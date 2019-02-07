 Обвиняемый в незаконном обогащении прокурор сил АТО Кулик хочет оправдательный приговор и грозит детективам и прокурорам уголовным преследованием. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

Прокурор антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина подал ходатайство об избрании меры пресечения в виде 35 тыс. грн. залога, а также о наложении денежного взыскания за неявку в суд в размере двух прожиточных минимумов.

Он напомнил, что в июле 2016 г. к Кулику применялось личное обязательство. На сегодня срок обязательств закончился.

"За 2018 г. произошло лишь одно судебное заседание по факту. Появились новые обстоятельства по которым необходимо обратиться о применении меры пресечения. Кулик неоднократно без уважительных причин не являлся на судебные заседания. В частности, 22.05.2018 г. Кулик, будучи заблаговременно уведомлен о судебном заседании, не явился и не предоставил какие-либо документы, указывающие на важность неявки. После этого судебное разбирательство состоялось лишь один раз и исследовались диски со временного доступа к банковской тайне. На том заседании на вопрос председательствующего Кулик сказал, что предоставит документы позже. До сих пор исследование документов судом и участниками процесса не произошло.

Аналогично 11 декабря 2018 г. разбирательство не состоялось из-за неявки обвиняемого в связи с пребыванием в отпуске за границей. Будучи 29 октября 2018 г. ознакомленным под личную подпись о назначении судебного заседания именно на 11 декабря 2018 г. Кулик обратился к руководству Генеральной прокуратуры о предоставлении ему отпуска на 14 дней как участнику боевых действий. Каких-либо документов о пребывании за границей в день судебного заседания ни им, ни защитниками предоставлено не было. Он только устно сообщил, что он находится за границей. В соответствии с УПК, пребывание в отпуске не является уважительной причиной для неявки в суд. Более того, 5 декабря 2017 г. и 12 февраля 2018 г. Кулик не являлся на судебные заседания без уведомления о причинах. Из-за таких действий обвиняемого провести судебное разбирательство в разумные сроки не представляется возможным. В 2017 г. заседания проводились четыре раза, а в 2018 - только один.

Кроме того, Кулик является должностным лицом органов прокуратуры. Занимает должность заместителя руководителя департамента ГПУ, что дает ему возможность влиять на свидетелей в уголовном производстве с использованием своего служебного положения, а также согласовывать свои показания с близкими лицами, негативно влиять на их намерение и возможность давать правдивые показания в ходе судебного заседания, а также препятствовать иным образом. Куликом подана жалоба на старшего группы прокуроров Грищука и на меня о внесении ложных сведений в указанные ходатайства. КДКП отказала в открытии производства. Кроме того, Куликом внесены заявление в ГБР и начато уголовное производство в отношении меня как прокурора о внесении ложных сведений в ходатайство о его неявке на судебные заседания. В этом производстве допрашивались прокуроры, которые входят в группу прокуроров, в том числе, допрашивался и я. Не знаю, как суд к этому отнесется. Я считаю, это является красноречивым фактом препятствования уголовном производству с использованием своего служебного положения", - пояснил прокурор Козачина.

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Кроме залога, на Кулика попросили возложить обязательства: не отлучаться из Киева без разрешения суда, сообщать суду об изменении места жительства и места работы, воздержаться от общения со свидетелями по делу, сдать паспорт для выезда за границу.

Защита относительно меры пресечения возражала. По их словам, ходатайства о денежном взыскании они не получали, но они согласились рассматривать его, не требуя времени не ознакомление.

Адвокаты сообщили, что 22.05.2018 г. Кулик находился на больничном за границей и к материалам дела была приобщена копия справки из этого учреждения. В день судебного заседания о лечении было сообщено в письменном ходатайстве защитника. 29 октября 2018 г. Кулик расписался в документе о назначении судебного разбирательства. Но в связи с изменением состава суда дата следующего заседания не была определена. Кулик и его защитники ставили подписи в расписке без даты. А дата была установлена ​​позже и это подтверждается ответом Голосеевского суда на запрос адвокатов.

По обращениям в квалифкомиссию прокуроров и Государственное бюро расследований, адвокат Мельник подчеркнул, что эти органы Кулику не подчинены и доказательства влияния на них нет. Кроме того, у обвиняемого есть процессуальные права и он может обращаться в любые органы для своей защиты. Поэтому адвокаты считают, что информация прокурора о неявке Кулика в суд по неуважительным причинам заведомо ложная.

