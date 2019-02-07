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 Политика Украины
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 Среди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и одобрение Роттердам+, - Шабунин

Окружной административный суд Киева, запретивший Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, вообще должен быть расформирован, однако именно он исчез из указа Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в блоге для "НВ" написал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Знаете, я даже рад вчерашнему решению админсуда по Супрун. Жесткая реакция общества заставит организаторов отступить, а Ульяну это сделает еще сильнее, а затем и эффективнее.

Однако в информационное поле вернулась проблема проваленной судебной реформы (одной из ключевых, на мой взгляд). Эту тему, а также провал правоохранительной и саботаж антикоррупционной реформы, которую основные кандидаты в президенты старательно обходят. А зря, потому что коррумпированный суд (тот же Киевский административный) своим решением может похоронить любую успешную реформу или нейтрализовать ее провайдера", - написал он.

По словам Шабунина, локализуя репутационный пожар, спикеры Президента оправдывались, что реформа до этого конкретного суда (ОАСК) просто пока не дошла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра 11 февраля, - министр Кабинета Министров Саенко

"Разумеется, она должна была начаться с суда, в котором рассматриваются все вопросы центральных органов власти. Но я даже не о том. Не дошла эта реформа в ОАСК на пятом году президентства Порошенко. Повторюсь, на пятом году.

Здесь я позволю себе процитировать слова действующего Президента, сказанные во время его прошлой избирательной кампании "Изменения или происходят быстро, или не происходят никогда. Люди или чувствуют это через считанные месяцы, или в первый, второй, третий год, либо они убеждены, что здесь изменений ждать бесполезно. И такой медлительный темп лишь консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность".

Ну и напомню, что окружной административный суд Киева вообще должен быть расформирован, однако именно он исчез из указа Президента", - отметил он.

Также Шабунин напомнил несколько абсурдных, однако выгодных для власти решений этого суда:

1. Возобновил Насирова в должности главы ГФС.
2. Разрешил "Беркуту" разогнать майдановцев.
3. Запретил управлять университетом Богомольца кому-либо, кроме Екатерины Амосовой.
4. Отбеливал фигурантов дела "рюкзаков" Авакова.
5. Признал незаконными действия НАБУ по делу "янтарного" депутата Розенблатта.
6. Обязал НАБУ обнародовать тайную сделку с ФБР.
7. Подыгрывал Минобороны с целью уничтожения доказательств по делу "Трейд Коммодити".
8. Признал, что формула Роттердам+ не затрагивает интересы потребителей электроэнергии.
9. Разрешил СБУшникам и прокурорам Матиоса не публиковать свои декларации.
10. Подыграл НАЗК в блокировании расследования НАБУ преступлений о незаконном обогащении.

"И еще много-много других", - добавил он.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110405
 
   
 Топ комментарии
 
Цілком логічним було б зараз очікувати Одинадцяте і останнє рішення Окружного суду про переведення його на Окружну..😃😃😃
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А все потому, что их не повесили люстрировали.
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Логично было бы всё это ЧМО на окружну....и без Пенсий в 30 тысяч!
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Цілком логічним було б зараз очікувати Одинадцяте і останнє рішення Окружного суду про переведення його на Окружну..😃😃😃
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Логично было бы всё это ЧМО на окружну....и без Пенсий в 30 тысяч!
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Думаю, що ТАМ вони насосуть стільки, що і пенсії їм буде непотрібно..😃
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вам следует поддерживать судей вашего недопрезидента,
минстець не одобрит
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Все вірно. Твоє ***** або повісять на гіляці, або відразу в сортирі замочать..😕
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этот суд основа власти твоего задневходного кумира
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Сєня, бєрєги чєсть смолоду, а очко в тепле.. Але поскільки ти вже не молодий, то вже хоч очко своє припильнуй краще.. СПИД не СПИТ..😕😕😕
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суды коррумпированы и продажны, но насчет Супрун, если есть закон, то она не может вечно находится в статусе ИО. Зачем нарушать законы?!
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- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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Затем, что Богомольцы-Ляшки отказываются избирать ее на должность министра, продвигая своих коррумпированных людей системы
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В суде всегда есть две стороны, одна из которых обязательно будет недовольна его решением.
То, что одним абсурд, другим - норма.
В любом случае решение суда должно быть выполнено и обжаловано, при желании, несогласной стороной.
Другого законного пути нет.
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Проблема в том, что "законные" решения принимаются людьми, которые сами давно должны отбывать свой срок в тюрьмах, если уж соблюдать закон.
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А все потому, что их не повесили люстрировали.
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Таки Да! Некоторых нужно повесить на доске Почета.
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Шабунін гарний хлопець, але сказавши а, не каже про причини таких "рішень"...
Суд в Україні повинен бути незалежним, як написано в законах, а не керуватись олігархічними вказівками!
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Он еще и некоррумпированным должен быть. Без представителей судебных кланов, прогнивших сверху донизу.
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однозначно - може треба на початку запросити суддів з Британії?
треба, мабуть, знайти) закони, які не допускають вільних трактувань і тд
і кадри - без досвіду в судах України! Серед 10 абсурдних рішень суду, який усунув Супрун, дозвіл на розгін Майдану та схвалення Роттердам+, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4852
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"може треба на початку запросити суддів з Британії?"

