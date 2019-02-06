 Резолюции принимаются для реализации: Россия должна уйти из Крыма и освободить украинских моряков, - представитель ООН Грейли

Об этом заявила представитель президента Генассамблеи ООН Моника Грейли в комментарии собственному корреспонденту Укринформа на брифинге в ООН, пишет Цензор.НЕТ.

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"Президент Генеральной ассамблеи еще раз подчеркивает, что резолюции принимаются не просто так. Резолюции ООН - Генеральной Ассамблеи или Совета безопасности - должны быть имлементованы, должны соблюдаться", - пояснила Грейли, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о том, что Москва не соблюдает требование немедленно освободить пленных украинских моряков, сформулированное в резолюции №А/73/L.47 от 17 декабря 2018 года, и продолжает попытки допросов, несмотря на их статус военнопленных.

Напомним, Генассамблея ООН 17 декабря приняла внесенную группой из сорока государств во главе с Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей". "За" проголосовали 66 государств-членов, "против" - 19, "воздержались" - 72.

Впервые в тексте упоминается, что, оккупировав Крым, Россия нарушила взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму. Резолюция призывает Москву вывести войска из Крыма и завершить оккупацию украинского полуострова.

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Документ также осуждает нападение на украинские корабли и моряков Военно-морских сил 25 ноября и призывает Россию немедленно их освободить без дополнительных условий.