 Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине

Об этом американский чиновник написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Имел продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины Климкиным. Мы обсуждали региональную безопасность, вмешательство России, и ожидания относительно свободных и законных выборов. Мы подтвердили нашу общую приверженность построению процветающей Украины, неделимой, свободной и мирной", - отметил Болтон.
Це про що?
Болтон не понасльішке знает, как она может нагадить.
Мы обсуждали региональную безопасность, вмешательство России, и ожидания относительно свободных и законных выборов. Мы подтвердили нашу общую приверженность построению процветающей Украины, неделимой, свободной и мирной", - отметил Болтон. Источник: https://censor.net.ua/n3110389
Кстати, министерство стецьков создавалось тоже за народные деньги, для каких целей помнишь? и чем они теперь занимаются?