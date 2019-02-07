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 Политика Украины
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 Порошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с епископами Украинской православной церкви в США (Константинопольский патриархат) - первоиерархом УПЦ в США Митрополитом Иерапольским Антонием и управляющим Западной епархией УПЦ в США Архиепископом Памфильским Даниилом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии Православной Церкви Украины и лично поблагодарил Митрополита Антония и Архиепископа Даниила за их поддержку и помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви. Глава государства также поблагодарил Вселенского Патриарха за его усилия в предоставлении Томоса для Украины.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и высокого мужества и смелости, которую многие в России просто не ожидали", - сказал Президент.

Порошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США 01

В свою очередь Митрополит Иерапольский Антоний отметил определяющую роль Президента Украины Петра Порошенко в получении независимости Украинской православной церкви.

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"Весь этот процесс был проведен Святым Духом. Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но Слава Богу, что Вы стояли и брали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь", - сказал Митрополит Антоний и поблагодарил Петра Порошенко за его большую работу.

Порошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США 02

"Это невероятное и важнейшее событие в истории украинской нации. Казалось, что это было невозможно. Вы говорили как величественный лидер нации и вошли в историю человечества, как человек, который принес Украине Томос. Мы ждали такое лидерство очень много лет, гораздо больше чем Вы", - добавил Митрополит Антоний, говоря о роли Президента в получении независимости Украинской православной церкви.

Митрополит Иерапольский Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине.

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Фото: пресс-служба Президента

"Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, за Вашими взглядами и Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс", - сказал священнослужитель.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110400
 
   
 Топ комментарии
 
Я зрозумів, наш президент - президент православних. А, якщо я не православний, то він не мій президент?
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він актор, який живе в віртуальному світі. причому тут православ"я? Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 1513
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зустріч то добре, а мікрохвони) для чого, кому запис бесіди будуть показувати?
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Надпись в туалете: "Ничего хорошего из тебя не выйдет!"
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самокритично написав, про себе - так і сиди там )))
чого на Цензор приперлося?!
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Прописная истина - углубляй познания! Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 4459
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Щоб потім не брехали що він казав, а чого не казав.
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можливо, але при ******** техніці) зліпити\змонтувати можна все що завгодно
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В Біблії також написано "Не убий!". Тим не менше, Ісус пробачив розбійника, котрий щиро покаявся, і сказав йому: «Запевняю тебе: сьогодні ти будеш зі Мною в раю». Але ти її не вивчав, і в Біблію не віриш, бо пишеш з маленької літери.
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Я зрозумів, наш президент - президент православних. А, якщо я не православний, то він не мій президент?
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він актор, який живе в віртуальному світі. причому тут православ"я?
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Зустрівся, правильно зробив.
(Звертать увагу на зрадофілів, так нічого не можна робити, що не зроби - все погано)
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Все эти встречи не про веру, а банально про выборы.
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А в чем выбор- то? Во второй тур проходит Юля и Зеленский. Порошинко пролетает , как фанера над Парижем
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Невероятно, но факт
Учёным удалось отловить и препарировать типичного поклонника Зеленского.Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 6381
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Очень смешно(( У соевых даже этого нет. В голове соя перемешанная с ватой
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В паРаші чергове, після десятка яєць, "пакращіння":
Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 511
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Попи штатівські не живуть в Україні, і на собі не відчувають наслідків діяльності системи, яку офшорний барига тут створив разом з іншими олігархами... Хоча... Церква у всі часи була на боці феодала, бо створювалась саме для стримування гніву людей на правителя.
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Результаты голосования на "Эхе Москвы":

Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 6141

Москалі вибирають "баригу" Порошенко зустрівся з єпископами Української православної церкви в США - Цензор.НЕТ 5980
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пэтя не в курсе похоже, что его тренд с ряженными бородатыми и пузатыми клоунами не взлетел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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