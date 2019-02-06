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 Украина присоединилась к декларации ЕС о продлении санкций против РФ

Черногория, Албания, Норвегия, члены европейского экономического пространства, а также Украина присоединились к декларации ЕС о продлении санкций против РФ.

Соответствующая декларация обнародована на сайте Совета ЕС 6 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

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"21 декабря 2018 года Совет ЕС принял решение 2018/2078 (Общая политика в сфере иностранных дел и безопасности - По ограничительным мерам в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине). Решением Совета ЕС ограничительные меры продлены на следующие шесть месяцев до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли Норвегия, члены европейского экономического пространства, а также Украина, присоединились к этой декларации. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял во внимание такие обязательства и приветствует их", - говорится в документе.

Напомним, ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Также читайте: Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3110379
 
 
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Ватники, не печальтесь. Все санкции против роSSии скоро отменят. Посмертно…
😇
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"Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова

По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.Источник: https://censor.net.ua/n3110325
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Всего-то через полтора месяца - вот это оперативность!
И главное, что хлопцы никому западло не сделали - просто присоединились к толпе санкционеров...
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Санкции на пользу.Глава роскосмоса с миссией на марс.
Україна приєдналася до декларації ЄС про продовження санкцій проти РФ - Цензор.НЕТ 1171
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина присоединилась к декларации ЕС о продлении санкций против РФ
 
 
 
 
 
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