 Французские журналисты назвали украинскую "Мрию" российским самолетом

Как сообщает Цензор.НЕТ, ошибка была допущена в материале, посвященном строительству китайских тяжелых военно-транспортных самолетов Xian Y-20. Сравнивая их с другими летательными аппаратами такого же класса, в своей инфографике, AFP обозначило украинский транспортный самолет АН-225 "Мрия", как российскую машину.

Как известно, самый большой в мире реактивный транспортный самолет АН-225 "Мрия" был разработан еще в СССР на киевском ОКБ им. "Антонова". Гигант впервые поднялся в воздух в 1988 году и до сих пор существует практически в единственном экземпляре. За различные рекорды этот самолет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас "Мрия" активно эксплуатируется украинской авиакомпанией Antonov Airlines и выполняет коммерческие рейсы по всему миру.

При этом, в 2016 году появились сообщения о том, что Украина якобы передала Китаю документацию на производство АН-225. Эти сообщения были опровергнуты китайской стороной. Позже китайцы выражали желание принять участие в достройке второго самолета АН-225, но данный проект пока остался нереализованным.

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В последнее время французское информагентство AFP не впервые допускает досадные ошибки в материалах, так или иначе, касающихся Украины. Как сообщал Цензор.НЕТ, не далее чем 6 февраля, посольство Украины во Франции призвало AFP исправить карту, на которой оккупированный Крым обозначен одним цветом с Россией.