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 Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Военные правоохранители Объединенных сил задержали группу чиновников-взяточников

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Прокурорами военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными работниками УЗЭ в Донецкой области и следователями СУ ГУНП в Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументировано получение заместителем городского головы. Украинска и должностными лицами городского совета Украинска неправомерной выгоды в размере 6000 грн. за организацию рассмотрения и положительное решение обращения физического лица-предприятия по размещению временного сооружения на территории города.

Получив денежные средства, чиновники разделили их между собой, после чего были задержаны.

В настоящее время проводятся обыски в служебных помещениях Украинского городского совета, в ходе которых уже найдено часть предмета неправомерной выгоды в сумме 4800 гривен, а также изымается служебная документация по рассмотрению обращения предпринимателя, после чего чиновники будут задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины".

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Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС 01
Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС 02
Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3110380
 
   
 Топ комментарии
 
стоимость дела в 2 его рюкзака его не интересует Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9755
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тупой мэр‏ @lgormartinov200

Сегодня большой сходняк в Женеве, к Фирташу полетели Коломойский Бенуа, Ахметов Ринат, Козак из-под Путина и ещё кое-какая олигархическая пыздота. Решают, кто будет Президент Украины что-бы им уцелеть. Они очень боятся прихода "недоговороспособного" человека,а США мечтает о таком
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Аж 1800 грн! Налешті найклупніша либа! 😁
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Кгубная гыба , ,Где аваков ?
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стоимость дела в 2 его рюкзака его не интересует
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Иван Петрович Сидоров предлагает комментаторам называть конкретно и реально воров и взяточников по Фамилия Имя Отчество./Бей в в барабан и не бойся.
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Скоро на мусорник, гнида... Групу чиновників-хабарників затримала на Донбасі військова прокуратура, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 997 Троллевую зряплату барыго-кролики, платить перестанут.. Групу чиновників-хабарників затримала на Донбасі військова прокуратура, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9753
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Лови, железняк, мигрант колбасный, свою какашку через забор обратно. Твой удел лизать путинско-меркелевские газовые задницы и косточки ловить, за прилежное тролление...Но, месяцы остались...Дальше,-пипец..Новые, такое говно, на службу не возьмут...Слишком завонялось.. В Германии появятся транзитные центры для высылки мигрантов.
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Быдло троллевое, твой пипец, очччень скоро...Меньше 2-х месяцев осталось...Барыга выборы проиграет и на испанскую смотается.. А тебе, одна дорога,- на мусорник..Такое говно, никто не подберёт..
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Быдло троллевое, твой пипец, очччень скоро...Меньше 2-х месяцев осталось...Барыга выборы проиграет и на испанскую смотается.. А тебе, одна дорога,- на мусорник..Такое говно, никто не подберёт/ На твоей исторической родине женщины геройски воюют. А ты прячешься в стране которая твоих сородичей гнобила и в ней нахлебником живёшь. Не хорошо это. Не правильно.
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Чиновники часто партийные - какой партийности чиновники?
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Блин, уже пару дней не писал комменты - решил не принимать участия в политических дерьмометаниях... Но вы совесть-то имейте. Какая разница, сколько взял? Да хоть 500 грн, хоть миллион! Но вам, блин, не угодишь! Вы дебилы, или притворяетесь? Не должен чиновник брать деньги. Если шоколадку или бутылку шампанского - ради Бога. Но если хотя бы 1000 грн - максимальный срок с конфискацией.
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тупой мэр‏ @lgormartinov200

Сегодня большой сходняк в Женеве, к Фирташу полетели Коломойский Бенуа, Ахметов Ринат, Козак из-под Путина и ещё кое-какая олигархическая пыздота. Решают, кто будет Президент Украины что-бы им уцелеть. Они очень боятся прихода "недоговороспособного" человека,а США мечтает о таком
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До выборов отпустить успеют? Незаменимые кадры.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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