 Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как следует из текста Закона, в рамках новых правил банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.
Также Закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, новый Закон отменяет валютный контроль мелких расчетов, оставляя только действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.
Согласно закону, регуляторы финансового рынка, включая Национальный банк, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, должны привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим новым законом и обнародовать их не позднее чем за 30 календарных дней до дня вступления Закона в силу.
В то же время, вступление Закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.
"Нормативно-правовые акты Национального банка Украины, принятые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, которыми вводятся меры защиты, определенные частью первой статьи 12 настоящего Закона, и которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона, действуют до признания их Национальным банком Украины утратившими силу", - говорится в документе.
Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля.
А где деньги Зин?
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами
- наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а равно нарушение правил о валютных операциях лицом, ранее осужденным по части первой настоящей статьи,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества";
Всі будуть.. *коблевими * !
медсестра по штатке 4500 , во многих вышка ( ну кроме санитаров )
детсад - 3200 - до 5000 , школы таже хрень высшая категория до 5000 ( педагогам зарплаты снизили )
попробуй поработать за эти грошы , а районах и такие зарплаты считаются нормальными
Или давайте всю страну мерять по ночной санитарке в захудалой райбольнице?
Я говорю про тех, кто в главных будках сидит.
Например, в Одессе есть китайцы, которые нелегально занимаются валютой. Вместо урегулировать этот сегмент, ввести их в законное русло, получать налоги с них - их крышуют, их регулярно грабят. Но и эти китайцы - ноль без палочки по сравнению с масштабами гонтаревой, например . Ее деятельность должна была быть подвергнута тщательнейшему аудиту.
Обвал Гривны в три с половиной раза - готовился под приватизацию остатков лакомых кусочков в Украине .
Хорошо хоть мароторий на продажу земли есть. Иначе точно бы мы увидели доллар по пятьдесят
ОДИННАРОТМЫШЕБРАТЬЯ...
Куплю себе акцию укушенного яблока или баварской механической фабрики и заживу припеваючи...)
Дякую народу України за президента гондураса.