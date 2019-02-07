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 Политика Украины
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 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков

За предоставлением охраны в Национальную полицию обратились уже 11 кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция готова предоставить каждому кандидату в президенты оперативное сопровождение и охрану, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3110388
 
   
 Топ комментарии
 
Чем ближе выборы, тем меньше различимы зрадофилы и мокшанское быдло.
Те и другие накидывают на Порошеко, на церковь; те и другие постят Шария и Добкина, новости дырляндии, дедывоевале.
В общем, такая термоядерная блевотина, что лучше без противогаза и ОЗК к ним не потыкаться.
Дошло до того, что зрадолюбы мешают с говном ветеранов российско-украинской войны.
А это уже диагноз кацапизма.
За последние время не видел такой слаженной работы Ольгино с зрадоманьками, одни гавкают, другие похрюкивают им в унисон.
А вы неплохо спелись, как я посмотрю.
Брат нашел брата.
Чем ближе выборы, тем больше черти беснуются: Олежка в Раде блокирует трибуну, пока не снизят тарифы на газ, коммуналку и не повысят пенсии всем и вся в Украине! Уволить руководство Нафтогаза, в унисон с Газпромом.
Юля кричит и машет декларациями Порошенко и требовала срочно убрать Порошенко.
Вилкул потребовал разорвать все соглашения с ЕС, хочет вне блоковый статус.
Знаете, что мне все это напоминает?
Предсмертную конвульсию, с клокочущим, хриплым, частым, судорожным дыханием с большой амплитудой, рот широко отрыт, вот вот появится пена, потеря сознания, расширение зрачков, угасание реакции зрачков на свет, исчезают роговичный, сухожильные и кожные рефлексы.
Кесарю-кесарево.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
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Огласите весь список, пожалуйста! (с)
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Гнать их ссаными тряпками! Три ляма нашли,на охрану не нашли. Брэхуны!
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В очередь сукины дети, в очередь! Самые коррумпированные всегда вперде! 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков - Цензор.НЕТ 5149
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Це точно і не тільки кандидати у президенти!
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А на фига вам список самоубийц?
Хотя,если они ни кому до этого не нужны были,кто на них бзсеребренников позарится?Но придерживаясь традиций,понты великая сила!Хоть как-то пропиарятся...
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Гнать их ссаными тряпками! Три ляма нашли,на охрану не нашли. Брэхуны!
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Мож их за решетку спрятать? Заодно пусть привыкают?
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А можно с ними и ныне власть держащих спрятать?Не на долго,лет на сто и родственничков их с ними за одно.А имущество их мы сохраним,только попользуемся немного,счета приумножим,лишь бы они и их выпердыши во власть не лезли.А потом,поколению,которое отвыкнет Родиной торговать, всё вернем.Пусть себе жируют,только к власти не приближаются.А то у них у всех психические отклонения на почве всевластия и вседозволенноси уже даже на генетическом уровне прогрессируют.
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Так я только за, типа стал презом или депутаном, исполняй обязанности изза решетки. Был хорошим челом- выпустить и наградить, а нет, так и ловить не надо
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Аваков забыл сказать-сколько кеша за это попросил? Полиция должна быть на службе народа и правопорядка-а не охранять пид.расов. Это ж надо-на балотирование и рекламу бабло есть, а на частную охране нет получается?
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В Австрии президент Александер Ван дер Беллен ездит на работу в обычном вагоне метро, без охраны, без свиты и кортежей. А у нас даже кандидат в президенты требует охрану.... 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков - Цензор.НЕТ 5754
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Оказывается,когда не грабишь страну в которой живешь и её граждан,можно спокойно перемещатся в пространстве,ни кого не нервируя.Но это не для наших,которые уже хер знает в каком поколении,эту власть из рук не выпускают.
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Так шо, оказьівается те 2,5 миллиона гривень залога у 11 кандидатов «не последние» ?

