 СБУ не осуществляла каких-либо действий в отношении кандидатов в президенты, которые бы ограничивали их права и свободы, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской.

"Сегодня в адрес Службы безопасности Украины прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты. Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над "і": Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала она.

Гитлянская добавила, что председатель СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

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"При этом сделаем это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности, для чего ждем соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты", - добавила пресс-секретарь СБУ.

Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.

"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак