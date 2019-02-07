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 Политика Украины
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 Проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под вопросом: USAID приостановила действие гранта, бюджет не принят, - Аласания

После увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания организация USAID, которая спонсировала "Общественное", приостановила действие гранта.

Об этом Аласания сказал в интервью Dеutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация, которая это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под руководством Аласании НОТУ внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, - протокол заседания Набсовета

Аласания добавил, что времени осталось очень мало и "проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под огромным вопросом".

"Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как работать дальше", - резюмировал Аласания.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3110411
 
 
 Топ комментарии
 
Чтоб отказаться от дебатов , порошенко поступил креативно ((
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Аласания не тормози на тв перед выборами должно быть шоу одного актера))).К черту дебаты)))Тебе ж уже указали на выход из за этого)))
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Реалії нинішнього життя на Україні свідчить про все краще за будь-які дебати.
Цілком зрозуміло одне - баригу потрібно судити за всі його злочини і в жодному разі не можна обирати президентом когось із ублюдків або помаранчевих.
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Чтоб отказаться от дебатов , порошенко поступил креативно ((
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Аласания не тормози на тв перед выборами должно быть шоу одного актера))).К черту дебаты)))Тебе ж уже указали на выход из за этого)))
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Реалії нинішнього життя на Україні свідчить про все краще за будь-які дебати.
Цілком зрозуміло одне - баригу потрібно судити за всі його злочини і в жодному разі не можна обирати президентом когось із ублюдків або помаранчевих.
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І помаранчеві не такі?
А хто такі, біло-сині риги?
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Та ты шо?! И в 2014 поэтому бигав голосовать за Однотурового брехуна?
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Та Кнур по-любому не придет на дебаты. Чем он хуже(лучше) своего бывшего шефа Шапкотыра?
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Генерал- Памперс, ти кого козлорожий "Кнуром" обізвав?.. Маєш своє *****, ним і тішся... 😎
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ну тут все понятно....
Для грузина Аласании это не его война и не его Родина....

Проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під питанням: USAID призупинила дію гранту, бюджет не затверджено, - Аласанія - Цензор.НЕТ 7848 Дмитро Корчинський
5 лютого о 11:58 ·

Власники й менеджмент всіх цих телеканалів - потвори.
З цієї таблиці можна зрозуміти чи варто було палити інтер, чи варто було звільняти Алазанію.
Проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під питанням: USAID призупинила дію гранту, бюджет не затверджено, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2839
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Нічого надзвичайного в цьому питанні не станеться, якщо дебати кандидатів в Президенти відбудуться на телеканалі "ПРЯМИЙ". Так навіть буде цікавіше і об'єктивніше 😃😃😃😃😃
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Тимошенко НАПЕРЕД відмовилась дебаТУВАти з Богословською-от шоумени з USAID і забрали фінансування Проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під питанням: USAID призупинила дію гранту, бюджет не затверджено, - Аласанія - Цензор.НЕТ 3847
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Патмушта Інка-варовка не віддала каструлі.
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"Сейчас организация, которая это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют", - отметил Аласания.

Чем рискуют грантодатели?
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Репутацией. Субстанция недоступная пониманию 99.99% украинцев
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Может они ждут выяснения как тратились предыдущие гранты?

Аваков и Луценко должны расследовать деятельность Аласании, - нардеп от "Свободы" Головко.
Соответствующее депутатское обращение он направил в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел.
"Мне стали известны факты о совершении Председателем правления ОАО" Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Аласанией З. Г. и подчиненными лицами уголовных преступлений, а именно присвоение средств в особо крупных размерах во время тендерных закупок, присваивание международной помощи, подделка диплома, злоупотребление служебным положением при начислении премий и т.д.", - говорится в обращении Головко.
"Кроме того, руководство ОАО "НСТУ", злоупотребляя своим служебным положением и используя коррупционные схемы, завладевают деньгами иностранных партнеров, выделенных для развития медиа в Украине.
Завышается стоимость создания медиа проектов, средства иностранных грантов используются на выплату премий, надбавок и доплат руководящему составу ОАО "НСТУ", при этом, последние не отражают такие средства в своих декларациях", - заявил Головко.
Источник: https://censor.net.ua/n3110066
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Аласанія назвав причину,котра йому вигідна. бо причина інша


