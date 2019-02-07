EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
  1658  14
Все про:выборы (20998) Макаревич (86) пропаганда (2170) Россия (71924) ТВ (1758)

 Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта каждый день кричат в телевизоре про Украину, не про Путина и Медведева, не про пенсии и зарплаты наших граждан, - Макаревич

Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный российский музыкант Андрей Макаревич, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, ещё немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется. Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут ещё украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается! Воистину - если бы не было Украины, её надо было бы придумать", - заявил Макаревич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта каждый день кричат в телевизоре про Украину, не про Путина и Медведева, не про пенсии и зарплаты наших граждан, - Макаревич 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110413
 
   
 Топ комментарии
 
Никогда Россия не жила так плохо как при Трампе и Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Снимаю шляпу - перед великим музыкантом!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никогда Россия не жила так плохо как при Трампе и Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
И не только талантливый музыкант,ещё и мозги не пропил)
 показать весь комментарий
 
 
офф топ
Цирк из Сирии приехал

23 февраля из Москвы к Владивостоку отбудет поезд с «военными трофеями из Сирии». Позорное зрелище, по сути являющееся пропагандой войны, именуется «военно-патриотической акцией».
По степени идиотизма новая задумка Минобороны стоит в одном ряду со штурмом копии Рейхстага, идеей отлить ступени главного военного Храма из нацистской техники и, конечно, прогоном лаосских Т-34 через Россию.
Очень «патриотично» - больше трех лет воевали за Асада и алавитов вдали от России, прятали свои потери, но все равно, даже из того, что известно - погибших и раненых сотни. Количество убитых мирных жителей неясно.
Но почему показываете только убогие «военные трофеи»? Вы же за «всю правду о войне». Так?
Тогда погрузите на поезд остатки сбитых российских самолетов и вертолетов - для всеобщего обозрения. Поставьте на платформы частоколом портреты погибших - пусть качаются на ветру - вы же так любите «бессмертные полки». Подготовьте стенды с инфой о том, сколько денег спалили в Сирии, отняв в России у пенсионеров. Выставите на агитпоезде лектора, который будет объяснять гражданам, как Путин два или три раза «выводил войска» из Сирии и как засунул страну в эту кровавую клоаку.
Вот со всем этим багажом вставайте на рельсы и отправляйтесь по ободранной начальством и его друзьями России - впереди «трофеи», и тут же им в затылок дышат платформы с ценой, которая за эти «трофеи» были уплачена.
 показать весь комментарий
 
 
пропаганда - вона однакова, в усьому світі...
можна сказати про класику - гебельс, кацяпи, наші чоколятні)), і тд
і взагалі - перетворити біле на чорне і навпаки - Макаревичу - респект!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ви забули про ригоаналів і юлеботів Чотири з гаком роки наші генерали ідеологічного фронту щодня кричать у телевізорі про Україну, не про Путіна і Медведєва, не про пенсії і зарплати наших громадян, - Макаревич - Цензор.НЕТ 1508
 показать весь комментарий
 
 
адепты секты заднепроходного и тут примазались)
 показать весь комментарий
 
є підозри, що Макаревич порохобот. правда, більшість зубожілих зрадойобів й не знає хто такий Макаревич, він же не співає шансон і про залатыє купала
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що деякі не почали його ображати по нації Чотири з гаком роки наші генерали ідеологічного фронту щодня кричать у телевізорі про Україну, не про Путіна і Медведєва, не про пенсії і зарплати наших громадян, - Макаревич - Цензор.НЕТ 8119
 показать весь комментарий
 
 
Кацапов нужно изолировать. Древние греки придумали методику чмонения под названием "остракизм" - полный игнор. Вот и нам нужно принципиально забыть о кацапах и заниматься исключительно своими задачами преследуя свои цели. Кацапы это историческое недоразумение, которое "где то там" занято "хрен знает чем", а если оно появляется у нас то мы его уничтожаем как заразу. Для тог чтобы в доме не было тараканов, нужно не сорить едой, поддерживать чистоту, закручивать краны и время от времени уничтожать насекомых используя спецсредства. Ну никому же в голову не приходит обсуждать с насекомыми правомерность захвата тараканами мусорного ведра под умывальником? Никто не собирается вступать с ними в переговоры, изучать их тараканий язык для понимания "требований" из под умывальника. Немного дуста и все - ихтамнет! Чотири з гаком роки наші генерали ідеологічного фронту щодня кричать у телевізорі про Україну, не про Путіна і Медведєва, не про пенсії і зарплати наших громадян, - Макаревич - Цензор.НЕТ 508
 показать весь комментарий
 
 
В Україні занадто багато мишебратьєв. Сумно, що їх надзвичайно багато серед молоді. Всі, хто заявляє про свою нейтральну позицію щодо братства, є мишебратьями.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЧетыре с лишним года наши генералы идеологического фронта каждый день кричат в телевизоре про Украину, не про Путина и Медведева, не про пенсии и зарплаты наших граждан, - Макаревич
 
 
 
 
 
 вверх