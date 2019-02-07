 11 кандидатов в президенты Украины обратились в полицию за охраной, - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция готова предоставить каждому кандидату в президенты оперативное сопровождение и охрану, - Аваков