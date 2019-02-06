 Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы.
"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Отмечается, что Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы — согласно опросу населения, проведенному в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят оказание литовской военной поддержки Украине.
"Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Оказывая военную поддержку Украине, Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.
Не то - продадут !
кацапо-фашистой мразоте в башню их пошлем все:}
Американской интервенции еще нет, а российские жертвы уже есть
их там нет - какие жертвы??
ну и денег и техники
аще поддержка
Черчилль был что-то не очень доволен такой "поддержкой" от США в первые годы WW2