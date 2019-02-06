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 Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями

Очередной скандал в Ульяновской области - и снова он связан с червями. Школьников одного из учебных заведений столицы региона попытались накормить вафлями, зараженными мучными червями. При этом родители детей утверждают, что это далеко не первый случай: ранее личинки насекомых попадались в орехах и сухофруктах. Администрация города подтвердила факт поставки некачественной продукции, прокуратура и Роспотребнадзор начали проверки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

В гимназии №33 города Ульяновска запущена проверка по факту поставки некачественного питания: поводом для нее послужили сообщения о том, что ученикам школы подали на обед вафли, в которых были черви. Об этом сообщает городская администрация.

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Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне: ученики гимназии рассказали, что во время обеда в тарелках с вафлями обнаружили мучных червей. После того, как фото появилось в инстаграме — в одном из аккаунтов, посвященных жизни города, — под снимком посыпались сообщения. Часть комментаторов выражали надежду, что фото фальшивое, однако родители детей, обучающихся в гимназии, спешили разубедить скептиков.

Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями 01

"У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями, и компот! Мы просто в ужасе!

Завтра идут к директору и пишут заявление коллективное! Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным!!! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели!" — написала пользовательница с ником sazanovaolesia. Еще несколько человек сообщили, что такие же черви попадались им в купленных ранее конфетах, орехах и сухофруктах.

То, что ученики гимназии получили на обед вафли, кишащие мучными червями, "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе администрации Ульяновска. "Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята", — сообщил собеседник агентства.

Администрация Ульяновска обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить этот инцидент. Сейчас группа внутреннего контроля предприятия ООО "Альтернатива", поставляющего питание в гимназию, привлечена к дисциплинарной ответственности. Заведующая производством компании уволена.

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Напомним, это не первый скандал подобного рода в Ульяновске за последнюю неделю. В воскресенье, 3 февраля, у 26 учащихся Суворовского училища в том же Ульяновске был выявлен эхиноккоз — гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. По данным министерства здравоохранения региона, эхинококкоз подтвердился у 25 курсантов, у одного диагноз снят. "Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего", — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

Заразиться эхиноккокозом можно, если личинки паразита попадут в организм из продуктов питания или воды, а также в случае прямого контакта с животными, переносящими ленточных червей.

Источник: https://censor.net.ua/n3110383
 
 
 Топ комментарии
 
Какие-то орки изнеженные пошли, черви им уже не нравятся. Вон диды на броненосце Потемкин ели и не жужжали особо.
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Поржать- одни червяков жрут ,другой 9 томов в Украину прислал
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на вариант с броненосцем Потёмкин тут расчитывать не приходится
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тут все скрепнее - черви им легкие выедают. Одному курсанку - одно легкое уже полностью.
как это можно не заметить - хз. может зеленкой мазали - кровавый кашель.
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Какие-то орки изнеженные пошли, черви им уже не нравятся. Вон диды на броненосце Потемкин ели и не жужжали особо.
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щоб мокшани з дитинства до земельки звикали.. майбутній груз 200
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импортозамещение по расейски - вафли с мясом.....
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А вам неодин хер чим годують кацапських байстрюків? Не вподобайтесь кацапським змі !
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Та всем насрать, что там в Мордоре.
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Надеюсь, что не только в ульяновске, но и на всей ********* так!
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так пусть обьясняет - протейн, свежый, обсолютно свежый. да, где то читал что им там и в туловищах какие то черви живёт и пожирает с внутри.
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а довам премии будут выдовать или уже забыли о них
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надобно завтра срусню поздравить, как не как есть чем мамам и довам чем гордится, а то у соседей всё деды да деды, а тут реально - сын, брат, муж или отец, есть чем гордится - надобно поздравить.
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А в моей стране все есть: есть в ней нефть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия ни счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы,
Как же так в стране всё есть, а народу нех#р есть,
Как же так всё есть в стране, а народ живет в г@вне.
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так черв"яки це м"ясо, шо за лемент з кацяпського боку?!
повинні радіти - діти харчуються повноцінно !!! Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями - Цензор.НЕТ 2283 Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями - Цензор.НЕТ 2283 Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями - Цензор.НЕТ 9540
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А как там в Саранске? Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями - Цензор.НЕТ 6629
А в Усть-Дальнепутенске?
А в Г̶о̶р̶и̶ш̶н̶и̶х̶ ̶П̶л̶а̶в̶н̶я̶х̶, Нижней Пуйловке?

