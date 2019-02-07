 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности министр внутренних дел Арсен Аваков.
Хотя,если они ни кому до этого не нужны были,кто на них бзсеребренников позарится?Но придерживаясь традиций,понты великая сила!Хоть как-то пропиарятся...
Она сама у себя вышиванки покупает и сало заранее привезенное на рынок своими холуями перед камерами жрёт,от куда у этой честной женщины с косой охрана?Вы шо?
Те и другие накидывают на Порошеко, на церковь; те и другие постят Шария и Добкина, новости дырляндии, дедывоевале.
В общем, такая термоядерная блевотина, что лучше без противогаза и ОЗК к ним не потыкаться.
Дошло до того, что зрадолюбы мешают с говном ветеранов российско-украинской войны.
А это уже диагноз кацапизма.
За последние время не видел такой слаженной работы Ольгино с зрадоманьками, одни гавкают, другие похрюкивают им в унисон.
А вы неплохо спелись, как я посмотрю.
Брат нашел брата.
Чем ближе выборы, тем больше черти беснуются: Олежка в Раде блокирует трибуну, пока не снизят тарифы на газ, коммуналку и не повысят пенсии всем и вся в Украине! Уволить руководство Нафтогаза, в унисон с Газпромом.
Юля кричит и машет декларациями Порошенко и требовала срочно убрать Порошенко.
Вилкул потребовал разорвать все соглашения с ЕС, хочет вне блоковый статус.
Знаете, что мне все это напоминает?
Предсмертную конвульсию, с клокочущим, хриплым, частым, судорожным дыханием с большой амплитудой, рот широко отрыт, вот вот появится пена, потеря сознания, расширение зрачков, угасание реакции зрачков на свет, исчезают роговичный, сухожильные и кожные рефлексы.
Кесарю-кесарево.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
от первого его числа и почнеться мявканье на крыше
по взрослому - (кацапня + зрада + амстердам) = ************* кандидатец..
На моє глибоке переконання, якщо тебе реально "замовили", то спасе тільки пластична операція в глибоко підпільній клініці. А вся та охорона - лише від дебількуватих дурачків, екзольтованих осіб та для рекламного понту.
ПУТИН:
«Мы будем рады любому кандидату, кроме Порошенко.»
Увы, несмотря на кучу кандидатов
на выборах президента Украины,
выбор не так уж велик.
Кандидатов на самом только два:
ПОРОШЕНКО или ПУТИН , точка !