Очень хорошая и правильная идея. Вот только Шлюшко с компашкой настояли на принятии закона, запрещающего наем варягов на госслужбу - типа шлюшки сами справятся, а то варяги так нареформируют, что воровать станет сложно.
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Ага... Нам не хватало ещё и прецедентного права, при нашем уровне коррумпированности... Судьи и так Кодексами "вертят, как цыган солнцем...", а при прецедентном праве вообще "распояшутся"...
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от бачиш))), не все так погано - треба суддів поміняти, і не буде кому крутити..., як ти кажеш Серед 10 абсурдних рішень суду, який усунув Супрун, дозвіл на розгін Майдану та схвалення Роттердам+, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9622
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Лично Шабунину может не нравиться все, что угодно.
Это его сугубо личное мнение.
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ничего он не понимает. это все потужные мыролюбно - безальтернативные реформы.
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А ведь все реформы начинались и заканчивались с Пещерного Суда!
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" взагалі має бути розформований, проте саме він зник з указу Президента.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3110405"

Обьясните мне, может я чего не понимаю,когда был принят закон о судовой реформе были оговорены какие именно суды должны коснуться рефформа ,а какие нет?
был указ призидента об этом ,с перечислением судов ,ктоторые подлежат расформированию без суда и следствия?
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а там же линк есть на якобы первоисточник.
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Нужно ввести новую награду для судей, "орден Киреева" I-II-III степеней. Тогда все судьи этого суда стали бы полными кавалерами ордена киреева.
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по старшинству сначала "орден зварыча".
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За фармакологической мафией стоят огромные деньги и тут такая супрун со своей честностью))
Порошенко в своём излюбленном стиле , с улыбкой и уверениями о поддержке просто сливает супрун не своими руками, а через суд, на который он якобы не имеет влияния. Ну что ж ему терять, он уже умер за свободу слова, поддержал Саакашвили так, что аж вывез его из Украины на неопознанном самолете, с супрун сложнее - Запад наблюдает за руками, зная способности гаранта коррупции.
Привыкла судить о людях по делам их. Мои дети бесплатно привились КПК - бесплатной прививкой высокого качества, не индийской, а бельгийской- то есть европейской, с соответствующими стандартами. Наша поликлиника государственная - преобразилась.
Да. Реформа недостаточная. Но это хоть что- то! И все это делается при тотальном сопротивлении, это нужно понимать!
Нужно понимать наши реалии.
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у нас мудьи постановят что солнце вокруг земли ходит
печерский так именно и сделает Серед 10 абсурдних рішень суду, який усунув Супрун, дозвіл на розгін Майдану та схвалення Роттердам+, - Шабунін - Цензор.НЕТ 148
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Порошенко шёл во власть не для реформ, а для консервации старой совковой системы, чтобы не дай Бог её ктото не нарушил. Думаете, что инициатива генетального плокулола причислить мусоров к Небесной сотне его личная инициатива и Порошенко не в курсе?
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шось в лісі здохло - треба було звільнити супрун, аби почути від зрадофілів, яка вона гарна, а її реформи - це взагалі - щось.
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який смішний цей жабуня, суд має бути розформований, бо прийняв якесь рішення, згоден політичне, цей без нього всі зрозуміли, икзперд жабуня знайшовся. Поблема не в самому суді, як установі, а влюдях, які ці рішення приймають, але звідки жабіну це знати. з таким же успіхом можна стверджувати, що слід розформувати громадські організації, які очолює жабуня, бо вони не ефекивні, насправді, неефективні манагери типа жабуні.
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Нужно раз в год проверять дела судьев на отклонение от статей конституции( решение по вказикам и постановам),если их окажется таких дел более 60% ,то таких работников судов нужно гнать сраной метлой из судов Украины
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5 лет прошло после Майдана и сейчас мы говорим опять о предательстве,как и после первого Майдана Ющ ,Юля,Мороз
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Получается что украинцы знают на Майдане ,за что вышли,а потом разошлись и думают что кого выбрали ,то те без контроля им коммунизм забацают,но не тут то было, мы есть все ленивые и если по одному то бздливые,а от этого нужно избавляться если хотите чтобы у нас было своё государство, украинцы ,вы посмотрите как дружно живут "МЕНЬШИНЫ" в нашем государстве, они не ленятся и занимают высокие посты, почему у них получается ,а у нас украинцев всё пробуксовывает? Серед 10 абсурдних рішень суду, який усунув Супрун, дозвіл на розгін Майдану та схвалення Роттердам+, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4633
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порошенко и его судьи брехливые шакалы
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Хоть бы этот суд не отменил Украину. А то вынесет такое постановление и п.здец. Судя по всему полномочий суду на это хватит.
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Почему мы знаем кто развалил прокуратуру, но не знаем кто развалил суды, страна должна знать своего героя, главу ВСЮ, Бенедисюка, россиянина , что любит стрелять по активистам но не любит снимать коррумпированных судей.

Серед 10 абсурдних рішень суду, який усунув Супрун, дозвіл на розгін Майдану та схвалення Роттердам+, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7880
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди 10 абсурдных решений суда, отстранившего Супрун, разрешение на разгон Майдана и одобрение Роттердам+, - Шабунин
 
 
 
 
 
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