 Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер

Об этом в своем Твиттере написал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.
"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (власть. - Ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут поддать сомнению (результаты. - Ред.) выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях", - заявил Волкер.
Идут лесом.
И представителя США тоже.
Никаких проблем.
Знайдене братією його тіло, було спотворене великою кількістю колотих та вогнепальних ран.
Акт медичного огляду тіла убитого митрополита показує, що архіпастиря-мученика розстрілювали розривними кулями і кололи холодною зброєю.
Гетьман Скоропадський встановив на місці розстрілу пам'ятник святителю, який був зруйнований, коли місто знову було захоплено більшовиками.
Пусть Волкер засунет себе такую нормальность в одно место!!!!!
расейские свиньи пусть седят в своём сарае!
" ТВАРЮК НЕ ГОДУВАТИ !" ⚠
Андрей Макаревич
Если бы не было Украины, её надо было бы придумать
Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют.
Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко.
Ну, ещё немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется.
Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут ещё украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается!
Воистину - если бы не было Украины, её надо было бы придумать.
Как они могут что-то наблюдать?
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.
Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
Возьмем три известные в Украине конторы, которые принимают ставки на результаты президентских выборов.
Коэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
"Фаворит спорт":
Петр Порошенко - 1,72 (1,9),
Юлия Тимошенко - 3,00 (2,35),
Владимир Зеленский - 4,00 (4,70),
Анатолий Гриценко - 15,00 (15,00),
Юрий Бойко - 20,00 (20,00),
Олег Ляшко - 75,00 (50,00),
Андрей Садовый - 200,00 (200,00).
"Пари Матч":
Петр Порошенко - 1,85 (2,30),
Юлия Тимошенко - 3,00 (2,30),
Владимир Зеленский - 4,50 (4,50),
Анатолий Гриценко - 9,00 (9,00),
Юрий Бойко - 15,00 (15,00),
Андрей Садовый - 35,00 (25,00),
Олег Ляшко - 35,00 (30,00).
Как видим, у букмекеров все чётко. По их прогнозам, есть два явных фаворита, но с преимуществом в пользу действующего Президента. Причем это преимущество буквально за последнюю неделю подросло у всех контор. Зеленский заметно отстает от обоих, хотя его шансы незначительно растут. Еще сильнее отстает Гриценко, но на него уже такие огромные коэффициенты - 9, 15 и 21, что всерьез его шансы букмекеры не воспринимают.
Какой главный вывод? Могут ли социологи манипулировать с цифрами и приводить данные не совсем честных опросов? Могут. Возможно ли это доказать? Невозможно. Могут ли букмекеры руководствоваться некими мотивами, кроме объективных шансов кандидата на победу? Теоретически такое может быть, но учитывая, что у всех контор общая оценка фаворитов и их шансов совпадает, такое не слишком вероятно.
Единственный однозначный вывод, который можно сделать - букмекеры, делая прогнозы на выборы, однозначно не считают результаты социсследований решающими для себя. А вот это уже приговор всей украинской социологии. Если априори субъективный коэффициент букмекеров идет вразрез с ЯКОБЫ объективными данными социологов, это означает лишь то, что букмекеры социологам не верят и свои деньги на их прогнозы ставить не готовы, а следовательно, нет оснований верить социологам и у избирателей.
или этот бред вам приснился ?
пусть на мольдивах лапшу вешает,
похоже брехун Пэця расплодил букмекеров, чтобы они ему победу на выборах обеспечили ?
лидер букмекеров,
он их ррезидент и покровитель,
шуллер шуллеру друг, товарИЩ и брат ...
К сожалению..
можно по частям, если хватать не будет
Якщо у українців є воля, то через громадські організації українці повинні це заявити вголос, через вулицю, бо ІНШОЇ можливості у народа, громадян, НЕМА, тому, що інфопростір у них узурповано олігархічними клами.
не вони ж воюють.
а Волкера би запитав,чи не підважила легітимність вибору американського президента відсутність вєтнамських спостерігачів під час війни у В'єтнамі?