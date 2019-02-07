 Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта каждый день кричат в телевизоре про Украину, не про Путина и Медведева, не про пенсии и зарплаты наших граждан, - Макаревич

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный российский музыкант Андрей Макаревич, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, ещё немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется. Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут ещё украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается! Воистину - если бы не было Украины, её надо было бы придумать", - заявил Макаревич.
Цирк из Сирии приехал
23 февраля из Москвы к Владивостоку отбудет поезд с «военными трофеями из Сирии». Позорное зрелище, по сути являющееся пропагандой войны, именуется «военно-патриотической акцией».
По степени идиотизма новая задумка Минобороны стоит в одном ряду со штурмом копии Рейхстага, идеей отлить ступени главного военного Храма из нацистской техники и, конечно, прогоном лаосских Т-34 через Россию.
Очень «патриотично» - больше трех лет воевали за Асада и алавитов вдали от России, прятали свои потери, но все равно, даже из того, что известно - погибших и раненых сотни. Количество убитых мирных жителей неясно.
Но почему показываете только убогие «военные трофеи»? Вы же за «всю правду о войне». Так?
Тогда погрузите на поезд остатки сбитых российских самолетов и вертолетов - для всеобщего обозрения. Поставьте на платформы частоколом портреты погибших - пусть качаются на ветру - вы же так любите «бессмертные полки». Подготовьте стенды с инфой о том, сколько денег спалили в Сирии, отняв в России у пенсионеров. Выставите на агитпоезде лектора, который будет объяснять гражданам, как Путин два или три раза «выводил войска» из Сирии и как засунул страну в эту кровавую клоаку.
Вот со всем этим багажом вставайте на рельсы и отправляйтесь по ободранной начальством и его друзьями России - впереди «трофеи», и тут же им в затылок дышат платформы с ценой, которая за эти «трофеи» были уплачена.
можна сказати про класику - гебельс, кацяпи, наші чоколятні)), і тд
і взагалі - перетворити біле на чорне і навпаки - Макаревичу - респект!!!