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Нормально. Нехай кацапенята привчаються до рису і хробаків. Як кажуть майбутні насяльники кацапів - "Ми їмо все що літає, окрім літаків і все що має чотири ноги, окрім стільців".
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Какой рис, только бикус и щи хоть детородный орган полощи, все как по заветам Ильича Російських дітей у школі і суворовському училищі Ульяновська неодноразово годували продуктами з хробаками - Цензор.НЕТ 9738
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это где ты служил - и кто начпродом у вас был...?
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Кто напролом был-редкий срочник их помнит. Киев. Район севаст. Площади. Бригада ГО. Там части давно нету, новостройки. Начало 92. Я там пару месяцев был.
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Нет, я там прикомандирован на пару месяцев был. Но там и мясо чуть было.
А вообще - жрать захочешь - будешь.
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ну значит тебе не повезло в этот период служить...(
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Или повезло? Харчи на востоке 14-го меня реально радовали. Да и пацаны, кроме понтовых не жаловались. Правда май14го одни жаловались на отсутствие харчей как таковых, но стройны были)))
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Если честно, то больше на клюкву похоже.

Я служил в 93-94 в самом бардачном округе - в Одессе. Кормили нас конечно хуже, чем на практике в Полтаве.
Картошка в хранилищах была гнилая, в основном, но ее при чистке вбрасывали. Из мясного, в основном, какая-то малокалорийная мелкая рыба типа мойвы жареная. Свинина и говядина редко и конечно не ошеек, а все, шо после прапорщиков осталось. Я однажды выловил в супе бычью губу. Російських дітей у школі і суворовському училищі Ульяновська неодноразово годували продуктами з хробаками - Цензор.НЕТ 6582 Но никаких червей.
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ну вот и сравни сейчас - как Армию нашу кормят...!
я даже не буду сравнивать с тем когда я служил и где...!
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Зато 2 недели в Полтаве... Прикинь - в ВЧ в столовой дируны и вареники были. Російських дітей у школі і суворовському училищі Ульяновська неодноразово годували продуктами з хробаками - Цензор.НЕТ 1697
А местные поварихи, видя наши осунувшиеся физиономии, все время норовили нам добавку дать (хотя мы и так уходили из столовой с трудом дыша).
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В районе Севастопольской площади только несколько училищ вдоль Воздухофлотского.

Но даже, если так, это означает, что в Роисе сейчас, как сразу после развала Совка. Т.е. у них снова 90-е.
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Почти сразу от площади по правой стороне краснознаменного. Там счас жилые дома. Сразу за год были погранцы.
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это нормально. нужно мордовских выкормышей с детства к удмуртским ре5алиям приучать. здоровой и качественной пищи никогда там не было значит и не нужно их баловать.
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Нелюді рашистські! Залишили дєток без м'яса . Що ж тепер їм одними шишками та ягелем харчуватися?..Нічого. Скоро весна прийде, а там вже мухи з'являться..😕😕😕
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Так єто же прекрасно! Смачного, кацапье гребаное
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А в суворовському ПТУ замполіти (чи хто там тепер - попи рпц) повинні своїм послушникам у погонах пояснити: "Не тот червь что вьі едите, а тот червь что вас ест".
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Было бы странно, если бы в Ульяновске червями кормили сирийских или венесуэльских детей. Російських дітей у школі і суворовському училищі Ульяновська неодноразово годували продуктами з хробаками - Цензор.НЕТ 2862
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Ничьо страшнава. Вон китаезы придут скора, каждый день червей жрать будете. И спасибо с поклоном говорить будете новым хазяевам. По-китайски Между каждой пистюлиной
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Путин опять всех переиграл!
Как вы не понимаете?
Черви - это белок. Продукты с червями - это продукты с дополнительным содержанием белка.
Их только термической обработке придать надо.
Это, как вода в Крыму с водорослями пошла - два в одном.
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Ну **** протеин.Сегодня мы их,завтра они нас Російських дітей у школі і суворовському училищі Ульяновська неодноразово годували продуктами з хробаками - Цензор.НЕТ 86
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями
 
 
 
 
 
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