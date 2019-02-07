 Полиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона "Торнадо", - Аброськин. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове. Последние пять месяцев он скрывался в разных областях нашей страны, постоянно меняя место жительства. Но сегодня был не его день ... Ответственность все же будет нести. Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам, для нас нет разницы, кто потерпевший, главное - это человек, гражданин Украины", - заявил Аброськин.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.