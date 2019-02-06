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 Суд будет изучать отдельные материалы в деле депутата Киевсовет Крымчака, подозреваемого в земельных махинациях, в закрытом режиме, - САП

6 февраля 2019 в Шевченковском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по существу в уголовном производстве в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "В ходе заседания суд исследовал второй том материалов письменных доказательств стороны обвинения.

Кроме того, во время заседания стороной защиты заявлено ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом режиме.

Прокурор САП возражал против удовлетворения указанного ходатайства, настаивая на открытом судебном разбирательстве.

Однако суд удовлетворил ходатайство защиты частично и принял исследовать материалы НСРД и личную переписку в закрытом режиме, если они содержат сведения о личной жизни обвиняемого.

В то же время сторона обвинения считает, что эти материалы сведений о личной жизни не содержат, зато есть доказательствами совершения уголовного преступления.

Следующее заседание назначено на 8:30 ч. 14 февраля 2019

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело депутата Киевсовета Крымчака по земельным махинациям передано в суд для рассмотрения по сути, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3110382
 
 
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Не догоняю, это что - новая серия вечернего квартала? В нынешней "власти" - каждую падаль нужно просто расстрелять вместе с родителями и детьми!!!! И так - раза два-три подряд, а там - может что и изменится
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шо ти будку качаєш?! гілляк і стовпів) тобі мало, для чого ресурси на падаль) переводити?! Суд вивчатиме окремі матеріали у справі депутата Київради Кримчака, підозрюваного в земельних махінаціях, в закритому режимі, - САП - Цензор.НЕТ 7603
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і це вірно), плебс)) не повинен знати чим займається аристократія чоколятні какократія)))! Суд вивчатиме окремі матеріали у справі депутата Київради Кримчака, підозрюваного в земельних махінаціях, в закритому режимі, - САП - Цензор.НЕТ 6457
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Крымчак это мелочь из молодой команды Черновецкого .А вот где уголовные дела на Супруненко ,Кильчицкую ,Черновецкого .... там организованная преступная групировка обворовала весь Киев ,включая и Киевэнерго и Киевводоканал ..
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Голубченко ,Басс,Довгий,Кононенко ,Березенко ,Сулыга,Евлах .реально преступная организованная групировка .
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Ха-ха-ха-ха...Его что,изнасиловали?Стесняется мальчишь плохишь?Воровать не стесняется козлище,а рассказывать во всеуслышание,как это было застеснялось...Вашу девизию...Что вообще происходит?С каких это пор коррупционные делишки рассматриваются в закрытых заседаниях?
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Как это называется у приверженцев слепого траста - "закрытые торги"? Суд вивчатиме окремі матеріали у справі депутата Київради Кримчака, підозрюваного в земельних махінаціях, в закритому режимі, - САП - Цензор.НЕТ 7547
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд будет изучать отдельные материалы в деле депутата Киевсовет Крымчака, подозреваемого в земельных махинациях, в закрытом режиме, - САП
 
 
 
 
 
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