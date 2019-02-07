 В США возобновили расследование связей Трампа с Россией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", в заявлении, которое опубликовано на сайте комитета, говорится, что будет проведено "тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".
Также администрацию Трампа хотят проверить на предмет коррупции.
Комитет собирается изучить также связи Дональда Трампа с руководством Саудовской Аравии.
В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.
Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.
Оказывается это Вашингтон использует Украину как поле битвы с нароссией и вот ну никау не наоборот - Москва использует Украину кау поле битвы с америгой.
Потому что для чего Вашингтону биться с нароссией?
Это разве достойный соперник?
И главное с какой целью?
"В октябре 1947 года неустановленные граждане СССР из числа коренной чукотской народности устроили разбойное нападение на американских эскимосов в районе алеутского Уэльса. В результате столкновения погибли несколько десятков человек, разграблены оленеводческие стойбища эскимосов.
https://weekend.rambler.ru/read/39574349-chto-delili-sovetskie-chukchi-i-amerikanskie-eskimosy/
А в Украине СБУ НЕ присматривает за ними ( о чем гласит соседний заголовок).
Поэтому система не совершенная.
Хто там за ким приглядує і чи ще в силі наказ НКВД -
" Шаг влево, шаг вправо - попитка к бегству. Прижок на месте - провокация "
Пусть Петя расскажет сколько он заплатил за одну встречу.
А все що в неї було в кишені - то ледь вистачило на короткий погляд Волкера на неї, як в піп-шоу?....😃
Все платят за встречу с Трампом кроме Юли.
Юлю пускают за красивые глаза.
До речі, дякуючи вам згадав одну відому пісню у виконанні хлопчини з Махачкали "Темние глаза".. Знайшов на Ютюбі, зараз просто балдію..😃
А взагалі-то мова йде не про "ужин" а про персональний візит Тимошенко на Вашингтонщину місячної давності , звідкіля вона повернулася " несолоно хлебавши"..
А тем временем Мадуро заблокировал Венесуэлу и будет морить голодом венесуэльцев и обвинять во всем гамерику.
Тем более опыт уже есть.
Нароссия уже пять лет успешно обвиняет гамерику в существовании лугандонии.
Шизанутые сделали Украину полем боя с гамерикой отсюда этот шизоидный бред,который нам постоянно навязывают из каждого утюга.
Проблема это не наша.
Это проблема россии,исскуственно созданная страна ,страна корпорация существующая с единственной целью - обогащения правителя.