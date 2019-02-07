Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом, Технологии
  5017  49
Все про:Китай (975) самолет (2173) Франция (2039) АН (51) Мрия (17)

 Французские журналисты назвали украинскую "Мрию" российским самолетом

Французское информагентство AFP назвало украинский транспортный самолет-гигант АН-225 "Мрия" российским самолетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ошибка была допущена в материале, посвященном строительству китайских тяжелых военно-транспортных самолетов Xian Y-20. Сравнивая их с другими летательными аппаратами такого же класса, в своей инфографике, AFP обозначило украинский транспортный самолет АН-225 "Мрия", как российскую машину.

Французские журналисты назвали украинскую Мрию российским самолетом 01

Как известно, самый большой в мире реактивный транспортный самолет АН-225 "Мрия" был разработан еще в СССР на киевском ОКБ им. "Антонова". Гигант впервые поднялся в воздух в 1988 году и до сих пор существует практически в единственном экземпляре. За различные рекорды этот самолет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас "Мрия" активно эксплуатируется украинской авиакомпанией Antonov Airlines и выполняет коммерческие рейсы по всему миру. 

При этом, в 2016 году появились сообщения о том, что Украина якобы передала Китаю документацию на производство АН-225. Эти сообщения были опровергнуты китайской стороной. Позже китайцы выражали желание принять участие в достройке второго самолета АН-225, но данный проект пока остался нереализованным.

Читайте также: МВД планирует закупить 13 отечественных самолетов серии АН для Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков. ФОТОрепортаж

В последнее время французское информагентство AFP не впервые допускает досадные ошибки в материалах, так или иначе, касающихся  Украины. Как сообщал Цензор.НЕТ, не далее чем 6 февраля, посольство Украины во Франции призвало AFP исправить карту, на которой оккупированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3110386
 
 
 Топ комментарии
 
более жадной ,меркантильной и эгоистичной нации я в Европе не знаю - говорю с полным знанием темы))))
 показать весь комментарий
 
Якось дивно Мрія звучить на російській мові, враховуючи будову щелеп мишебратьєв. Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 4751
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и возможно кретины идейные...
а нам нужно эту идею развить в громкую разборку - пусть запомнят и не забывают... Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 75
 показать весь комментарий
 
 
Они написали то, что им дал интернет. Открываем википедию и читаем что самолет разработан и выпущен в СССР.
А для них СССР это паРашка.
И кто виноват? Те кто взял данные из интернета (они не обязаны знать обо всем на свете), или тем кому поХ.... что в том интернете написано?
Был сюжет как в США мальчик тоже написал письмо к издателю энциклопедии, в котором было написано, что АН225 на паРашке сделан, был сюжет по этому по ТВ. Так тому пацану было не поХ.... Так КТО виноват, что нашим поХ...., что о них пишут?
Хотя по поводу производства - там сборная солянка со всех авиазаводов совка.
 показать весь комментарий
 
 
Не всё так просто.
В информационном пространстве Европы Украины раз в сто меньше чем рашки.
Это касается любых вопросов.
 показать весь комментарий
 
более жадной ,меркантильной и эгоистичной нации я в Европе не знаю - говорю с полным знанием темы))))
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то была нация. Сейчас цветной притон.
 показать весь комментарий
 
 
пятая республика - iberté, égalité, fraternité - доведено до абсурда - если ты много зарабатываешь - то ты вражина и барыга эксплуататор,самые большие налоги и вообще очень,очень тяжело жить
 показать весь комментарий
 
 
В процентном соотношении так выглядит современная Франция. дАртаньян 21 века - это смуглый парень алжирских кровей.
Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 4111
 показать весь комментарий
 
 
Шо есть то есть, французы шовинисты покруче поляков.
 показать весь комментарий
 
 
Нація що зробила свого часу революцію зараз протестує проти підвищення ціни на бензин.
 показать весь комментарий
 
И трусливой. Одно можно сказать - гальский петух. В нашем понимании этого слова.
 показать весь комментарий
 
 
как и везде - люди конечно разные - как и везде - большинство людей хорошие - но в их понимании - это как лошадь с шорами на глазах - нам просто иногда дики и не понятны их поступки,а им наши - но то шо я написал в самом начале полностью соответствует
 показать весь комментарий
 
Представляете, как работает кацапская пропаганда везде?
 показать весь комментарий
 
 
після совка постала кацапія, Україні треба ставати помітнішою
на фоні рососії - ці помилки показують відсутність ефективної роботи в цьому напрямку!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
УКРАИНЦАМ ДЕШЕВЫЙ ГАЗ НЕ НУЖЕН - ГЛАВА ГАЗОВОГО БИЗНЕСА «НАФТОГАЗА»

