительный директор Общественного подчеркнул, что ему сейчас "больно и противно" все это разъяснять.

"Но не все люди защищены от информационных манипуляций и следят за своей информационной гигиеной, следовательно сейчас легко попасть в капканы фейка, что распространяется за деньги с целью, о которой вы можете даже не догадываться", - пишет он.

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Лиев отмечает, что в соцсетях не впервые поднимают вопрос его якобы сепаратистских взглядов.

"Тема, которую я сейчас подробно объясняю, появлялась в СМИ трижды: во время выборов в 2014 году, второй - когда с канала UA: Первый убрали программу народного депутата Украины Деркача, а третья волна выливается сейчас, когда выборы "на носу", - отмечает Лиев.

Он также отметил, что вся его "семья всю жизнь у дома, в школе и в детском саду, когда жила в Симферополе, говорила на украинском и продолжает говорить на украинском здесь, в Киеве. Это наш выбор".

"Поэтому хочу обратиться ко всем, кто меряется патриотизмом по месту рождения. Украинец - не тот, кто родился в Украине. Украинец тот, у кого дети украинцы, тот, кто сознательно выбрал Украину", - пишет Лиев.

Источник: https://censor.net.ua/n3110417
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по информации в нете проходимец с кацапской вонью
Знакомьтесь: Александр Лиев, уроженец Республики Коми (нынче это в РФ). Биография у парня бомбовая. Предприниматель в Крыму, чиновник на Буковине, антимонопольщик в Севастополе, крымский беженец в Киеве, советник министра аграрной политики и продовольствия, менеджер в туристической отрасли, и в конце концов, теледеятель. А еще выпускник московской школы бизнеса «Вега», борец с «оранжевой чумой», активист русской общины Крыма, пропагандист «евразийского вектора Украины», кавалер императорского ордена дома Романовых «Служу Отечеству!» А еще за Лиевым тянется мощный шлейф из уголовных дел и производств, которые по дивному стечению обстоятельств ничем не закончились.
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Там на UA1 хоч один українець працює? Просто цікаво.
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Барыги скоро киселева сюда привезут!
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З анекдотів про Чапаєва.
Забігає Пєтька у хату:
- Василь Іванович! Гольфстрім замерз!
- Ну скільки разів можна повторювати, не ставте євреїв у караул!
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переклад) - "Новий Світ" )))
тримайся тезка - Крим це Україна!!!
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Не вірю я тобі укаводетирадилисьНАукраине чомусь..
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Барыги скоро киселева сюда привезут!
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Судя по информации в нете проходимец с кацапской вонью
Знакомьтесь: Александр Лиев, уроженец Республики Коми (нынче это в РФ). Биография у парня бомбовая. Предприниматель в Крыму, чиновник на Буковине, антимонопольщик в Севастополе, крымский беженец в Киеве, советник министра аграрной политики и продовольствия, менеджер в туристической отрасли, и в конце концов, теледеятель. А еще выпускник московской школы бизнеса «Вега», борец с «оранжевой чумой», активист русской общины Крыма, пропагандист «евразийского вектора Украины», кавалер императорского ордена дома Романовых «Служу Отечеству!» А еще за Лиевым тянется мощный шлейф из уголовных дел и производств, которые по дивному стечению обстоятельств ничем не закончились.
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Александр Лиев
Бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым

У МЕНЯ ВОПРОС - какие фсбэшники тянут во власть крымских чиновников? Почему не их Тернополя, Львова, Черновцов?
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РЕЗУЛЬТАТЬІ РАБОТЬІ «украинских СМИ»:
Война продолжается, россияне продолжают убивать украинцев и оккупировать территории Украиньі.

На 5-й год войньі с Россией, страной поствившей целью УНИЧТОЖЕНИЕ Украиньі: «нацистов, фашиздов, бендеровцев, украинских националистов»:

-вступление Украины в ЕС поддерживают 50% украинцев,
-в НАТО - 46% - опрос
-отношение жителей Украины к России улучшилось, сейчас положительно к ней относится почти каждый второй 50%.

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Да и еще, ети СМИ «мягко и ненавязчиво» напоминают нам, что: «Враг не в кремле, а на Банковой»

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Враги и там, и там. Только те, что в Кремле дальше и явнее. А те, что на Банковой - их марионетки.
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Так, так. І Скабєєва теж однієї з вами думки, каже, що «Главньій враг украинского народа сидит на Банковой, и ето Порошенко, а самьій лучший друг Украиньі, сидит в крємле и ето *****».
Проти мене підняли чергову штучну хвилю, - виконавчий директор Суспільного Лієв про звинувачення в сепаратизмі - Цензор.НЕТ 6192
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Там на UA1 хоч один українець працює? Просто цікаво.
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Додам. Знаю, що, принаймні, Юрій Макаров працює. Але я запитував про менеджмент, бо п.Макаров -- людина творча.
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ОБвинувачувачам.
ви напевне не бачили Проти мене підняли чергову штучну хвилю, - виконавчий директор Суспільного Лієв про звинувачення в сепаратизмі - Цензор.НЕТ 4183

Перший козацький
Этот ресурс является, пожалуй, главным рупором победобесия в Украине. «Интер», по сравнению с «Першим козацьким» - просто вестник украинского националиста.
Стоит посмотреть, как «Козацький» подает «Бессмертный полк», прославляя «Новороссию» - с 4.46 смотрите особенно внимательно:
- Да здравствует город-герой Севастополь!
- Ураааа..
- Да здравствует город-герой Донецк
- Урааа
- Да здравствует город герой-Горловка
Подающего команды не видно, но похоже, прославляют оккупацию сами же «журналисты» т.н «телеканала». Работают, так сказать, над сюжетом.
Вот еще небольшая порция бреда от этого «канала»: «Почему День Победы - мистически могучий праздник, который не теряет своей силы от поколения к поколению? Нет, дело не только в тотальности той Войны, которая коснулась каждой семьи. Это день нашего Второго Рождения, это наша славянская (тюркская, грузинская, в общем, советская!) Пасха, день, когда мы кровью и потом заслужили право на Жизнь, право не быть истреблёнными и превращенными в скот "высшей расы". Это день нашего Воскрешения и воспоминание о том, как наши народы накостыляли самому Сатане».
Хозяева ресурса, понимая, но балансируют на грани уголовной ответственности и шизофрении, скрывают свои лица. Однако, это секрет полишинеля. По крайней мере «лицо канала» и Executive Producer at «Перший Козацький» известно - им является некто Максимилиан Уразов.
На скриншоте - таковы «выходные данные» сайта антиукраинского канала.
«Козацький» продвигает все откровенно кремлевские инициативы, в том числе - заявления еще одного организатора «Бессмертного полка» - представителей московского «Института мира», о котором мы тоже уже писали, поэтому не будем повторяться (https://ord-ua.com/2017/01/12/kak-rossijskie-spetssluzhbyi-okkupiruyut-kiev-cherez-mirotvorchestvo-i-zabotu-o-pereselentsah/?page=2).
Гебня и МП
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встречался лично. говорит на россиянском.
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сепар и есть, иначе как объяснить вот это....?
Проти мене підняли чергову штучну хвилю, - виконавчий директор Суспільного Лієв про звинувачення в сепаратизмі - Цензор.НЕТ 12
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПротив меня подняли очередную искусственную волну, - исполнительный директор Общественного Лиев об обвинении в сепаратизме
 
 
 
 
 
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