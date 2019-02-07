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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 В США возобновили расследование связей Трампа с Россией

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф заявил о возобновлении расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США и сговора президента Дональда Трампа и российской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", в заявлении, которое опубликовано на сайте комитета, говорится, что будет проведено "тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".

Также администрацию Трампа хотят проверить на предмет коррупции.

Комитет собирается изучить также связи Дональда Трампа с руководством Саудовской Аравии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политтехнолога Трампа, Стоуна, задержали по делу о вмешательстве России в выборы в США

В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3110396
 
   
 Топ комментарии
 
Лиш Вана, лиш Вана.... з Гадєй Сравченко одна... у качанівці на шконках......ніч безмежна і сумна......
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Игорь, звідкіля у вас такі бурхливі фантазії? Ви часом вчора Скобєєву не слухали..😃
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Это вам не Украина.Самая совершенная система управления государством,где президент присматривает за сенатом,сенат присматривает за президентом,а народ в свою очередь присматривает и за теми и за этим.
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У Медведчука шиза очередная.
Оказывается это Вашингтон использует Украину как поле битвы с нароссией и вот ну никау не наоборот - Москва использует Украину кау поле битвы с америгой.
Потому что для чего Вашингтону биться с нароссией?
Это разве достойный соперник?
И главное с какой целью?
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В росії є один народ який імперія не покорила, це просто звірі якісь. Мабуть Медведчуку потрібно увагу на них звернути. Ну не ******* американців чукчі. У США відновили розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 9005

"В октябре 1947 года неустановленные граждане СССР из числа коренной чукотской народности устроили разбойное нападение на американских эскимосов в районе алеутского Уэльса. В результате столкновения погибли несколько десятков человек, разграблены оленеводческие стойбища эскимосов.
https://weekend.rambler.ru/read/39574349-chto-delili-sovetskie-chukchi-i-amerikanskie-eskimosy/
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Лиш Вана, лиш Вана.... з Гадєй Сравченко одна... у качанівці на шконках......ніч безмежна і сумна......
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Ти частіше це повторюй, так я за неї і проголосую.
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Що, так страшно, що Юля доведе співпрацю мінстеця з Рашою? Бо це вже проходить по статті "зрада"? Хм.
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А який злочин важче, ха-ха-ха, чи хі-хі-хі? У США відновили розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 2597
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Это вам не Украина.Самая совершенная система управления государством,где президент присматривает за сенатом,сенат присматривает за президентом,а народ в свою очередь присматривает и за теми и за этим.
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А ФБР присматпивает за кандидатами в президенты.
А в Украине СБУ НЕ присматривает за ними ( о чем гласит соседний заголовок).
Поэтому система не совершенная.
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А хто тут заважає народу здійснювати нагляд?
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Цікаво, а як там у вас на Рашці? 😕
Хто там за ким приглядує і чи ще в силі наказ НКВД -

" Шаг влево, шаг вправо - попитка к бегству. Прижок на месте - провокация "
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Лично мне понравилась вот эта связка. Посейдон P-8A TIGER14 3!!! часа кружил на Лос-Анжелесом вместе с U-28A ANVIL01 Это неплохое решение. Можно только добавить, что иногда простая безродная домашняя кошка может значительно прояснить ситуацию.
В США возобновили расследование связей Трампа с Россией - Цензор.НЕТ 5410
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"Также администрацию Трампа хотят проверить на предмет коррупции."

Пусть Петя расскажет сколько он заплатил за одну встречу.
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Игорь, звідкіля у вас такі бурхливі фантазії? Ви часом вчора Скобєєву не слухали..😃
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дыма без огня бывает. Трамп любит деньги.
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Тобто, ви вважаєте що бідна і зубожіла Юля Тимошенко не знайшла в себе в панчосі заначку на чорний день і не змогла заплати Трампу якийсь мільярд вічнозелених за 20 хвилин можливості з ним похіхікати коли зовсім нещодавно літала на Вашингтонщину.

А все що в неї було в кишені - то ледь вистачило на короткий погляд Волкера на неї, як в піп-шоу?....😃
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йуля тоже платила, как все кто был приглашен на ужин. Одого Михо не пустили.
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Не может такого быть.
Все платят за встречу с Трампом кроме Юли.
Юлю пускают за красивые глаза.
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Доброго вам ранку Великий Змій..😃😃😃

До речі, дякуючи вам згадав одну відому пісню у виконанні хлопчини з Махачкали "Темние глаза".. Знайшов на Ютюбі, зараз просто балдію..😃
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и Вас доброе утро - наша жизнь и состоит из маленьких радостей ,просто многие не ценят то шо имеют - но такова природа человека - отличного Вам дня )))
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Цікаво і кого Йуля там танцювала? Бо в порядному товаристві трохи навпаки - Хто даму ужінаєт той її і танцює..😕

А взагалі-то мова йде не про "ужин" а про персональний візит Тимошенко на Вашингтонщину місячної давності , звідкіля вона повернулася " несолоно хлебавши"..
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В мінстеці shutdown, останню виплату можете не чекати. Тож не дивуйтесь, якщо у шпигуна з'являться багато ворогів
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Ваня. Доброго вам ранку...Не хвилюйтеся, в нас все добре. Вчора навіть дали одного козлорожого раба , як премію за січень..😃
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Олєшко? Мирослава? Разом з його 154ма фальшивими акаунтами? То буде вірний раб, довіряйте йому всі свої гроші, коли треба буде кудись відволіктись. Він чесний.
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Ваня. Я крім Шарія нікого не слухаю. До речі і вам пораджу стати його постійним слухачем. Дуже допоміжний засіб при поганому настрої.. Петросян разом з Задорновим можуть нервово курити за кутом будинку..😃
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А шо тебе ни гнап, ни ткач, ни дубинский, ни иные мамкины расследуны не рассказали?
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Тут один россиянский неадекват заявил что если Медведчука посадят в тюрьму,то они признают его президентом.
А тем временем Мадуро заблокировал Венесуэлу и будет морить голодом венесуэльцев и обвинять во всем гамерику.
Тем более опыт уже есть.
Нароссия уже пять лет успешно обвиняет гамерику в существовании лугандонии.
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И что, будет на роисе два легетимных? янык и мертвечук?
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***** знает что будет.
Шизанутые сделали Украину полем боя с гамерикой отсюда этот шизоидный бред,который нам постоянно навязывают из каждого утюга.
Проблема это не наша.
Это проблема россии,исскуственно созданная страна ,страна корпорация существующая с единственной целью - обогащения правителя.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США возобновили расследование связей Трампа с Россией
 
 
 
 
 
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