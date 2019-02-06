 Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ. ИНФОГРАФИКА

Такие данные обнародованы на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

При этом в большинстве производств суды дали разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование.

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При этом следователи Генпрокуратуры по "делам Майдана" сообщили о подозрении 442 лицам. В суд переданы 186 обвинительных актов. Признаны виновными 52 человека.







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