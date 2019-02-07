 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Пески.
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское;
- из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Пивденне;
- дважды из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Жованка.
- из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения. Также был уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал".
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.
Нашим воїнам подяка за виконану роботу.
Здохлому орку - подвійну порцію гарячої смоли з перцем в горлянку аби та козлорожа нечисть грип в пекло не занесла.
Слава Нації!
Виктор Суворов пишет в своей книге "Аквариум" что потери немцев и советов были 1 к 14,тое сть на 1 убитого немца приходилось 14 убитых советских
Це - відчутна зміна. Бо є з чим порівняти.
Хлопці, милі наші, дорогі, гатіть по них !
и поэтому сам стал внезакона и подлежит уничтожению!
Фото: Оксана Чорна
InfoResist
В среду, 6 февраля, в зоне боевых действий не прекращались обстрелы украинских позиций. Боевики наносили удары по бойцам ВСУ 11 раз. Трижды при этом применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Применялись автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометов калибра 82 мм, стрелковое оружие. Обстрелы зафиксированы у Лебединского, Павлополя, Песков, Водяного, Крымского, Южного, Станицы Луганской Хутора Вильного, Жованки.
В результате боев никто из украинских бойцов не пострадал. Ликвидированы двое боевиков, один ранен, уничтожен военный грузовик марки «Урал».
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