 Французские журналисты назвали украинскую "Мрию" российским самолетом

Как сообщает Цензор.НЕТ, ошибка была допущена в материале, посвященном строительству китайских тяжелых военно-транспортных самолетов Xian Y-20. Сравнивая их с другими летательными аппаратами такого же класса, в своей инфографике, AFP обозначило украинский транспортный самолет АН-225 "Мрия", как российскую машину.
Как известно, самый большой в мире реактивный транспортный самолет АН-225 "Мрия" был разработан еще в СССР на киевском ОКБ им. "Антонова". Гигант впервые поднялся в воздух в 1988 году и до сих пор существует практически в единственном экземпляре. За различные рекорды этот самолет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас "Мрия" активно эксплуатируется украинской авиакомпанией Antonov Airlines и выполняет коммерческие рейсы по всему миру.
При этом, в 2016 году появились сообщения о том, что Украина якобы передала Китаю документацию на производство АН-225. Эти сообщения были опровергнуты китайской стороной. Позже китайцы выражали желание принять участие в достройке второго самолета АН-225, но данный проект пока остался нереализованным.
В последнее время французское информагентство AFP не впервые допускает досадные ошибки в материалах, так или иначе, касающихся Украины. Как сообщал Цензор.НЕТ, не далее чем 6 февраля, посольство Украины во Франции призвало AFP исправить карту, на которой оккупированный Крым обозначен одним цветом с Россией.
а нам нужно эту идею развить в громкую разборку - пусть запомнят и не забывают...
А для них СССР это паРашка.
И кто виноват? Те кто взял данные из интернета (они не обязаны знать обо всем на свете), или тем кому поХ.... что в том интернете написано?
Был сюжет как в США мальчик тоже написал письмо к издателю энциклопедии, в котором было написано, что АН225 на паРашке сделан, был сюжет по этому по ТВ. Так тому пацану было не поХ.... Так КТО виноват, что нашим поХ...., что о них пишут?
Хотя по поводу производства - там сборная солянка со всех авиазаводов совка.
В информационном пространстве Европы Украины раз в сто меньше чем рашки.
Это касается любых вопросов.
на фоні рососії - ці помилки показують відсутність ефективної роботи в цьому напрямку!
собівартість видобутку природньго газу в Україні 44 коп за куб.
В Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли хозяйку. Как сообщили Udm-info в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии, 56-летняя местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить свиней, но у нее случился эпилептический припадок и она потеряла сознание. Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови. Утром тело жены в хлеву обнаружил муж, который накануне почувствовал недомогание, лег спать пораньше и поэтому не хватился супруги. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза. Напомним, в России толпа по-зверски избила трех подростков.
Источник: https://informator.news/v-rossyy-svyn-y-s-ely-zhenshchynu/
Там миллионер нанимает «Мрію» для эвакуации своего автопарка и пр.
Самолет тоже называю русским.
Это элементарная безграмотность.
Вот такие и сидят в этих всяких еврокомиссиях и учат других
Вопрос на засыпку))
АН--148 и его модификации.
" Куме, а ти знаєш як москалі називають наше пиво?
- ????????
- ПІВО !
- Повбивав би !!!
Особенно, когда непользователи "Мистралей" настырно тычут в карман пачки баксов.
Из всех самолётов французы предпочитают машину Фантомаса.