собівартість видобутку природньго газу в Україні 44 коп за куб.
Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 3051
 показать весь комментарий
 
Якось дивно Мрія звучить на російській мові, враховуючи будову щелеп мишебратьєв. Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 4751
 показать весь комментарий
 
 
Сапиенсы, дрожащие от вожделения пожрать печенку циррозного гуся, не могут соответствовать требованиям к нормальному человеку
 показать весь комментарий
 
 
они с русской жабой попутали …. там размеры с нашей Мрией одинаковые если что ….
 показать весь комментарий
 
 
Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 8757

В Малопургинском районе Удмуртии свиньи насмерть загрызли хозяйку. Как сообщили Udm-info в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии, 56-летняя местная жительница зашла в хлев, чтобы накормить свиней, но у нее случился эпилептический припадок и она потеряла сознание. Животные нанесли женщине множественные повреждения, и она умерла от потери крови. Утром тело жены в хлеву обнаружил муж, который накануне почувствовал недомогание, лег спать пораньше и поэтому не хватился супруги. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза. Напомним, в России толпа по-зверски избила трех подростков.

Источник: https://informator.news/v-rossyy-svyn-y-s-ely-zhenshchynu/
 показать весь комментарий
 
 
прелестно. свиньи загрызли удмуртскую свинособаку.
 показать весь комментарий
 
Короче, там всё было не так. Кацапы нажралися и мужик вырубился, а кацапке захотелося интима и она пошла к зверюшкам. Но, свинка не поняла, какого это существо пристаёт к её кабану ну и высказала недовольство и чуство ревности. Ну, гдето так.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это лишний раз подтверждает, что для "запада" мы все так же остаемся русскими. Они до сих пор не видят между нами разницы.
 показать весь комментарий
 
Не далее как вчера пролистывал фильм «2012».
Там миллионер нанимает «Мрію» для эвакуации своего автопарка и пр.
Самолет тоже называю русским.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если жаб обожраться,то и не такое привидится😀
 показать весь комментарий
 
 
Французы и жаб называют ветчиной😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Это лишний раз показывает насколько такой важнкйший момент как информационная война полностью нами к сожалению проигран.
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут информационная война?
Это элементарная безграмотность.
Вот такие и сидят в этих всяких еврокомиссиях и учат других
 показать весь комментарий
 
Правильно назвать советским.Так как участвовали и другие республики.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Украина после 1991 года продолжила выпускать "Мрию", то тогда можно было бы с уверенностью называть самолет "Мрия"-украинским. А так , да, он чисто советский.
 показать весь комментарий
 
 
Ти ще напиши що перша корольовська ракета була совєтской і отримаєш повний розрив шаблону.
 показать весь комментарий
 
 
проблему нужно искать в первую очередь в себе, а не кричать, что все вокруг идиоты! нужно задаться вопросом, а что Украина как независимое государство разработало и сделало за все годы своей независимости, а это на минуточку почти 30 лет! Чем на сегодняшний день мы можем похвастаться?! Уровнем коррупции, низким уровнем жизни, может быть экономикой?! Сколько новых предприятий мы открыли, сколько новых рабочих мест мы создали?! А может пенсиями можем похвастаться?! Всё что разработано и создано при совке, не в счет!
 показать весь комментарий
 
А что Франция за последние 30 лет разработала?

Вопрос на засыпку))
 показать весь комментарий
 
Ну що дивуватися з жабоїдів?..😁😁😁

" Куме, а ти знаєш як москалі називають наше пиво?

- ????????

- ПІВО !

- Повбивав би !!!
 показать весь комментарий
 
 
Если набрать в Гугле: "украинские свиньи", то он выдаст ссылки на статьи о свиноводстве. Если же: "русские свиньи", то... о загадочной российской душе.
 показать весь комментарий
 
Как их в медресе учили, так они и написали... Французькі журналісти назвали українську "Мрію" російським літаком - Цензор.НЕТ 6399
 показать весь комментарий
 
Французы быстро отправили Марин Ле Пен на психиатрическое обследование,после того,как она разместила на своей страничке в соц сети,фотографии убийства летчика Иордании заживо сожженного в клетке...Нам бы так оперативно действовать с Медведчуком?
 показать весь комментарий
 
 
Если жрать живых болотных лягушек, то и не такое напишешь.
Особенно, когда непользователи "Мистралей" настырно тычут в карман пачки баксов.
Из всех самолётов французы предпочитают машину Фантомаса.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранцузские журналисты назвали украинскую "Мрию" российским самолетом
 
 
 
 
 
 вверх