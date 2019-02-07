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 Полиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона "Торнадо", - Аброськин. ФОТО

Полиция задержала бывшего бойца спецроты милиции "Торнадо" с псевдоудостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат) в Бердянске Запорожской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Этого псевдополицейського Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове. Последние пять месяцев он скрывался в разных областях нашей страны, постоянно меняя место жительства. Но сегодня был не его день ... Ответственность все же будет нести. Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам, для нас нет разницы, кто потерпевший, главное - это человек, гражданин Украины", - заявил Аброськин.

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Полиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона Торнадо, - Аброськин 01
Полиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона Торнадо, - Аброськин 02
Полиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона Торнадо, - Аброськин 03

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3110406
 
   
 Топ комментарии
 
не верю.
не верю дамбасскому мусору в принципе.
ну а в частности хочу отметить:во ВСЕХ громких заказняках фигурируют ДОБРОВОЛЬЦЫ.
может они и купились,может-где-то рядом стояли....
это у них называется -оперативная разработка,в народе-подстава.
4 зайца за выстрел:
1-негативный фон по добровольческому движению.
2-демонтрация силы милиции перед бойцами.
3-решение своих,мусорских интресов.
4-хорошая отчетность по раскрываемости.
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"не верю" -! Как же теперь нам всем жить?
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снова замыленные квадратики вместо лиса …… а страна должна знать своих "героев" ...
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ти свое обличчя не показуеш,та й ім*я ховаеш за ніком.А чого ж тоді тебе турбують "замиленние квадратікі"???
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так это тебя поймали или ты просто тупишь ?
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питанням на питання???Гаразд.Тільки но будь ласка державною мовою
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Во время депортации транспортными самолетами грузин из Москвы в период грузино-сруцкого конфликта к Вахтангу Кикабидзе , а он был в то время в Москве, пришел если мне память не изменяет министр культуры рф, и в длительной беседе просил его остаться , Кикабидзе ему сказал.... " В отличии от вас, я знаю и грузинский язык и русский...… а вы только русский. " Так что когда я приду к тебе в кабинет , тогда мы и будем общаться СУГУБО на ДЕРЖАВНІЙ МОВІ.
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Тупишь, вообще-то, ты. Показывать и называть можно осужденных, даже не обвиняемых, не говоря уже о подозреваемых. А если следствие намеренно пустили по ложному пути и этот чувак не тот "герой" которого тебе хочется знать в лицо?
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еще один ……. тебя кто то звал "умного" ? Какой смысл тогда в этих фото ? Почему просто не подать инфу с пояснением , что пока не верим потому что еще ничего не доказано ? А если его узнают по каким то другим приметам ? Как тогда ?
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Ну, вы наших мусоров знаете? Завтра может оказатся, что это обычный гражданин или мелкий фраерок и у него алиби, а его уже всей стране показали в браслетах.
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вполне согласен . Тогда и подающий эту инфу должен так и писать что ВОЗМОЖНО арестовали того то и за то то , НО зная наших мусоров мы утверждать ПОКА это не будем .
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посадят чела как все торнадо а обвинения то и нет Поліція затримала одного з учасників убивства Олешка - це колишній боєць батальйону "Торнадо", - Аброськін - Цензор.НЕТ 5405
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...спецроти міліції...
Дуже промовисто.
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А что здесь необычного? Там собрался разный сброд, который якобы был за Украину и якобы за нее воевал. А потом прошла команда легализовать этот сброд. Вот так и легализовали.
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Мили́ция (от лат. militia - «воинство», «служба», «ополчение» из лат. miles - «воин», miletes - воины от латинского же mille - «тысяча») - название добровольческих парамилитарных формирований, созданных для защиты предприятий и транспортных коммуникаций от противоправных посягательств и пожаров, поддержания порядка при массовых мероприятиях, предупреждения и пресечения правонарушений на соответствующих территориях;
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Помогите, люди....патриота из "Торнадо" арестовали...он же за нас воевал...злАчинна влада преследует патриотов...
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Армия - просто отражение общества. Она в принципе не может радикально отличатся от социума. У нас в 2015 был медик. Он распродал наше обезболивающее и еще кучу препаратов. Украл несколько телефонов у мужиков и дезертировал. Если кто-то из нас, его сослуживцев, его встретит... кто-то из нас за него отсидит.
Уроды есть везде. И с ними нужно бороться. Жестко и справедливо.
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не спеши пузыри пускать, Юга уже выступил с инициативой прировнять мусоров к Небесной сотне. Так, что в переди у нас занимательные сказки.
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Самое прикольное, что мусора они у тебя только до тех пор, пока где-то там далеко в пространстве. А стоит паре-тройке уркаганов зайти к тебе домой в гости, ночью, без предупреждения, не дожидаясь пока ты ты им дверь откроешь, и взять у тебя попользоваться бабла, золота и другого мехового хрусталя, то, если ты не умрешь от счастья, первое что ты сделаешь, это наберешь мусорские 102
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убийство доннатного бота та хз...нех вонять было в фб на меня и в чс..мой язык олешко оправдал
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Что ты несешь?! Ты хоть понял, что сам сказал?
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не верю.
не верю дамбасскому мусору в принципе.
ну а в частности хочу отметить:во ВСЕХ громких заказняках фигурируют ДОБРОВОЛЬЦЫ.
может они и купились,может-где-то рядом стояли....
это у них называется -оперативная разработка,в народе-подстава.
4 зайца за выстрел:
1-негативный фон по добровольческому движению.
2-демонтрация силы милиции перед бойцами.
3-решение своих,мусорских интресов.
4-хорошая отчетность по раскрываемости.
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лучше расскажи как ты Порошенко веришь.
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Что то уж слишком много ментов в убийцах ходят, где не резонансное убийство то бывший мент то действующий
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Сергей Сергеев 2561cfdd Это да. Если ранее судимых в менты записывать, то потом народу долго кровью умываться придется.
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а разве у нас мусоров не сажают регулярно, а потом они спокойно не возвращаются на должность?
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Злочинці пруться в добровольці задля легенди. Не завжди у командування добровольчих об'єднань є можливості виявити цих злочинців. Звичайно, що такі випадки дискредитують добровольчу ідею, як таку. І звичайно ж, це на руку "поліції", ціьому псевдоправоохоронному формуванню, як конкурента добровольцям. В такому ключі висвітлена ця інформація, в якій головний наголос не на сам злочин, а на приналежність злочинця до добровольчих об'єднань. Чесна і незаангажована людина повідомила би людям так - "заарештований злочинець намагався переховуватись в складі добровольчих батальйонів, але у нього це не вийшло". Замість того ми бачимо підміну понять, мовляв - добровольчі об'єднання переховували злочинця, що не є правдою.
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этих корочек на рынке делают сотнями хоть интеопола хоть интермыши Поліція затримала одного з учасників убивства Олешка - це колишній боєць батальйону "Торнадо", - Аброськін - Цензор.НЕТ 603
отброськину верим как родному = он спец в сажании без обвинения Поліція затримала одного з учасників убивства Олешка - це колишній боєць батальйону "Торнадо", - Аброськін - Цензор.НЕТ 6400
обычно именно патриотов - совпадение - не думаю
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словили
осталось доказать...осудить...посадить...
или не доказать.. забыть.. отпустить...(а то и в должности поновить)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция задержала одного из участников убийства Олешко - это бывший боец батальона "Торнадо", - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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