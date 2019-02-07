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 Политика Украины
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 СБУ не осуществляла каких-либо действий в отношении кандидатов в президенты, которые бы ограничивали их права и свободы, - Гитлянская

СБУ не осуществляла какие-либо действия оперативно-розыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской.

"Сегодня в адрес Службы безопасности Украины прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты. Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над "і": Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала она.

Гитлянская добавила, что председатель СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО

"При этом сделаем это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности, для чего ждем соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты", - добавила пресс-секретарь СБУ.

Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.

"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак

Источник: https://censor.net.ua/n3110394
 
 
 Топ комментарии
 
доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Источник: https://censor.net.ua/n3110396

Далеко еще СБУ до ФБР.
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Кто вам после"бабченко" поверит. СБУ не осуществляла какие-либо действия, которые бы ограничивали права и свободы кандидатов в президенты, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 7912
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Там і без УСБ вистачає таких шо пхають палиці в колеса.
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Рука Кремля?
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доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Источник: https://censor.net.ua/n3110396

Далеко еще СБУ до ФБР.
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СБУ з грицаком, та ще й під баригою, порівнюєте з ФБР?
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Можно подумать, что у олигархов нет возможности купить прослушивающее оборудование последних моделей и нанять соответствующих специалистов для работы с ним...Не удивлюсь, если у них гораздо лучше представлены технические возможности, чем у СБУ.....Заявление представитетеля фельдмаршала больше похоже на PR-акцию (не полные же они идиоты) или провокацию.....
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Гитлянская говорит правду, но в стиле СБУ). Да официально СБУ конечно никакой слежки не осуществляло и не могла по закону осуществлять. Но вот сотрудники СБУ как и оборудование "конторы" неофициально конечно задействовано, просто потому что ни у кого больше в Украине нет таких технических и кадровых возможностей. К чему все эти пустые обвинения и столь же пустые извинения Гитлянской. Мы живем в 21 веке, у всех смартфоны понятно, что сегодня прослушиваются в той или иной степени все штабы, именно поэтому политтехнологи (украинские не факт, а российские точно) когда обсуждают важные вещи делают это только прохаживаясь по улице в шумных местах.
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ТУТ НЕТ НЕ ЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО!, А ВЫ ХОТЕЛИ, ЧТО БЫ ГИТЛЯНСКАЯ ВЫШЛА И НА ВСЮ СТРАНУ НАЧАЛА РАССКАЗЫВАТЬ, КАК, ГДЕ, КОГО, КОГДА, КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ И КАКИЕ ОТДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАКИЕ- ЛИБО ДЕЙСТВИЯ!?.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ не осуществляла каких-либо действий в отношении кандидатов в президенты, которые бы ограничивали их права и свободы, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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