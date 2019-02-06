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 ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты 10 подавшим документы

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду отказала десяти гражданам в регистрации кандидатами на выборах президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Граждане Украины Марущинець В.И., Сахно Б.М., Гончаров А.А., Украинчук Л.И., Качайло И.И., Миролюб Н.А., Иваницкий Ю.П., Голосный М.И., Юрченко Ю.И., Збираник Е.М. подали заявления вместе с приложенными документами для регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала указанным лицам в регистрации", - говорится в сообщении.

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Отметим, что, кроме того, Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей трех кандидатов, трех доверенных лиц кандидата Вилкула А.Ю. в едином общегосударственном избирательном округе и доверенных лиц в 32 территориальных избирательных округах.

Также ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. в территориальном избирательном округе №23 и зарегистрировала другого, зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Гриценко А.С. в едином общегосударственном избирательном округе.

Зарегистрированы и трое доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Бондаря В.В. в едином общегосударственном избирательном округе.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, Комиссия зарегистрировала 62 официальных наблюдателя: 49 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 13 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

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Таким образом, на 6 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 91 официального наблюдателя от международных организаций и иностранного государства.

Напомним, также Комиссия 6 февраля зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

Источник: https://censor.net.ua/n3110376
 
   
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Обращение к зрадофилам и всем кто ненавидит Порошенко Напишите в комментах три причины ненависти к Пороху И напишите кто ваш будущий президент.. Если не зассыте конечно...
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Нююю, що тобі 🍫 то іншим 💩..десь так..
🤭
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СПИСОК ПОРОШЕНКО - "пам"ятка" для електорату.

5-ть років "Життя ПО - НОВОМУ" під керівництвом П. Порошенка.

[СПИСОК ПОРОШЕНКО - "пам"ятка" для електорату]: Посмотри! http://ua24ua.net/spisok-poroshenko-pam-yatka-dlya-elektoratu/
😁
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ПОРОШЕНКО-ОТКАЗАТЬ..... за это можно все ЦИК поцеловать у попу....
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Угу. Путин, Янукович, Азаров уссутся от радости. Да и ты с ними.
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Вынесем всех . В котлах не все погибли.
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Голосуйте за Андрея Новака. Он умный и воровать не будет.
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Країна в боргах, а тут 25 мільйонів фшіть на вітер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты 10 подавшим документы
 
 
 
 
 
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