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Мабуть у юлі нема охорони, бо вона тигрюля і сама може бути охороною.
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Охрана у пані геноцид і зубожіння,шо ви таке кажете...
Она сама у себя вышиванки покупает и сало заранее привезенное на рынок своими холуями перед камерами жрёт,от куда у этой честной женщины с косой охрана?Вы шо?
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Я особисто був знайомий з її людьми і бачив зблизька тих, хто обслуговував цю "Батьківщину". Аль Капоне у гробі перевертається, коли бачить мафіозну дисципліну у цій "партії". Але ж там ще ті бандюки.
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Чем ближе выборы, тем меньше различимы зрадофилы и мокшанское быдло.
Те и другие накидывают на Порошеко, на церковь; те и другие постят Шария и Добкина, новости дырляндии, дедывоевале.
В общем, такая термоядерная блевотина, что лучше без противогаза и ОЗК к ним не потыкаться.
Дошло до того, что зрадолюбы мешают с говном ветеранов российско-украинской войны.
А это уже диагноз кацапизма.
За последние время не видел такой слаженной работы Ольгино с зрадоманьками, одни гавкают, другие похрюкивают им в унисон.
А вы неплохо спелись, как я посмотрю.
Брат нашел брата.
Чем ближе выборы, тем больше черти беснуются: Олежка в Раде блокирует трибуну, пока не снизят тарифы на газ, коммуналку и не повысят пенсии всем и вся в Украине! Уволить руководство Нафтогаза, в унисон с Газпромом.
Юля кричит и машет декларациями Порошенко и требовала срочно убрать Порошенко.
Вилкул потребовал разорвать все соглашения с ЕС, хочет вне блоковый статус.
Знаете, что мне все это напоминает?
Предсмертную конвульсию, с клокочущим, хриплым, частым, судорожным дыханием с большой амплитудой, рот широко отрыт, вот вот появится пена, потеря сознания, расширение зрачков, угасание реакции зрачков на свет, исчезают роговичный, сухожильные и кожные рефлексы.
Кесарю-кесарево.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
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Я одній відомій форумчанці написав, що її переконання співпали з переконаннями януковича. Звичайно, що зрадоботні коментатори ховають свою любов до партії регіонів, але правда про них все рівно вилазить.
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Прикол в том,що влада боится не развала Украины,а развала их коррупционной системы.А те,що Украинський народ крепко стоит и без системного Государства,вiн довiв ще в 2014.Але влада тупо не встигаэ за розвiтком суспiльства,та хватаэ за жупана та тягне до знов до совкового стойла 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков - Цензор.НЕТ 6883
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Делитель.Мабуть с линейкой для замера не расстаёшься
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Тут как раз наоборот,сразу бесы из всех их человекоотверстий стали непроизвольно выскакивать!Один Юрррик чего стоит!Пиндело оно пиндело,чмо очкастое и таки высрало,что беркутята то оказывается уже к Небесной сотне причислены...О какой поворот от ррреволллюционЭррра Юрррика очкастого,сынка комуняки.Все прям,как во времена революции 17 года.Тот же расклад.Душили их,тварей,а они вишь как,как змеи очковые из всех щелей во власть прорываются и методы не меняют.
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А де можна почути пряму мову про це?
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и ето еще не март месяц..
от первого его числа и почнеться мявканье на крыше
по взрослому - (кацапня + зрада + амстердам) = ************* кандидатец..
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Кстати, странно, но я год назад видел, как Гриценко давал интервью какому-то каналу во дворе на углу Институтской и при нем была госохрана. По крайне мере, за ним стояла машина ГО.
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Люди думають де гроші взяти на комуналку, а їхні слуги - чим би ще понтів нагнати!
На моє глибоке переконання, якщо тебе реально "замовили", то спасе тільки пластична операція в глибоко підпільній клініці. А вся та охорона - лише від дебількуватих дурачків, екзольтованих осіб та для рекламного понту.
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Мабуть ви дійсно живете в Німеччині.
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🤣😂
ПУТИН:
«Мы будем рады любому кандидату, кроме Порошенко.»

Увы, несмотря на кучу кандидатов
на выборах президента Украины,
выбор не так уж велик.
Кандидатов на самом только два:
ПОРОШЕНКО или ПУТИН , точка !
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Кандидати є, але компроматом і рейтингами дійсно створили таку реальність🙄
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От заснете, а коли прокинетеся побачите погляд такої жінки, що буде дивитися на вас немічного з призирством🤗
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У мене нормальні жінки🤗 Я в такому ракурсі не викладаю фото жінок із статевими ознаками чоловіків.
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Спалил бы её в печке,за те,що уклалась в твоэму розумiннi?
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От ведь жопошники, на выборы деньги наскребли по сусекам, а на бодигардов не хватило . Только чего им бояться-то, не понимаю. Мы-украинцы люди мирные и дружелюбные, зеленкой разве только облить можем всяких вилкулов и шуфричей. Хотя хипстер вилкул сильно пострадал, бороденку сбрить пришлось. Ничего, борода не ноги - отрастет .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков
 
 
 
 
 
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