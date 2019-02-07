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Все про:НАБУ (2573) коррупция (7317) арест имущества (191) Укркосмос (3) Гриншпон Михаил (1)

 Суд арестовал квартиру в Нью-Йорке сына Гриншпона, подозреваемого НАБУ в причастности к хищению $8,25 млн в "Укркосмосе"

Соломенский суд по ходатайству НАБУ арестовал квартиру в Нью-Йорке, приобретенную в 2011 году за миллион долларов.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 23 января, передает Цензор.НЕТ.

В реестре США данные о покупке квартиры за 1,13 млн долларов. По информации НАБУ, 999 тыс. долларов на оплату были внесены на счет сына Гриншпона по указанию отца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ

За несколько месяцев до того подконтрольная Гриншпону компания Briklin Limited (Сейшелы) не перечислила 8,2 млн долларов ГП "ПО ЮМЗ им.О.М.Макарова" на выполнение трехстороннего договора по созданию канадской компанией MDA спутника "Лыбидь" для ГП "Укркосмос" . Briklin Limited утверждала, что счет заблокирован в связи с ликвидацией банка на Кипре. Но, по версии следствия, средства на самом деле перечислялись подконтрольным Гриншпону предприятиям и на счета близких родственников и знакомых.

4 декабря 2018 г. Михаилу Гриншпону сообщили о подозрении в присвоении средств и отмывании денег. К нему применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По данному делу, детективы НАБУ сообщили двум лицам о подозрении в причастности к причинению $8,245 миллиона убытков ГП "Укркосмос", это бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства и доверенное лицо. Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях государственного предприятия "Производственное объединение "Южмаш". Вследствие таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В то время должность советника генерального директора Государственного космического агентства Украины занимал Михаил Гриншпон.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110403
 
 
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Не знаю, мне должно быть или нет стыдно... но я не знал что у нас есть Украинский космос ...
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Ось як живуть антикорупціонери! За ними придуть?

нтикорупціонер Оксана Величко не відповіла на питання про 5 квартир і 12 земельних ділянок Глава спостережної комісії громадської організації «Разом проти корупції», дочка депутата Київради (глава фракції «ВО «Батьківщина») Володимира Бондаренко Оксана Величко не змогла пояснити журналістам, яким чином їй вдалося придбати 5 квартир в Києві, одна з яких ще недобудована, а також 12 земельних ділянок в елітних селах під Києвом та в Івано-Франківській області. Відзначається, що організація отримує мільйони гривень на свою діяльність від донорів. У той же час за останні кілька років сім'я Оксани Величко значно поліпшила своє матеріальне становище. У 2015 році Оксана Величко інвестувала гроші в будівництво квартири в Києві площею :exclamation:30 кв. м. У 2016 році у неї з'явився будинок на :exclamation:314 кв. м в селі Бузова під Києвом. Там журналісти виявили функціонуючий готель і ресторан, магазин з сувенірами і приватних зоопарк. Хоча за документами на цих землях повинен знаходитися музей. У 2017 році будинок на :exclamation:160 кв. м і ще дві сусідні земділянки стали власністю її 19-річного сина. Джерело

https://economistua.com/antikoruptsioner-oksana-velichko-ne-vidpovila-na-pitannya-pro-5-kvartir-i-12-zemelnih-dilyanok/
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и опять батькевщина - которая не чего не крала)))))
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Як уже заїб.ли ці злодії. Злодії у владі,злодії у прокуратурі,злодії у медицині,злодії в арміїї. Сума міліон уже нікого не дивує..Крадуть так,як би мали на життя 1000 років.В той час пенсіонер виживає на 1500 гривнів. Може пора за такі суми давати пожиттєве???
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За такое хищение Гриншпонам нужно головы отрубать,шоб Гриншпоны не размножались
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Вибачте, але щоб не розмножувались, треба щось інше відрубать. А потім голову.
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А что, без головы еще можно размножаться?)
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Гриншпоны, розенблаты, гордоны, зеленские и вальцманы... та в какой стране мы живем нах
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Будь ласка перерахуйте ще кілька "людей" Суд арестовал квартиру в Нью-Йорке сына Гриншпона, подозреваемого НАБУ в причастности к хищению $8,25 млн в "Укркосмосе" - Цензор.НЕТ 7712
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Пока НАБУ подозревает - американская система правосудия - действует.
НАБУ еще 300 лет продолжали бы подозревать... Наше ГПУ точно так же "работает", если подозрения не касаются простого лоха.
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Юзівська влада зірвала створення української системи супутникового зв"язку.
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дом.арест за 238 млн.гривен ??
потужна судова реформа од пыни мальдивского....
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странная картина Укркосмоса нет ( фактически ) , а деньги из него тырят и не малые
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал квартиру в Нью-Йорке сына Гриншпона, подозреваемого НАБУ в причастности к хищению $8,25 млн в "Укркосмосе"
 
 
 
 
 
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