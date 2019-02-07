 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское;

- из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь;

- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Пески.

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское;

- из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Пивденне;

- дважды из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Жованка.

- из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения. Также был уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал".

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.