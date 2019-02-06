 Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.
В гимназии №33 города Ульяновска запущена проверка по факту поставки некачественного питания: поводом для нее послужили сообщения о том, что ученикам школы подали на обед вафли, в которых были черви. Об этом сообщает городская администрация.
Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне: ученики гимназии рассказали, что во время обеда в тарелках с вафлями обнаружили мучных червей. После того, как фото появилось в инстаграме — в одном из аккаунтов, посвященных жизни города, — под снимком посыпались сообщения. Часть комментаторов выражали надежду, что фото фальшивое, однако родители детей, обучающихся в гимназии, спешили разубедить скептиков.
"У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями, и компот! Мы просто в ужасе!
Завтра идут к директору и пишут заявление коллективное! Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным!!! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели!" — написала пользовательница с ником sazanovaolesia. Еще несколько человек сообщили, что такие же черви попадались им в купленных ранее конфетах, орехах и сухофруктах.
То, что ученики гимназии получили на обед вафли, кишащие мучными червями, "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе администрации Ульяновска. "Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята", — сообщил собеседник агентства.
Администрация Ульяновска обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить этот инцидент. Сейчас группа внутреннего контроля предприятия ООО "Альтернатива", поставляющего питание в гимназию, привлечена к дисциплинарной ответственности. Заведующая производством компании уволена.
Напомним, это не первый скандал подобного рода в Ульяновске за последнюю неделю. В воскресенье, 3 февраля, у 26 учащихся Суворовского училища в том же Ульяновске был выявлен эхиноккоз — гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. По данным министерства здравоохранения региона, эхинококкоз подтвердился у 25 курсантов, у одного диагноз снят. "Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего", — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко.
Заразиться эхиноккокозом можно, если личинки паразита попадут в организм из продуктов питания или воды, а также в случае прямого контакта с животными, переносящими ленточных червей.
как это можно не заметить - хз. может зеленкой мазали - кровавый кашель.
https://www.youtube.com/watch?v=hGNCppxnjAA
сами то без мяса как-то ужо
Уголь есть и никель есть, алюминия ни счесть.
Есть в ней: золото, алмазы, изумруды и топазы,
Как же так в стране всё есть, а народу нех#р есть,
Как же так всё есть в стране, а народ живет в г@вне.
пора привікнуть...
повинні радіти - діти харчуються повноцінно !!!
А в Усть-Дальнепутенске?
А в Г̶о̶р̶и̶ш̶н̶и̶х̶ ̶П̶л̶а̶в̶н̶я̶х̶, Нижней Пуйловке?
А вообще - жрать захочешь - будешь.
Я служил в 93-94 в самом бардачном округе - в Одессе. Кормили нас конечно хуже, чем на практике в Полтаве.
Картошка в хранилищах была гнилая, в основном, но ее при чистке вбрасывали. Из мясного, в основном, какая-то малокалорийная мелкая рыба типа мойвы жареная. Свинина и говядина редко и конечно не ошеек, а все, шо после прапорщиков осталось. Я однажды выловил в супе бычью губу. Но никаких червей.
я даже не буду сравнивать с тем когда я служил и где...!
А местные поварихи, видя наши осунувшиеся физиономии, все время норовили нам добавку дать (хотя мы и так уходили из столовой с трудом дыша).
Но даже, если так, это означает, что в Роисе сейчас, как сразу после развала Совка. Т.е. у них снова 90-е.
Как вы не понимаете?
Черви - это белок. Продукты с червями - это продукты с дополнительным содержанием белка.
Их только термической обработке придать надо.
Это, как вода в Крыму с водорослями пошла - два в одном.