 ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты 10 подавшим документы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Граждане Украины Марущинець В.И., Сахно Б.М., Гончаров А.А., Украинчук Л.И., Качайло И.И., Миролюб Н.А., Иваницкий Ю.П., Голосный М.И., Юрченко Ю.И., Збираник Е.М. подали заявления вместе с приложенными документами для регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала указанным лицам в регистрации", - говорится в сообщении.

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Отметим, что, кроме того, Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей трех кандидатов, трех доверенных лиц кандидата Вилкула А.Ю. в едином общегосударственном избирательном округе и доверенных лиц в 32 территориальных избирательных округах.

Также ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. в территориальном избирательном округе №23 и зарегистрировала другого, зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. в едином общегосударственном избирательном округе.

Зарегистрированы и трое доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Бондаря В.В. в едином общегосударственном избирательном округе.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, Комиссия зарегистрировала 62 официальных наблюдателя: 49 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 13 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

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Таким образом, на 6 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 91 официального наблюдателя от международных организаций и иностранного государства.

Напомним, также Комиссия 6 февраля зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.