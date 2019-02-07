 Среди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и Роттердам+, - Шабунин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в блоге для "НВ" написал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Знаете, я даже рад вчерашнему решению админсуда по Супрун. Жесткая реакция общества заставит организаторов отступить, а Ульяну это сделает еще сильнее, а затем и эффективнее.

Однако в информационное поле вернулась проблема проваленной судебной реформы (одной из ключевых, на мой взгляд). Эту тему, а также провал правоохранительной и саботаж антикоррупционной реформы, которую основные кандидаты в президенты старательно обходят. А зря, потому что коррумпированный суд (тот же Киевский административный) своим решением может похоронить любую успешную реформу или нейтрализовать ее провайдера", - написал он.

По словам Шабунина, локализуя репутационный пожар, спикеры Президента оправдывались, что реформа до этого конкретного суда (ОАСК) просто пока не дошла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра 11 февраля, - министр Кабинета Министров Саенко

"Разумеется, она должна была начаться с суда, в котором рассматриваются все вопросы центральных органов власти. Но я даже не о том. Не дошла эта реформа в ОАСК на пятом году президентства Порошенко. Повторюсь, на пятом году.

Здесь я позволю себе процитировать слова действующего Президента, сказанные во время его прошлой избирательной кампании "Изменения или происходят быстро, или не происходят никогда. Люди или чувствуют это через считанные месяцы, или в первый, второй, третий год, либо они убеждены, что здесь изменений ждать бесполезно. И такой медлительный темп лишь консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность".

Ну и напомню, что окружной административный суд Киева вообще должен быть расформирован, однако именно он исчез из указа Президента", - отметил он.

Также Шабунин напомнил несколько абсурдных, однако выгодных для власти решений этого суда:

1. Возобновил Насирова в должности главы ГФС.

2. Разрешил "Беркуту" разогнать майдановцев.

3. Запретил управлять университетом Богомольца кому-либо, кроме Екатерины Амосовой.

4. Отбеливал фигурантов дела "рюкзаков" Авакова.

5. Признал незаконными действия НАБУ по делу "янтарного" депутата Розенблатта.

6. Обязал НАБУ обнародовать тайную сделку с ФБР.

7. Подыгрывал Минобороны с целью уничтожения доказательств по делу "Трейд Коммодити".

8. Признал, что формула Роттердам+ не затрагивает интересы потребителей электроэнергии.

9. Разрешил СБУшникам и прокурорам Матиоса не публиковать свои декларации.

10. Подыграл НАЗК в блокировании расследования НАБУ преступлений о незаконном обогащении.

"И еще много-много других", - добавил он.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.