 Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО, запрет гражданам РФ быть наблюдателями на выборах, законопроекты об адвокатуре и Госбюро военной юстиции

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президентский законопроект 9037 вынесен для голосования во втором чтении. Документ был принят в первом чтении 22 ноября 2018 года после получения положительного заключения Конституционного Суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: БПП принес в Раду более 1,5 млн подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО. ФОТО

Кроме того, депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроекты о внесении изменений к Конституции относительно переименования Днепропетровской области. Так, президентский законопроект 9310 предусматривает изменение названия области на Днепровскую, а альтернативный 9310-1 - на Сичеславскую.

Депутаты также попытаются принять проект постановления главы фракции "Народный фронт" Максима Бурбака "Об Обращении Верховной Рады Украины к Парламентской Ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО "Относительно приобретения Украиной членства в НАТО".

На голосование во втором чтении будет вынесен законопроект 6746 о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышение эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции.

Предполагается также включение в повестку дня рассмотрения законопроекта 9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине", который запрещает гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Кроме того, депутаты в четверг могут включить в повестку дня законопроекты "О внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно Единого государственного реестра ветеранов войны" (9508), "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (9417), "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" (9353), "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов выполнения Главы 5 Раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны" (7473), а также законопроекты 9406 и 9406-1 о внесении изменений к некоторых законов относительно бесперебойного снабжения электроэнергии субъектам хозяйствования, предоставляющих коммунальные услуги и корректировки цен/тарифов на коммунальные услуги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах

Для рассмотрения в первом чтении предлагается законопроект 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Депутаты также попытаются внести изменения в Госбюджет на 2019 год с целью урегулирования бюджетных правоотношений между государственным и местными бюджетами, что предусматривает законопроект 9476.

На повторное первое чтение вынесен альтернативные законопроекты 3549-1 И 3549-3 "Об электронных коммуникации".

Согласно повестке дня депутаты должны рассмотреть во втором чтении ряд законопроектов, в частности "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг" (2456-д) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (5395-д).

На повторное первое чтение вынесен законопроект в новой редакции 8464-д "О внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", а также 4924-д о внесении изменений в закон "О рекламе" относительно усовершенствования регулирования рекламы услуг народной медицины (целительства), услуг, связанных с привлечением средств населения, объектов строительства, ценных бумаг и фондового рынка на радио.

В первом чтении парламентарии планируют принять решение относительно законопроектов "О внесении изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции" и 9307 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения комплектования Вооруженных сил Украины резервистами в особый период", 8387 "О Государственном бюро военной юстиции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер

На рассмотрение во втором чтении вынесены законопроекты о внесении изменений в закон "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине" относительно упорядочения выплат жертвам политических репрессий (1170), о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (6656) и "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" (4591).

В повестку дня Верховной Рады включены законопроекты 8533 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно преодоления проблемы задолженности государства по решениям судов и 9331 "О внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории".

Депутаты также должны рассмотреть проект закона 9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".

Кроме того, парламентарии планируют ратифицировать Соглашение между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) и в связи с этим внести изменения в Налоговый кодекс и некоторые законы.