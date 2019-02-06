 Двенадцать киевских священников перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Согласно сообщению на сайте епархии, они "уклонились в раскол", передает Цензор.НЕТ.

В списке - протоиерей Петр Зуев, протодиакон Ростислав Воробий, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, иерей Сергей Бережной, протодиакон Иоанн Гичун, протоиерей Игорь Савченко, протоиерей Николай Павленко, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Олег Скнарь, протоиерей Тарас Козка, протодиакон Савва Зарицкий.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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