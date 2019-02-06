EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  190  0
Все про:Черновицкая область (309) ДТП (5436) Нацполиция (8855)

 В результате ДТП на Буковине с участием рейсового микроавтобуса погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате ДТП на Буковине с участием рейсового микроавтобуса погибла женщина, - Нацполиция 01

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию в 18:22. В селе Ридкивци, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского "Черновцы-Топоривци" (Mercedes-Benz Vario).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Донетчине: погибли шесть человек, еще двое получили травмы (обновлено). ФОТО

В результате ДТП на Буковине с участием рейсового микроавтобуса погибла женщина, - Нацполиция 02

В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка. Решается вопрос о госпитализации других участников ДТП.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.

Также смотрите: Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем в Одесской области: 1 человек погиб, 14 травмированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3110384
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ДТП на Буковине с участием рейсового микроавтобуса погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх