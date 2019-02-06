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Все про:Луценко (7302) государственная измена (256) Рыбалка Сергей (51)

 Луценко подтвердил, что против нардепа Рыбалки начато уголовное производство

Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Эту информацию во время брифинга подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбаки.) ", - сказал он.

В то же время деталей дела Луценко не раскрыл, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110374
 
   
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Єнта будет клупная лыба!!😂
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РадиКалы....блин...Мосийчук в суд на этого депутата подаст ?...
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Нє, це головний офшорник України та головний спонсор ЛяЖка!
Цей перець додумався передати права на торгові марки Козацька слава, Козацька розвага, Сємкі, Хомка, Флінт та інші кіпрському офшору і тепер під виглядом роялті виводить туди всі прибутки! Луценко підтвердив, що проти нардепа Рибалки розпочато кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9109
А ЛяЖко з трибуни мандить про "апшори"!
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Нююю, падметальщиком мона, патянет...
😁
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Фэйс дкрака , мозгов нет . Не , не вытянет .
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Опаньки, рибалка попався..😃😃😃. Все, Шлюшку терміново переодягатися в жіночу сукню і таємно тікати за бугор...
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Ага! Так же как Мосейчука посадят...
Ни одного за 5 лет! Депутаты как судьи, прокуроры, менты - своих не сдают, мафия.
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У меня есть мечта, чтобы югик в одно камере с овощем чалился😷
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Так ось чого ЛяЖки крутяться, як гавно у ополонці! Луценко підтвердив, що проти нардепа Рибалки розпочато кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6383
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Ну так недарма ж вже другий день ради кали підпирають своїми робочими органами трибуну.. Мабуть бояться свої жим жим в залі застудити..😃
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко подтвердил, что против нардепа Рыбалки начато уголовное производство
 
 
 
 
 
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