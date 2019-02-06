 Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Согласно сообщению на сайте епархии, они "уклонились в раскол", передает Цензор.НЕТ.
В списке - протоиерей Петр Зуев, протодиакон Ростислав Воробий, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, иерей Сергей Бережной, протодиакон Иоанн Гичун, протоиерей Игорь Савченко, протоиерей Николай Павленко, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Олег Скнарь, протоиерей Тарас Козка, протодиакон Савва Зарицкий.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Майдан боролся против попьітки Московского Улуса, «России» вновь сделать Украину своей колонией, а потомков Руси - Украиньі, «хохлами - малороссами».
Етому не бьівать !
Как и Павлик Морозов.
«Памятник Иуде Искариоту в Свияжске. Россия.
С этого балкона в 1918 году выступал Л.Троцкий.
Гипсовый истукан, грозящий в небо, был установлен накануне въезда Льва Троцкого на остров Свияжск. Иуду закрыли чехлом от артиллерийского орудия и выставили вооруженную охрану. Утром следующего дня прибывший на остров наркомвоенмор велел собрать митинг, где произнес зажигательную речь, в которой приравнял Иуду Искариота к первому в истории, революционеру, бунтарю с насилием и произволом. Толпа слушала вяло и, едва ораторы отговорились, разошлась.»
https://karta.psmb.ru/karta/articlesingle/pamjatnik-iude-iskariotu-v-svijazhske/
Ванга тихо курит в сторонке.
На счет фактуры "предательства" ВНИМАТЕЛЬНО (медленно и по словам) перечитайте чем завершиламэсь тайная вечеря в Евангелии от Иоана(иуда на груди Исуса).
Іуда був 13-й.
Ето первое, что пришло к Вам на ум, когда Вьі ознакомились, с етой доброй для Украиньі новостью?
Обов'язково.
Респект патріотам України.
Бог на стороні України, бо на її стороні ПРАВДА.
Будет кого направлять в новосозданные общины...
Прям как депутаты. Были рыгами, стали демократами ...
РФ за последние 25 лет добровольно отдала Китаю земли больше,чем тот не мог захватить за предыдущие 150 лет : 40 000 кв.км.Площадь украденного Крыма - 25 000 кв.км Путен-таки, обиратель русских емель и пятая автоколонна.
Антидуховная РПЦ создана тираном Сталиным, там поют "мурку" и "освящают" ракеты.
(Л.Богуцкая).
Доречі написи Давньорускою мовою є на стінах Софії Київської.
Це десь 1000 рік, коли ні про яку «московію -россію» ніхто й не чув.
І ці написи, яким понад 1000 років УКРАЇНСЬКОЮ мовою.
Так ось якою мовою розмовляв Володимир Великий. А не мокшанскім нарєчієм, сконструйованим німцями, ефіопом і Іваном Барковим.
-Так.План на рiк за день