 Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер

Об этом в своем Твиттере написал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (власть. - Ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут поддать сомнению (результаты. - Ред.) выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях", - заявил Волкер.

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