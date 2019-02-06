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 Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Московский патриархат запретил служение двенадцати клирикам своей Киевской митрополии.

Согласно сообщению на сайте епархии, они "уклонились в раскол", передает Цензор.НЕТ.

В списке - протоиерей Петр Зуев, протодиакон Ростислав Воробий, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, иерей Сергей Бережной, протодиакон Иоанн Гичун, протоиерей Игорь Савченко, протоиерей Николай Павленко, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Олег Скнарь, протоиерей Тарас Козка, протодиакон Савва Зарицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три священника из Приднестровья имели приходы на Виннитчине, - глава ОГА Коровий о "пятой колонне" РПЦ в регионе

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Также читайте: Девять непостоянных членов Синода ПЦУ были утверждены на первом заседании этого органа

Источник: https://censor.net.ua/n3110381
 
   
 Топ комментарии
 
О каком предательстве Майдана речь?
Майдан боролся против попьітки Московского Улуса, «России» вновь сделать Украину своей колонией, а потомков Руси - Украиньі, «хохлами - малороссами».
Етому не бьівать !
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Дуже скоро побачити на вулицях живого мокшанського сектанта з РПЦ буде так само неймовірно, як живого марсіанина... До речі, до дня звільнення України від мокшанської сатанинської секти ФСБ-РПЦ залишилося 78 днів..😕
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Из двенадцати один должен быть иуда. Присмотритесь. А так новость хорошая.
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Иуда - единственный правильный первосвященник, который не предал Иисуса! А эти 12 мразей - так, обыкновенное, банальное чмо...
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Так, шо нас не правильно христианство учит - иуда теперь хороший, а остальные 11 иуды? А вот скажи мне - а люди предавшие Майдан иуды или хорошие.
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Кто предал Майдан? Поименно! Если такими считаете порошенко, яценюка, кличко и остальную мразь - так им ДО АПОСТОЛОВ ХРИСТА, как мне - до вагины Индиры Ганди! Эти подонки - низменные существа с примитивными потребностями, их просто необходимо уничтожать, без жалости и тени сомнения...
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О каком предательстве Майдана речь?
Майдан боролся против попьітки Московского Улуса, «России» вновь сделать Украину своей колонией, а потомков Руси - Украиньі, «хохлами - малороссами».
Етому не бьівать !
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У вас в мокшандии Иуда конечно же герой.
Как и Павлик Морозов.
«Памятник Иуде Искариоту в Свияжске. Россия.
С этого балкона в 1918 году выступал Л.Троцкий.
Гипсовый истукан, грозящий в небо, был установлен накануне въезда Льва Троцкого на остров Свияжск. Иуду закрыли чехлом от артиллерийского орудия и выставили вооруженную охрану. Утром следующего дня прибывший на остров наркомвоенмор велел собрать митинг, где произнес зажигательную речь, в которой приравнял Иуду Искариота к первому в истории, революционеру, бунтарю с насилием и произволом. Толпа слушала вяло и, едва ораторы отговорились, разошлась.»
https://karta.psmb.ru/karta/articlesingle/pamjatnik-iude-iskariotu-v-svijazhske/
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В.Войнович. «Москва 2042».
Ванга тихо курит в сторонке.

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Иуда был любимый ученик Христа и хранитель кассы (в евангелиях ящик) всей общины. Сумма в ящике в сотни раз больше 30 серебрянников. Или Исус и Иуда полный д-бы (один не понимал кого считал любимым учеником второй не догадался слинять с кассой.
На счет фактуры "предательства" ВНИМАТЕЛЬНО (медленно и по словам) перечитайте чем завершиламэсь тайная вечеря в Евангелии от Иоана(иуда на груди Исуса).
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Ну и причём тут к апостолам Христос? Он Христос - он не апостол, а их 12.
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Да вобщем, о том, насколько уместньім бьіло Ваше упоминание в контексте статьи об Иуде.
Ето первое, что пришло к Вам на ум, когда Вьі ознакомились, с етой доброй для Украиньі новостью?
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Та то мокшанін з гуньдяєвської секти сатанистів. Спитайся в нього чий Крим та і по всіх розмовах...😕
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Але ж треба тицьнути його рильцем, у те, що він нагидив.
Обов'язково.

