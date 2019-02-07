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 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское;

- из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Пески.
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли поселок Травневое на Донетчине, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское;
- из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Пивденне;
- дважды из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Жованка.
- из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения. Также был уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал".

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и Урал террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110392
 
   
 Топ комментарии
 
Всім доброго ранку😃😃😃

Нашим воїнам подяка за виконану роботу.

Здохлому орку - подвійну порцію гарячої смоли з перцем в горлянку аби та козлорожа нечисть грип в пекло не занесла.

Слава Нації!
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Хорошие новост. Таких бы побольше но не радует что рашики стреляют. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Урал террористов.Жаль не набитый этими сволочами.
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Надеюсь, что этот зашкваренный "Урал" рашисты не порожняком гоняли
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О, мимоволі згадується камаз кадирівців:
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб - Цензор.НЕТ 219
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Це не кадирівці. Це підрозділ Іскра, зведений загін (росіяни, осетини). Кадирівці тільки на дерибан приїзджали, і їм не сподобалось.
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Хорошие новост. Таких бы побольше но не радует что рашики стреляют. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Всім доброго ранку😃😃😃

Нашим воїнам подяка за виконану роботу.

Здохлому орку - подвійну порцію гарячої смоли з перцем в горлянку аби та козлорожа нечисть грип в пекло не занесла.

Слава Нації!
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Побажання неповне... "А пораненому орку - гарного місця для жебракування..."
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Новая тактика ведения боевых дейсивий, инструкторы НАТО не плохо обучают ВСУ, а паРаша воюет как и диды....больше трупов😂
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у "великого" стратега маршала Жукова и была тактика закидывания трупами советских солдат окопов немцев,только так и побеждали.поэтому фронтовики прозвали Жукова-мясник
Виктор Суворов пишет в своей книге "Аквариум" что потери немцев и советов были 1 к 14,тое сть на 1 убитого немца приходилось 14 убитых советских
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Дійсно командувач постійно в розіздах, на місці не сидить, контролює підготовку військ, і головне у відповідь наші підрозділи гідну відсіч дають, так тримати!!!!!
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Народ, ми останнім часом вже почали ставити лайки під повідомленнями від прес-центру ООС ...
Це - відчутна зміна. Бо є з чим порівняти.
Хлопці, милі наші, дорогі, гатіть по них !
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Наглый Урал не хотел соблюдать прекращение огня.
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наглый Урал нарушил закон,когда приехал на украинскую землю-убивать украинцев!
и поэтому сам стал внезакона и подлежит уничтожению!
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Дорогие наши защитники, бейте расеян и в хвост, и в гриву. Зажмуривайте руSSню при каждом подходящем случае. Помните о том, что убить руSSкого прямая почетная обязанность каждого гражданина Украины. Дохлых кацапов много не бывает!
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено одного найманця та "Урал" терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 6765
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перешли к утилизации техники иногда вместе с ихтамнетами молодцы
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На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили грузовик с боевиками

Фото: Оксана Чорна

InfoResist

В среду, 6 февраля, в зоне боевых действий не прекращались обстрелы украинских позиций. Боевики наносили удары по бойцам ВСУ 11 раз. Трижды при этом применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Применялись автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометов калибра 82 мм, стрелковое оружие. Обстрелы зафиксированы у Лебединского, Павлополя, Песков, Водяного, Крымского, Южного, Станицы Луганской Хутора Вильного, Жованки.
В результате боев никто из украинских бойцов не пострадал. Ликвидированы двое боевиков, один ранен, уничтожен военный грузовик марки «Урал».
Ранее в контразведке СБУ рассказали, что один из корпусов «армии ЛНР» продолжительное время возглавляет российский генерал-лейтенант Игорь Красин, воевавший в Чечне и Сирии.
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надо етого генерал-лейтенанта Игоря Красина прокатить в лифте к Мотороле,или угостить его ужином в кабаке "Сепар" Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено одного найманця та "Урал" терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 1013
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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