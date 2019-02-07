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 Политика Украины
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Все про:выборы (20998) наблюдатель (680) ОБСЕ (3507) Россия (71924) Волкер Курт (368)

 Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер

Украине необходимо присутствие на выборах наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, иначе возникнут вопросы относительно легитимности выборов.

Об этом в своем Твиттере написал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (власть. - Ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут поддать сомнению (результаты. - Ред.) выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях", - заявил Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер

Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110409
 
 
 Топ комментарии
 
Мы знаем, что такое ОБСЕ.
Идут лесом.
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Загарбникам з оккупантами не місце на виборчих дільницях України!!!
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пустить сегодня на выборы в Украину провокаторов от ФСБ/ГРУ/СВР - это все равно как бы в 1943 году в Ленинград прибыли наблюдатели от Гитлера - чтобы проверить соблюдение прав человека...
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А чому ж тоді таке демократичне (?) ОБСЕ так настійливо не запрошувало українських спостерігачів до виборів *****. А якщо вже Волкеру так нейметься, то нехай наприклад білоруси представлять кацапів
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Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. - Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9964Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 4760
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Шокина давно надо было уволить. Пусть Байден приедет еще раз, чтоб Луценка сняли.
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Душу й тіло ми положим за нашу свободу ....тут где-то маленькая нестыковочка Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9021
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Можно сегодня записать в Конституции, что мы стремимся в ЕС, а завтра послать этот ЕС "идти лесом". Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 1332

И представителя США тоже.
Никаких проблем.
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Американцы 200 лет назад не приглашали англичан убеждаться, что выборы Президента США прошли законно. Люди как раз не поддадут сомнению итоги выборов, а мнение нелюдей нас не интересует. Волкер, тут ты неправ.
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ОБСЄ так, але без мокшанських спостерігачів!!! Страна агресор!!!
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вот тот, у нас есть вопросы относительно легитимности ОБСЕ. Они в упор не видят русских танков на донбассе, что они хотят увидеть на выборах?
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Волкер иди спать вместе со своим обсе
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Мені от цікаво, чи вважав би Волкер нормальним після нападу Японії на Перл-Харбор участь японських спостерігачів у виборах президента США під егідою Ліги Націй? І якщо так, тор з якого дива всіх японців у Штатах помістили у закриті табори до закінчення війни? Чому вихідців з Японії не брали на військову і державну службу? Що, містер Волкер, подвійні стандарти?
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7 лютого 1918 року озброєні погромники-більшовики ввірвалися в покої митрополита Володимира і після знущань над ним вивели за стіни Лаври і розстріляли. Перед смертю архіпастир звершив молитву, благословив своїх убивць і нібито сказав: «Господь вас хай простить».

Знайдене братією його тіло, було спотворене великою кількістю колотих та вогнепальних ран.
Акт медичного огляду тіла убитого митрополита показує, що архіпастиря-мученика розстрілювали розривними кулями і кололи холодною зброєю.
Гетьман Скоропадський встановив на місці розстрілу пам'ятник святителю, який був зруйнований, коли місто знову було захоплено більшовиками.
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Стоит также упомянуть отношение к разрывным (и экспансивным) пулям в авиации времен Первой мировой войны. Обычно с пленными летчиками хоть немцы, хоть французы обходились весьма благородно, но если в боеприпасах сбитого самолета находили разрывные или экспансивные пули - летчика расстреливали. Позднее немцы стали снабжать своих пилотов письменными приказами, в которых летчику прямо приказывалось вышестоящим командиром использовать такие патроны, соответственно, за запрещенные пули отвечал теперь уже не летчик. Французы вскоре переняли эту практику, и в итоге разрывные пули использовались обеими сторонами.
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Россия сама себя дискредитировала, ей не нужно позволять, даже присутствие в каких либо других странах. Пусть присутствуют при оргазме Северо-Корейцев перед своим богом.
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«Все в порядке, если российские наблюдатели будут участвовать, , - добавил спецпредставитель Госдепа. - Никаких игр. Украине надо быть уверенной в собственных демократических институтах». В годы Второй мировой войны, когда американцы воевали с японцами,то всех японцев живших тогда в Америке ,отправляли в специальные лагеря ,двойные стандарты просматриваются,а может кремлёвскому Фюреру .кто то отрабатывает?
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Им тоже по 2 раба захотелось? Пускай контракт с ВСУ подписівают!
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Лавочник сказав що каців не пустить. Подивимось.
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Якщо збреше, то називатиму його не лавочник, а тріпло.
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Та пусть себе будут....закрыть в отдельной комнате до окончания выборов на участке ...откатать пальчики с каждого ,а потом отправить на паРашку.... Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 4975
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Не хер в Украине вообще кацапам делать . У них есть великий Пу , вот пусть и наблюдают как они по очереди ему зад лижут.
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Загарбникам з оккупантами не місце на виборчих дільницях України!!!
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Если эти наблюдатели будут с маркировкой "груз 200" то нормально.
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Хер там. Разве шо эти россияне получат гражданство США, тогда да.
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Хотелось бы уточнить у Волкера: и от Крыма с ДНР-ЛНР тоже российские наблюдатели могут быть?
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Спасибо, но думаю отсутствие наблюдателей из фсб украина переживет,и с легитимностью будет полный порядок.
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"Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели" - а разве нормально, когда раша напала на Украину, отобрала часть территории Украины и убивает украинцев???!!!
Пусть Волкер засунет себе такую нормальность в одно место!!!!!

