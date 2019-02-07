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 Политика Украины, За рубежом
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 Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Об этом американский чиновник написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Имел продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины Климкиным. Мы обсуждали региональную безопасность, вмешательство России, и ожидания относительно свободных и законных выборов. Мы подтвердили нашу общую приверженность построению процветающей Украины, неделимой, свободной и мирной", - отметил Болтон.

Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3110389
 
 
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Где-то тихонько горестно заржал старьій мерин...

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і подумав: "будут бить и возможно ногами" Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине - Цензор.НЕТ 8387
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"и ожидания относительно свободных и законных выборов"Источник: https://censor.net.ua/n3110389
Це про що?
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Россия.
Болтон не понасльішке знает, как она может нагадить.
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"Имел продуктивную встречу с министром иностранных дел Украины Климкиным.
Мы обсуждали региональную безопасность, вмешательство России, и ожидания относительно свободных и законных выборов. Мы подтвердили нашу общую приверженность построению процветающей Украины, неделимой, свободной и мирной", - отметил Болтон. Источник: https://censor.net.ua/n3110389
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Ещё пару высказываний от очкового червя Луцыка и выборы пройдут по старому сценарию.Всех нах,Зеленский президент.Хотя сценарий у них трохи по другому расписан.Но наступают жеж на те же грабли.Не пойму им шо там,говном измазано,шо они опять на те же грабли прут?Прам мухи из параши...
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Шокотролли заполонили весь украинский сегмент Фейсбука под слоганом нам нужен Порох.В ленте навязывания друзей по полчаса прокручивается этот тренд.2 миллирда народных денег работают на БУ -президента
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А тигрюліни боти там є чи вони усі на Цензорі?
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Нет у ЮВТ ботов, у ЮВТ ядерный электорат - это один из будкостроителей сказал Советник Трампа Болтон обсудил с Климкиным безопасность и выборы в Украине - Цензор.НЕТ 447
Кстати, министерство стецьков создавалось тоже за народные деньги, для каких целей помнишь? и чем они теперь занимаются?
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Про стецьков не знаю, а електорат тигрюлі, як написала одна юлеботка - залібетонний😏
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Так чого ти брешеш, що нема юлеботів?
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Панство, засинаючи посилаю всіх в дупу! Хто образився - пишіть, завтра вибачусь.
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Я тебе теж, бо за тобою прийдуть. Знаєш чому? Вибачатися не буду і не вірю у твоє вибачення.
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