 Луценко подтвердил, что против нардепа Рыбалки начато уголовное производство

Эту информацию во время брифинга подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбаки.) ", - сказал он.

В то же время деталей дела Луценко не раскрыл, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.

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