Фото: Судебный репортер"

"Прокурор Козачина оказался в такой ситуации, где он будет вынужденно отвечать за фальсификации, которые он совершил в этом уголовном производстве. Боясь этой ответственности, он старается всячески повлиять на меня, осуществить давление ... Отстранение от должности или избрание меры пресечения. Для вручения ходатайства Козачина и Грищук вызвали меня повесткой, явно нарушив требования УПК, вызван как лицо по которому проводится досудебное расследование. По этому факту было подано заявление в КДКП. Я как прокурор и как гражданин имею право обжаловать любые решения в КДКП. Во-вторых, у меня есть обязанность сообщать в преступлениях в действиях прокуроров и правоохранительных органов, о чем сообщили в ГБР ... Несмотря на попытки прокуроров, судом апелляционной инстанции принято решение о том, что я имею право находиться на должности и выполнять служебные обязанности. Все это время я занимаюсь расследованием актуальных уголовных дел. Результаты освещаются в СМИ. У меня есть интерес продолжать эту работу. Второй мой интерес, что я намерен довести этот процесс до конца, получить оправдательный приговор и после этого начать уголовное преследование, конечно, прокуроров, которые фальсифицировалы материалы, и детективов. Я этого не скрываю и не считаю давлением на них. Я жду, когда закончится судебный процесс", - заявил Кулик.

После этого суд удалился в совещательную комнату. Решение по ходатайству прокурора суд объявит на следующий день - 7 февраля в 9:30

Срок привлечения к уголовной ответственности за незаконное обогащение составляет 5 лет. Подозрение Кулику сообщили в июле 2016 г..

Отметим, бывшему военному прокурору сил АТО инкриминируется приобретение недвижимого имущества, законность которого подтверждена доказательствами, на сумму 2,86 млн грн. На мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлен ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После передачи дела против Кулика в суд, в апреле 2017 г., генпрокурор Юрий Луценко перевел его на должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

28 июня 2017 г. ко Дню Конституции Кулик получил от Президента Петра Порошенко орден "За заслуги" третьей степени за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". В прокуратуре пояснили, что наградили Кулика за его роль в конфискации 1,5 млрд долларов преступной организации Януковича.

Сейчас в суде по делу Кулика исследуются письменные доказательства.

Напомним также, что 30 ноября 2018 г. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что не установило признаков незаконного обогащения в действиях прокурора Константина Кулика. Решение НАЗК касалось деклараций за 2015 и 2016 гг.

В январе 2014 г. мать Кулика и компании главаря "Оплота" Евгения Жилина поручились своим имуществом по 15 млн грн кредита для новосозданной фирмы в ПАО "Финбанк". Позже фирма ликвидировалась, а деньги банка возвращены не были. На основании поддельных документов недвижимость матери Кулика и семьи Жилина были выведены из-под ареста. Мужчину, который носил фальшивые документы к госрегистратору, осудили на 5 лет. Он рассказал, что за это ему давали водку или деньги на водку. Гражданский иск банка удовлетворен не был. А квартиру мать Кулика позже подарила своему сыну. Ее стоимость оценивается в 5 млн грн.

В органах прокуратуры Константин Кулик занимал следующие должности:

1) 06.2012 г. по 04.2013 гг. - старший прокурор отдела защиты интересов государства и противодействия коррупции управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины;

2) 04.2013 г. по 04.2013 г. - и.о. начальника отдела правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Николаевской области;

3) 04.2013 г. по 12.2013 г. - начальник отдела правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта прокуратуры Николаевской области;

4) 12.2013 г. по 02.2014 г. - прокурор по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области;

5) 02.2014 г. по 08.2014 гг. - начальник отдела по расследованию особо важных дел управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины;

6) в сентябре 2014 года принят на военную службу по контракту лиц офицерского состава, присвоено воинское звание "полковник юстиции" и приказом Генерального прокурора Украины назначен начальником следственного отдела управления надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции военной прокуратуры Южного региона Украины;

7) в декабре 2014 года назначен начальником управления надзора за соблюдением законов объединенными силами.