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 Экономика, Общество
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Все про:валюта (3014) ВР (22641) закон (2567) НБУ (4415)

 Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу

Принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Петром Порошенко Закон "О валюте и валютных операциях", который либерализирует обращение валюты, вступил в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как следует из текста Закона, в рамках новых правил банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также Закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый Закон отменяет валютный контроль мелких расчетов, оставляя только действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

Согласно закону, регуляторы финансового рынка, включая Национальный банк, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, должны привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим новым законом и обнародовать их не позднее чем за 30 календарных дней до дня вступления Закона в силу.

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В то же время, вступление Закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.

"Нормативно-правовые акты Национального банка Украины, принятые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, которыми вводятся меры защиты, определенные частью первой статьи 12 настоящего Закона, и которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона, действуют до признания их Национальным банком Украины утратившими силу", - говорится в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110397
 
 
 Топ комментарии
 
инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3110397- Вот "канал" - ВЫКАЧКИ денег с Украины .В Украине - воровать,- жить -за кордоном....
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Коль так привязаны к доллару энергоносители и товары, давайте взаимные расчеты и зарплату делать в валюте. И ни каких проблем. На фиг эта гривна, лохотронная...
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хлебушко,давай фамилии,цифры,факты, а то так и будешь бороться за звание *звиздобол года*...
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Самая богатая в Европе природными ресурсами страна, с самым бедным населением.
А где деньги Зин?
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Как красиво пишутся законы под олигархов.
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Законы пишутся, чтобы снять пута и тормоза с бизнеса. Пора от совкового держать и не пущать переходить к нормальному движению капитала.
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Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами
- наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а равно нарушение правил о валютных операциях лицом, ранее осужденным по части первой настоящей статьи,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества";
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Коль так привязаны к доллару энергоносители и товары, давайте взаимные расчеты и зарплату делать в валюте. И ни каких проблем. На фиг эта гривна, лохотронная...
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В Эмиратах хорошо. Везде, кроме гостиниц , можешь рассчитываться долларами , евро, фунтами или местной валютой. Никаких проблем. И курс одинаковый и держится уже лет 12 .
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Так так ...50 баков -пенсії .і 200 зарплвти !? Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу - Цензор.НЕТ 7556

