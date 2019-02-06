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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боевик (16421) Нацполиция (8855) Донецкая область (4197) наемники РФ (749)

 С начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция. ФОТО

В течение 2018 года полицейские Донецкой области установили более 300 бывших наемников РФ. С начала 2019 года - 22. 20 бывших участников НЗФ задержаны, еще двое находятся в розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Большинство боевиков несли службу на блокпостах террористов, проверяли транспорт и граждан.

Так, в 2014 году на службу в бандформирования заступил 18-летний житель Дружковки. В качестве оплаты парень получал продуктовый набор и сигареты, в обязанности входили проверка документов граждан, багажа и наличие у лиц оружия и боеприпасов. Уже через 2 недели мужчина покинул ряды НЗФ.

С начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция 01

Смотрите: Суд приговорил к 9,5 годам тюрьмы наемника "ДНР" за участие в войне против Украины. ФОТО

По совету приятеля 44-летний житель Авдеевки вступил в "армию ДНР", услышав, что там "неплохо платят". Уже через несколько дней мужчина разочаровался в пропаганде "русского мира", сдал оружие и покинул "военную часть". Долгое время вел скрытый образ жизни, а в 2016 году устроился на работу на одно из предприятий прифронтового города.

48-летний житель той же Авдеевки остался в рядах боевиков, попав в плен. В обязанности наемника входило поддержание порядка на территории расположения воинской части, а также сопровождение и контроль над пленными во время укрепления блокпостов.

С начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция 02

На КПВВ Марьинка полицейские совместно с контрразведчиками СБУ задержали 19-летнего боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР". Юноша три года работал на боевиков и с оружием в руках нес службу на контрольно-пропускном пункте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали на линии разграничения пулеметчика "ДНР". ВИДЕО

Относительно каждого сейчас открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3110369
 
   
 Топ комментарии
 
Не надо закрашивать физиономии.
Страна должна знать героев в лицо!
Фото должно быть в высоком разрешении с табличкой "Мразь, коллаборант, убийца".
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Дайте мені свіженьких рабів, бо ті вже того....
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тот у кого руки по локоть в крови вряд ли полезет на подконтрольную территорию.а лезут те,кто рассчитывает на минимальное наказание.
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Отлично...они активно стучат на бывшие свои подразделения....информация об этих уродах нужна максимальная...
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Дайте мені свіженьких рабів, бо ті вже того....
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Менi два , будь ласка .
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Таких багацько. "Голод не тітка". Головне щоб не пропускати таких що перейшли межу. Мене більше цікавить скільки зловили саме кацапів, тобто громадян **********. Чомусь не трапляється інфи на цю тему. Переконаний що таких ловлять і навіть полюють на свинособачу породу - треба ж наших на когось міняти. Але щось не показують народу їх кацапські мордочки...
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Созрел вопрос,а чего они так активно на не оккупированную территорию ломанулись? Что-то намечается на внутренней территории?И кого не поймают,все только за хавчик на блок постах стояли,чисто сиротки казанские.
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тот у кого руки по локоть в крови вряд ли полезет на подконтрольную территорию.а лезут те,кто рассчитывает на минимальное наказание.
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Голодно в дыре нОнче стало, а как говорят, голод не тетка... Даже звери от голодухи к людям выходят... Від початку року на Донеччині затримано 20 найманців РФ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1673
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Не надо закрашивать физиономии.
Страна должна знать героев в лицо!
Фото должно быть в высоком разрешении с табличкой "Мразь, коллаборант, убийца".
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А это могут быть шатуны. Шатуны все с закрашенными рожами.
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А почему хари этих хероев скрыты? Украина должна знать, кому плевать в рожу
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 6 ч.6 часов назад

Як усе змінилося!

У часи моїх дитинства і молодості, щоб зневажити людину, часто казали: "ТИ ШО, НЄ ...УССКІЙ?!!!"

У часи моєї старості, щоб зневажити людину, уже кажуть: "ТИ ШО-О-О, ...УССКІЙ?!!!"
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Рации в ахметовской гуманитарке забыли расследовать . Да не чего , оно же попутчик . шоколадной кодлы .
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и что ни один не убит при задержании....плохо
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Неужели до этих дебилов, не доходит, то что кацапы, просто - напросто посылают их на смерть, что бы поддерживать конфликт в рабочем состоянии?
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Дохлих сєпарів Югік теж до "Небесної сотні" зарахує?
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Слишком много их в живых оставляете!!! Пожалуйста, убивайте их побольше, а в плен берите только необходимый минимум!!
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В качестве оплаты парень получал продуктовый набор и сигареты, Источник: https://censor.net.ua/n3110369

Шикарная жизнь!
Скоро процветающие народные республики, докатятся до меновой торговли и натурального хозяйства.

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Если видишь закрашенную рожу - то шатун. Шатуны все закрашенные были, наверное потому суд над ними так никто и не увидел.
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А обличчя не показуєте для того щоб хтось його не взнав і не добавив доказів?
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Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад

черт!!! Рвы и крокодилы уже не помогут! Лазерные сетки и огонь на поражении при любом шевелении и любой тени. И мы уже опаздываем!

Від початку року на Донеччині затримано 20 найманців РФ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9378
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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