п'ятниця, 1 лютого, 2019, 11:37 Політика Профспілка НСТУ назвала факти зловживання Аласанії на «Суспільному», - документ

доводимо до Вашого відома, що листи щодо корупційних правопорушень в ПАТ «НСТУ» також направлено до Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, оскільки «вимивання» коштів міжнародної технічної допомоги Правлінням ПАТ «НСТУ» під орудою Аласанії З.Г., хоча і відбувається на території України, але стосується нецільового використання коштів, наданих Урядом США.
Нагадаємо найбільш кричущі порушення:згідно з проектом № 3441-02, термін дії до 31.03.2020 року - з виділених Урядом США 6,150 млн дол. США, 2,882 млн дол. США списано на: оренду офісів, послуги зв'язку, транспортні та готельні послуги. Одним із виконавців є ТО «Центр «Ейдос», в засновниках якої члени Наглядової Ради ПАТ «НСТУ»;згідно з проектом № 3068-01, термін дії - до 24.11.2018 року з виділених 4,552 млн дол. США, списано на обладнання, меблі, подорожі та конференції - 1,056 млн дол. США. Одним із виконавцем списання вказаних коштів є ТО «Інтерньюз-Україна», яка має безпосереднє відношення до керівництва ПАТ «НСТУ»;згідно з проектом № 2660-18 «Український медійний проект», виділено 20 750 млн дол. США коштів Уряду США. Згідно з актом виконаних робіт, більше півмільйона доларів США витрачено на належну організацію бухгалтерії, ведення трудових книжок нарахування зарплат. Виконавцем є ряд громадських організацій, серед яких - ТО «Громадське телебачення», засновником якої є і Голова Правління ПАТ «НСТУ» З.Аласанія.
Фінансові махінації та списання коштів Уряду США причетними до керівництва та членів Наглядової Ради ПАТ «НСТУ» особами відбувалось і по інших проектах: реєстр. № D-000386 - 2 999 963 канадських доларів, реєстр № AID - 121-А-11-00002 - 600 тис. дол. США. А за сприяння Благодійного Фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України» виділено найбільше коштів на створення контенту, а саме, понад 1 млн. доларів США.

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за корупційні правопорушення у нас не наказывают
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А оно Пете надо - он и в 2014 не с кем не дебатировал. Вот и сейчас таким же способом хочет опять пролезть на табуретку.
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Вот мнение уважаемого человека и журналиста по поводу "левой" профспилкы.https://censor.net.ua/news/3109649/teper_kogda_pod_alasanieyi_zakachalas_pochva_ya_lichno_rasschityvayu_byt_s_nim_do_poslednego_chlen_pravleniya
Вот мнение Климкина по поводу самой процедуры увольнения Аласания.https://gordonua.com/news/politics/klimkin-ob-uvolnenii-alasanii-podobnaya-situaciya-za-dva-mesyaca-do-vyborov-eto-prostite-na-golovu-ne-nalazit-706128.html
Вот мнение уважаемой журналистки по поводу увольнения Аласания.https://censor.net.ua/news/3109628/uvolnenie_alasanii_eto_politicheskaya_rasprava_gerasimyuk
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так Аласания сам утверждал, что на его канале нет места политике.. а это не двойные стандарты продуманого принципиала?)
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Громадьске, Супрун, Аласания. Конечно американцы недовольны. Порошенко доиграется.
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А что заявляют американцы по поводу Громадского и Аласании?
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Кто телевиденье кормит тот его и танцует)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под вопросом: USAID приостановила действие гранта, бюджет не принят, - Аласания
 
 
 
 
 
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