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То свята справа - козлорожого у власному його лайні викупити...😁
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Апостолы люди, Христос- сын божий. Нельзя тупо складывать. Тем более, что в церкви апостолов 12.
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Протоиерей Петр Зуев, протодиакон Ростислав Воробий, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, иерей Сергей Бережной, протодиакон Иоанн Гичун, протоиерей Игорь Савченко, протоиерей Николай Павленко, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Олег Скнарь, протоиерей Тарас Козка, протодиакон Савва Зарицкий.

Респект патріотам України.
Бог на стороні України, бо на її стороні ПРАВДА.
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Во многих церквях козломордые готовили схроны , проводили вентеляцию , Работайте СБУ работайте .
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Замечательно.
Будет кого направлять в новосозданные общины...
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Во Францию два гренадера из русского плена брели…
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Церковной люстрации нет? А то были "гэбэшными агентами", и резко стали хорошими.
Прям как депутаты. Были рыгами, стали демократами ...
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Когда все священники мерзопакостной московской церкви перейдут в створену УПЦ окажется, что и агентов ФСБ там и не было
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Як знати, як знати...Штірліца також всі вважали штандартенфюрером СС..😃
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Киев , столицу нужно освободить Лавру , Почаевскую .
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На берегу Днепра проверьте . На Подоле . Набережная.
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Мугабе Тиливижн‏



РФ за последние 25 лет добровольно отдала Китаю земли больше,чем тот не мог захватить за предыдущие 150 лет : 40 000 кв.км.Площадь украденного Крыма - 25 000 кв.км Путен-таки, обиратель русских емель и пятая автоколонна.
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ПЦУ получила материнское благословение от Вселенского Патриарха!
Антидуховная РПЦ создана тираном Сталиным, там поют "мурку" и "освящают" ракеты.Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9707
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цензору немає про що що писати, аби лиш про подвиги шоколодного? яким чином? назва однієї "групіровки" змінилась на іншу? сенс? не бачу!!! політична гра, не більше!!! Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6314
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Поп Гундяй предложил ДурьДуме РАБссии запретить аборты на РАБссии.Видать с демографией на РАБссии совсем кирдык у путлера В светском государстве РАБссия Поп лезет в трусы к женщинам...Маразм крепчает Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4625
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"Кстати, московские попы, перешедшие на украинскую сторону, считаются теперь героями, или неблагонадежными? Они сразу перестали быть агентами ФСБ и стали агентами СБУ? Или по части спецслужб стали атеистами? Т.е. из какой конторы они теперь будут получать инструкции? "

(Л.Богуцкая).
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То шо, таки нє Австрійскій Гєнєральньій Штаб у 1914 році
Доречі написи Давньорускою мовою є на стінах Софії Київської.
Це десь 1000 рік, коли ні про яку «московію -россію» ніхто й не чув.
І ці написи, яким понад 1000 років УКРАЇНСЬКОЮ мовою.
Так ось якою мовою розмовляв Володимир Великий. А не мокшанскім нарєчієм, сконструйованим німцями, ефіопом і Іваном Барковим.
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Киево-Печерскую \Лавру построил Князь Ярослав Мудрый в 1051 году.в то время на Москва-реке жабы квакали,а в Питере шведы рыбу ловили Дванадцять київських священиків перейшли з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 1049на берегу Финского залива
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Судя по приведённому списку, в ПЦУ перешли не двенадцать священников, а десять, совокупно с двумя диаконами.
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Дуже скоро побачити на вулицях живого мокшанського сектанта з РПЦ буде так само неймовірно, як живого марсіанина... До речі, до дня звільнення України від мокшанської сатанинської секти ФСБ-РПЦ залишилося 78 днів..😕
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Великий князь Владимир-Креститель Украины-Руси , отец Ярослава Мудрого наказал построить Храм в Киеве,мужик сказал сын сделал.Из Константинополя после Крещения Украины в 988 году в киев вернулись 14 000 ратников князя.Причем тут москальские Хмыри непонятно
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Кстати женой Ярослава Мудрого была дочь шведского Короля Улофа Шетколунга.но никакк ни РАБссиянская княжна аграфена пафнутьевна помидорова... Дванадцять київських священиків перейшли з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6902 Дванадцять київських священиків перейшли з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 6902
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Яки гарнюни.Прям як 12 месяцев куме.
-Так.План на рiк за день Дванадцять київських священиків перейшли з УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 192
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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