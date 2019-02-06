 С начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Большинство боевиков несли службу на блокпостах террористов, проверяли транспорт и граждан.
Так, в 2014 году на службу в бандформирования заступил 18-летний житель Дружковки. В качестве оплаты парень получал продуктовый набор и сигареты, в обязанности входили проверка документов граждан, багажа и наличие у лиц оружия и боеприпасов. Уже через 2 недели мужчина покинул ряды НЗФ.
По совету приятеля 44-летний житель Авдеевки вступил в "армию ДНР", услышав, что там "неплохо платят". Уже через несколько дней мужчина разочаровался в пропаганде "русского мира", сдал оружие и покинул "военную часть". Долгое время вел скрытый образ жизни, а в 2016 году устроился на работу на одно из предприятий прифронтового города.
48-летний житель той же Авдеевки остался в рядах боевиков, попав в плен. В обязанности наемника входило поддержание порядка на территории расположения воинской части, а также сопровождение и контроль над пленными во время укрепления блокпостов.
На КПВВ Марьинка полицейские совместно с контрразведчиками СБУ задержали 19-летнего боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР". Юноша три года работал на боевиков и с оружием в руках нес службу на контрольно-пропускном пункте.
Относительно каждого сейчас открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.
Страна должна знать героев в лицо!
Фото должно быть в высоком разрешении с табличкой "Мразь, коллаборант, убийца".
Як усе змінилося!
У часи моїх дитинства і молодості, щоб зневажити людину, часто казали: "ТИ ШО, НЄ ...УССКІЙ?!!!"
У часи моєї старості, щоб зневажити людину, уже кажуть: "ТИ ШО-О-О, ...УССКІЙ?!!!"
Шикарная жизнь!
Скоро процветающие народные республики, докатятся до меновой торговли и натурального хозяйства.
черт!!! Рвы и крокодилы уже не помогут! Лазерные сетки и огонь на поражении при любом шевелении и любой тени. И мы уже опаздываем!