Всі будуть.. *коблевими * ! Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу - Цензор.НЕТ 9478
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слушай, пойди в сезон в турагенство любое и выбери себе отдых на свое личное усмотрение, причем в любой стране. Мест нет . Они есть, но не там и не то что хочет клиент, а то что осталось. Все воры ? Работать не пробовали ?
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Не тупи ..Коли ти пенсіонер чи бюджетник. і твої доходи залежать від *хотелок законніків *!? Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу - Цензор.НЕТ 8838
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Сам не тупи , а сходи в агентство. Там и бюджетников за глаза. У меня одноклассник , уже устал этот пример приводить, всю дорогу в школе бараном просидел на задней парте, после школы пошел сразу старшим куда пошлют, все ему похер было. За то теперь на каждом митинге " у меня все украли ", " дайте зарплату достойную " …… Можна вопрос … За что ему зарплату ?
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Стас ты то сам где работаешь ? больница - ночной санитар 1 человек на все отделение 3200
медсестра по штатке 4500 , во многих вышка ( ну кроме санитаров )
детсад - 3200 - до 5000 , школы таже хрень высшая категория до 5000 ( педагогам зарплаты снизили )
попробуй поработать за эти грошы , а районах и такие зарплаты считаются нормальными
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отвечаю. У меня свой ЛЕГАЛЬНЫЙ бизнес, все оформлены, налоги все платятся в срок. Зарплата у работников начинается от 10 тыс гривен. Средняя 13-15 . И я знаю о чем я говорю, когда привожу , пусть и не самый яркий пример, с турагенствами. Летом в аэропорте "Борисполь" бывали ? Нет ? Милости просим. Мест нет. Тоже все воруют ?
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Когда человек выбирает будущую профессию, это его выбор - выносить горшки за больными за 3200 или получать образование и устраиваться не на бюджет.
Или давайте всю страну мерять по ночной санитарке в захудалой райбольнице?
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У нас это не пройдёт. А как же тогда заработать на колебаниях курса? А если об этих 'колебаниях' ещё и знать? Или ещё лучше - быть их автором?
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Авторов колебаний на самом деле у нас не так уж много. Я вам скажу у нас "колебают" даже на уровне будки по продаже валюты. За Киевом в сторону Житомира на ОККОвской заправке стоит будка вот такая. Разница между приемом и продажей больше двух гривен. Покупка меньше рыночной на 1,5 гривны …. А теперь скажите что хозяин этой будки вменяемый или кто ему доктор ?
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ПС .)))..Ссорі ! ..Дик а хто відмінив *маржу * ?
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о какой марже разговор ? о беспредельной ? Еще один пример из тех же Эмиратов. Прием 3,65 дирхам за 1 доллар. Продажа 3,67 . Это в основном . Может быть на одну две ихней копейки разница, но не на целые дирхамы . И тоже люди зарабатывают.
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Вы ж прекрасно понимаете, что я не про будки. Потом, разве у нас можно менять деньги в будке? У этой будки значит есть какой- нибудь мент, ее крышующий.
Я говорю про тех, кто в главных будках сидит.
Например, в Одессе есть китайцы, которые нелегально занимаются валютой. Вместо урегулировать этот сегмент, ввести их в законное русло, получать налоги с них - их крышуют, их регулярно грабят. Но и эти китайцы - ноль без палочки по сравнению с масштабами гонтаревой, например . Ее деятельность должна была быть подвергнута тщательнейшему аудиту.
Обвал Гривны в три с половиной раза - готовился под приватизацию остатков лакомых кусочков в Украине .
Хорошо хоть мароторий на продажу земли есть. Иначе точно бы мы увидели доллар по пятьдесят
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Я с вами полностью согласен на счет откуда рыба гниет. У нас в стране таких вьетнамских примеров масса . Самый простой пример. Статью за валютные операции отменяли - НЕТ. Но в каждом городе знают где стоят менялы .
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" А теперь скажите что хозяин этой будки вменяемый или кто ему доктор ?"- вопрос не корректный. На самом деле надо поинтересоваться вменяемые клиенты этой будки и кто им доктор?
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такие будки стоят в расчете не на дурака, а на нештатную ситуацию клиента и возможностью ею воспользоваться .
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Вы понимаете , что так зарплата ого- го какая! В гривнах . Тысячи гривен! А так это будет 200 долларов, например. Как говорится, в попугаях оно гораздо длиннее))
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не могут они так. Вот есть например дыра в бюджете, украли больше чем планировалось, не хватает теперь выплатить пенсионерам пенсии.. что они делают, правильно, печатают новые гривны.. А как они валюту печатать то будут?!
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инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3110397- Вот "канал" - ВЫКАЧКИ денег с Украины .В Украине - воровать,- жить -за кордоном....
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Viktor Mironov - все как в московии .... Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу - Цензор.НЕТ 792

ОДИННАРОТМЫШЕБРАТЬЯ...
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Шо,ты, разумиешь - бибизьяна? Я, с Черкасс
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Да, в Черкассах много ваты,знаю не понаслышке...
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"а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ"
Куплю себе акцию укушенного яблока или баварской механической фабрики и заживу припеваючи...)
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- Бог истинный, бог всемогущий, - заговорил Никанор Иванович, - все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, - с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, - брал! Брал, но брал нашими советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал! (М.Булгаков)
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вашу ракету на 3 дня отложили, пока жвачка не подсохнет
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Це замість закону на оподаткування виведення капіталу..
Дякую народу України за президента гондураса.
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Грядёт -"Большёй Шухер" - надо "заработанное" - вывезти.- Подумал Петя,и - подписал...
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Успеет, если бы не успел то и не брал бы!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу
 
 
 
 
 
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