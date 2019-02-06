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 Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро

Правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасов на 255 тысяч евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы.

"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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Отмечается, что Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы — согласно опросу населения, проведенному в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят оказание литовской военной поддержки Украине.

"Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Оказывая военную поддержку Украине, Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине касается всей Европы, нужно предотвратить ее разрастание, - главнокомандующий ВС Литвы Жукас. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3110378
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо ЛИТВЕ и лично Дале Грибаускайте за аккумуляторы для БТРов танков,самолетов,вертолетов в 2014 году
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На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет

Американской интервенции еще нет, а российские жертвы уже есть Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 4514
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Скорее беги к гадалке, пока еще патроны не привезли.
Не то - продадут ! Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 8363
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спасибо!
кацапо-фашистой мразоте в башню их пошлем все:}
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На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет

Американской интервенции еще нет, а российские жертвы уже есть
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угу, всё дают кроме солдат
ну и денег и техники
аще поддержка

Черчилль был что-то не очень доволен такой "поддержкой" от США в первые годы WW2
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Тоже украдут.Будет дембельский аккорд.
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Ольгинская методичка №5 "Продадут" Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 3860
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Американские тепловизоры тоже не продали
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это есть хорошо, да да, могут сказать - иначе пришлось бы утилизировать, а в чём проблема - пожалуиста украинцы, берите и утелизируите (на учениях, а краще на кацапах)
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Ačiū, broliai. Jūs gerai žinote, **** mes esame, ką šliaužti šis kibiras.
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Спасибо ЛИТВЕ и лично Дале Грибаускайте за аккумуляторы для БТРов танков,самолетов,вертолетов в 2014 году
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ну ведь убьют же кацапов этим, нормально - а что...?
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У меня дед , в Литве погиб , он тогда был захватчиком , Воевал за ссср. 1944. , Кальве . А хотя каким захватчиком , просто подневольный .
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Гоффноеды педофила Мавзолейного отстегнули Мадуре 17 ярдов Зелени Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 1978дайте еще столько же Уроды.Венесуэл брат дохнет сохнет на глазах,Путлер.будь Мать Инрнзой,е издевайся над индейццами Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 1978
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Небольшая страна помогает большой. Неплохо, хотя и несколько стыдно. А сколько прокакано больших складов во время 5 летней войны малой интенсивности? 4 или 5 ? А начальник генерального штаба сидит приклееный к месту не смотря ни на что. Тут уже не стыд, а хочется сквозь землю провалиться. Из-за такого главнокомандующего, который этого бездаря держит.
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Ну ок тогда...
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Велика собака не захищена від бліх, як і маленька. Так, Україна хвора. Так, вона сама не може себе вилікувати. Але ця собака не така вже і безнадійна
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Величина помощи как раз зависит от наших способностей к самолечению и от воли к победе. Не только над внешним врагом.
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Ne tolko patrony no i drugoje podarili Fagot,DShk,NSV i drugoje
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Книга "Записки Террориста".автор полковник КГБ Илья Старинов.Там о складах Украины тоже есть Глава отдельная...
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Литве конечно дякуемо, но на 5 году войны пора бы уже и свой патронный завод построить... Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро - Цензор.НЕТ 6135
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И склады понадёжнее припрятать. Уверен что это возможно.
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Я могу написать, в постройке каких заводов заинтересована власть, но не буду - меня и так поймут...
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Ну все! Теперь Петро патронный завод точно не будет строить! Эх, Даля, Даля...
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Петро вже збудував один патронний завод - для полісменів. Ну, щоб було чим стріляти по майданівцям
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Шо Порошенко хочет расстрелять Болотный Майдан на РАБссии?изверг
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Патронный завод построен по стандартам НАТО,где,не скажу...
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Гитлера пабедила Тушонка Рузвельта,Путлера пабедит холодильник вместо ТВ ящика... Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 5972
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Друг познается в беде . Где наша Даля Грибаускайте ?
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Даля - наш друг. Який вже неодноразово це довів. Але треба і самому мати волю до боротьби.
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Даля соблюдает Законы Литвы и не может быть уже президентом.это Путлер может быть Фюрером РАБссии 55 раз... Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1171 Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1171
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Так, Петро вхопив Україну за горлянку і робить з нею все, що хоче. А хоче він - все
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наша рабская покорность этому способствует Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 9778
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Все йде до КАТАСТРОФИ. Тоді люди прокинуться.
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очень инертные и закомплексованные люди еще с совка этим и пользуются власть имущие , а они к катастрофе и ведут украсть здесь все и убежать, а здесь оставит руину и помогать нам запад не очень спешит ,ведь мы сами ничего не делаем чтоб сбросить это криминально чиновничье ярмо мы так привыкли нам удобно а менять для многих катастрофа
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Катастрофа - то такі довбо№оби як ти. Скільки клавіатур стер, заюльок пальнутий? Питання риторичне, не виймай пальця з носа щоб накалякати мені щось - усе одно не відповім.
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Порошенко строит даже Северный поток-2 с Путлером..мышибраття по Керченскому мосту Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 7931и кораблях торговых заблокированных Хмырем Мавзолейным в Азове
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А эти патроны в музей?
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Эт компенсация за взрывы 5 армейских арсеналов в Украине? Югик, а почему никто из верхового быдла, такое допустившее , не сидит? Тебе, недоумку, бежать с генпрокурорской должности нужно..Очередной Майдан приближается.. Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2962 Литва безкоштовно передала Україні ********** для стрілецької зброї на 255 тисяч євро - Цензор.НЕТ 5350
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Болт вам усім по всій морді, а не майдан, клоуни під халявним проксі.
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