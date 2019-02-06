 Луценко подтвердил, что против нардепа Рыбалки начато уголовное производство

Эту информацию во время брифинга подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбаки.) ", - сказал он.
В то же время деталей дела Луценко не раскрыл, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.
Цей перець додумався передати права на торгові марки Козацька слава, Козацька розвага, Сємкі, Хомка, Флінт та інші кіпрському офшору і тепер під виглядом роялті виводить туди всі прибутки!
А ЛяЖко з трибуни мандить про "апшори"!
😁
🤔
Ни одного за 5 лет! Депутаты как судьи, прокуроры, менты - своих не сдают, мафия.