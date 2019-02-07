 Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине

Об этом американский чиновник написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Имел продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины Климкиным. Мы обсуждали региональную безопасность, вмешательство России, и ожидания относительно свободных и законных выборов. Мы подтвердили нашу общую приверженность построению процветающей Украины, неделимой, свободной и мирной", - отметил Болтон.

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