 У крымского татарина Бекирова, незаконно арестованного в оккупированном Крыму, началась аллергическая реакция, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "По информации, которую я получила от дочери Эдема Бекирова, у крымского татарина появилась аллергическая реакция.

Сегодня к Бекирову пустили адвоката. Также на встрече присутствовали так называемый "Уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина Руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и в.и.о. начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко.

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Во время общения выяснилось, что у Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно из-за грибка в камере. Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам.

Учитывая все имеющиеся болезни, Бекирова уже должны были направить в больницу. Мужчине становится все хуже и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма.

После увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время.

Я уже направила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции содержащихся граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями".

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Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.

13 декабря "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Ему стало плохо в зале "суда".