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Руцьких тільки на ціпкі і в намордниках.
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Спочатку - повернення моряків без будь-яких політхотілок. Далі - подумаємо чи пускати чи ні.
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нам в принципе не нужны наблюдатели из приполярной нигерии (они все там как Петровы, Башировы,Скабеевы) пусть за своими выборами без выбора наблюдают!
расейские свиньи пусть седят в своём сарае!
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Таки Да! Пустить с паРаши свиней за Стол,так они тебе нагадят по самое не могу...!
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С КАКИХ ЭТО ПОР ЭТА КОНТОРА РЕШАЕТ ЛЕГИТИМНЫЕ У НАС ВЫБОРЫ ИЛИ НЕТ???
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не, ну если будут наблюдатели от Сент-Китс и Ниуэ, то почему бы и от нарасеянии не быть. ну а если от тех двух сверхдержав не будет, то и от нарасеянии не надо.
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РФ признана страной агрессором одно слово роssийские наблюдатели и сразу на душе становится смутно и противно...***** убийца лживое правительство сборище подонков и дебилов.
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Українців не влаштовують російські спостерігачі, як і Волкера присутність прихильників Мадуро, представників Ірану... на виборах у США.
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Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством НАТО.
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Пане Волкер, від вас я такого не очікувала. Тоді хіба, що кожен москль буде в кайданах та з наглядачем
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Та нехай вже козлорожі будуть присутні на виборах Президента України Петра Порошенка, аби потім ніхто не скавулів. Але за однієї умови - Тримати їх в клітці, аби не розбіглися. І обов'язково не забути повісити на тій клітку табличку -

" ТВАРЮК НЕ ГОДУВАТИ !" ⚠
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офф топ
Андрей Макаревич
Если бы не было Украины, её надо было бы придумать

Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют.
Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко.
Ну, ещё немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется.
Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут ещё украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается!
Воистину - если бы не было Украины, её надо было бы придумать.
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Нормально, якщо ОБСЕ буде поважати думку України, і займеться роботою, зокрема в Криму і Кречінській протоці.
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Хіба що для затримання і обміну на наших заручників.
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Интересно, когда х..йла выбирали, наши наблюдатели были на выборах в параше, если нет, то он нелегитимный. Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3155
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Этот БДИПЧ отказался рассматривать нарушения прав человека россией в Крыму и Украинском Донбассе. И теперь они, говнюки, будут командовать, пускать нам рашистских провокаторов на наши выборы или нет? Рашисты брешут на ровном месте, а тут такая тема! Могу себе представить эту огромадину помоев на Украину от их пропагандонов!
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Ещё устроят карусель и вбросы.Мы и сами это можем.
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На таможне окажется, что против этих рашенсмотрящих в Украине возбуждены уголовные дела
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а волкер не сказал кто сможет обеспечить личную безопасность этой русне?
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У людей настолько плохое зрение, что они даже танк не способны заметить.
Как они могут что-то наблюдать?
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В мире две сотни стран и только без орков-арессоров легитимность выборов будет под сомнением? Курт, кофе будешь?
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Только что прослушал пресс-конференцию, в ходе которой были оглашены результаты последнего опроса, проведённого Социологическим Центром им. Драгоманова. По их выкладкам:на первом месте пока В. Зеленский - 18,2% поддержки;на втором П. Порошенко - 17,2%;на третьем Ю. Тимошенко - 14,5%.
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.

Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
Возьмем три известные в Украине конторы, которые принимают ставки на результаты президентских выборов.
Коэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
"Фаворит спорт":
Петр Порошенко - 1,72 (1,9),
Юлия Тимошенко - 3,00 (2,35),
Владимир Зеленский - 4,00 (4,70),
Анатолий Гриценко - 15,00 (15,00),
Юрий Бойко - 20,00 (20,00),
Олег Ляшко - 75,00 (50,00),
Андрей Садовый - 200,00 (200,00).
"Пари Матч":
Петр Порошенко - 1,85 (2,30),
Юлия Тимошенко - 3,00 (2,30),
Владимир Зеленский - 4,50 (4,50),
Анатолий Гриценко - 9,00 (9,00),
Юрий Бойко - 15,00 (15,00),
Андрей Садовый - 35,00 (25,00),
Олег Ляшко - 35,00 (30,00).
Как видим, у букмекеров все чётко. По их прогнозам, есть два явных фаворита, но с преимуществом в пользу действующего Президента. Причем это преимущество буквально за последнюю неделю подросло у всех контор. Зеленский заметно отстает от обоих, хотя его шансы незначительно растут. Еще сильнее отстает Гриценко, но на него уже такие огромные коэффициенты - 9, 15 и 21, что всерьез его шансы букмекеры не воспринимают.
Какой главный вывод? Могут ли социологи манипулировать с цифрами и приводить данные не совсем честных опросов? Могут. Возможно ли это доказать? Невозможно. Могут ли букмекеры руководствоваться некими мотивами, кроме объективных шансов кандидата на победу? Теоретически такое может быть, но учитывая, что у всех контор общая оценка фаворитов и их шансов совпадает, такое не слишком вероятно.
Единственный однозначный вывод, который можно сделать - букмекеры, делая прогнозы на выборы, однозначно не считают результаты социсследований решающими для себя. А вот это уже приговор всей украинской социологии. Если априори субъективный коэффициент букмекеров идет вразрез с ЯКОБЫ объективными данными социологов, это означает лишь то, что букмекеры социологам не верят и свои деньги на их прогнозы ставить не готовы, а следовательно, нет оснований верить социологам и у избирателей.
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Это схема для протаскивания поросёнко во второй тур. Ему там нужен спаринг-партнёр, которого легко убрать. Лучше всего на его роль подходит услужливый Зеленский, который и раньше делал Поце услуги.
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сколько барыга Порошенко занес с заднего входа Драгоманову ?
или этот бред вам приснился ?
пусть на мольдивах лапшу вешает,
похоже брехун Пэця расплодил букмекеров, чтобы они ему победу на выборах обеспечили ?
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к слову, Порошенко теперь , похоже ,
лидер букмекеров,
он их ррезидент и покровитель,
шуллер шуллеру друг, товарИЩ и брат ...
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ЗЫ: реальных рейтингов вам никто не скажет, все эти конторки не более чем шавки на подтанцовке. Их задача создавать фон и убеждать, что это не фальсификации, а они так точно высчитывают результаты. В экономике так они нихрена не способны просчитать.
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После минских договорняков, расстрелов Музычко и Мужиля, я уже ожидаю, что завтра генетальный плокулол уровняет мусоров с Небесной сотней, а Пещерный суд- сепаров с добровольцами.
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Волкер, оказывается, тоже способен нести пургу.
К сожалению..
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нет, просто вы не владеете той информацией, которая есть у Волкера. Всё идёт в ключе Минских договорняков. Почитайте внимательно.
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Усбагойтеся, это логическое продолжение выполнения Минских договорняков. Они имплементированы и действуют. Всё, что в них прописано, украинская власть во главе с Порошенко обещала выполнять в одностороннем порядке и независимо от выполнений рахой и колорадами.
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эрефия как один из подписантов Минских договорняков проводит контроль их выполнения. И Волкер здесь не при чём. Спросите у Поци поросёнко.
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Интересно, как он теперь выкручиваться будет ?
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Зачем? Ему ******** посчитает голоса и Поця поблагодарит украинцев за доверие. Система востановлена.
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повесить по наблюдателю-расеянцу около каждого избирательного учаска,
можно по частям, если хватать не будет
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НІ... ЦЕ НЕ НОРМАЛЬНО!!!
Якщо у українців є воля, то через громадські організації українці повинні це заявити вголос, через вулицю, бо ІНШОЇ можливості у народа, громадян, НЕМА, тому, що інфопростір у них узурповано олігархічними клами.
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деколи Гнилий Захід просто зациклений на своїх"Демократичних процедурах".

не вони ж воюють.


а Волкера би запитав,чи не підважила легітимність вибору американського президента відсутність вєтнамських спостерігачів під час війни у В'єтнамі? Нормально, якщо на виборах в Україні будуть російські спостерігачі, але під керівництвом ОБСЄ, - Волкер - Цензор.НЕТ 1753
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На країну Волкера московська імперія НЕ НАПАДАЛА, принаймні поки-що, тому у нього відношення до ситуації в Україні ХИБНЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер
 
 
 
 
 
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