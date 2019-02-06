 Украина присоединилась к декларации ЕС о продлении санкций против РФ

Соответствующая декларация обнародована на сайте Совета ЕС 6 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
"21 декабря 2018 года Совет ЕС принял решение 2018/2078 (Общая политика в сфере иностранных дел и безопасности - По ограничительным мерам в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине). Решением Совета ЕС ограничительные меры продлены на следующие шесть месяцев до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, члены европейского экономического пространства, а также Украина, присоединились к этой декларации. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял во внимание такие обязательства и приветствует их", - говорится в документе.
Напомним, ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
😇
По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.Источник: https://censor.net.ua/n3110325
И главное, что хлопцы никому западло не сделали - просто присоединились к толпе санкционеров...
(сарказм)