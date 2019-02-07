 Суд арестовал квартиру в Нью-Йорке сына Гриншпона, подозреваемого НАБУ в причастности к хищению $8,25 млн в "Укркосмосе"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 23 января, передает Цензор.НЕТ.

В реестре США данные о покупке квартиры за 1,13 млн долларов. По информации НАБУ, 999 тыс. долларов на оплату были внесены на счет сына Гриншпона по указанию отца.

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За несколько месяцев до того подконтрольная Гриншпону компания Briklin Limited (Сейшелы) не перечислила 8,2 млн долларов ГП "ПО ЮМЗ им.О.М.Макарова" на выполнение трехстороннего договора по созданию канадской компанией MDA спутника "Лыбидь" для ГП "Укркосмос" . Briklin Limited утверждала, что счет заблокирован в связи с ликвидацией банка на Кипре. Но, по версии следствия, средства на самом деле перечислялись подконтрольным Гриншпону предприятиям и на счета близких родственников и знакомых.

4 декабря 2018 г. Михаилу Гриншпону сообщили о подозрении в присвоении средств и отмывании денег. К нему применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По данному делу, детективы НАБУ сообщили двум лицам о подозрении в причастности к причинению $8,245 миллиона убытков ГП "Укркосмос", это бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства и доверенное лицо. Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях государственного предприятия "Производственное объединение "Южмаш". Вследствие таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В то время должность советника генерального директора Государственного космического агентства Украины занимал Михаил Гриншпон.

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