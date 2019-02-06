 Под руководством Аласании НОТУ внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, - протокол заседания Набсовета

Согласно документу, на заседании присутствовали 14 членов Набсовета, отсутствовали двое, информирует Цензор.НЕТ. Шестым и последним пунктом значится "О досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" Аласанией З.Г.". За проголосовали девять человек, против - трое.

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Проект решения, предложенный Вячеславом Козаком, причинами разрыва договора указывает "совершение председателем правления действий, несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами Телерадиокомпании, указанными в уставе". Там указывается, что

вопреки уставу, Аласания делегировал ключевые исполнительные функции так называемом директорату, "фактически создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором", на оплату деятельности "дублирующих органов" потратили за 15 месяцев 8 млн грн;

"компания ведет несбалансированную и противоречивую финансовую политику: одновременно объявляет режим жесткой экономии, отправляет некоторых работников в неоплачиваемые отпуска, при этом проводит закупки, осуществляет ремонт, выплачивает премии и тому подобное";

Аласания за год "не в состоянии упорядочить финансовую отчетность компании, в результате чего независимый аудитор отказался предоставлять аудиторское заключение по финансовой отчетности компании";

вопреки требованиям закона "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", Аласания до сих пор не организовал вещание канала "UA: Первый", "ни как "общественно-политического канала" (в соответствии с требованиями закона), ни как канала "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения (как указано в указанной переходной концепции). В результате канал, в частности, не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) такие важные события, как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018 г. (При участии не менее 65 тысяч граждан), заседание Генассамблеи ООН 26.09.18 по крайне важным для Украины вопросам (включая выступлением президента Украины), работу IX Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" (при участии главы государства)";

под руководством Аласании "компания в течение 2018 года внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, что прямо противоречит требованию миссии ОАО "НОТУ" - "Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.