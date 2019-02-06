 Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ. ИНФОГРАФИКА

Такие данные обнародованы на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.
При этом в большинстве производств суды дали разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование.
При этом следователи Генпрокуратуры по "делам Майдана" сообщили о подозрении 442 лицам. В суд переданы 186 обвинительных актов. Признаны виновными 52 человека.
Така "гарна" праця дуже гарно оплачується.
😱
і гідрант буде смикати за них..😃
"..я дам вам парабелум !" (с)
1 ч. ·
За три десятка лет независимости Украины я, наверное, впервые увидел функционеров-государственников, которые по-настоящему, неподкупно, профессионально работали в интересах судебной реформы страны. Парадокс: ими оказались иностранцы - эксперты, которые входят во временную комиссию, занимающуюся отбором судей в антикоррупционный суд. Этим людям не жить в этой стране, не воспитывать тут детей, однако свою работу они делают чётко и хладнокровно. К сожалению, похоже на то, что ни один наш местный чиновник, особенно члены Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не способен на такое: он либо согласится на взятку, на его(ее) супруга(-у) откроют уголовное дело и будут шантажировать ради "правильного" решения, либо он там изначально из "своей" тусовки и является марионеткой АП.
На видео - повторное собеседование "забракованных" международными экспертами кандидатов. В данном случае - кандидат Виктория Жовноватюк (Кицюк), судья Соломенсокго районного суда г. Киева, по-прежнему не понимает, что происходит. До этого момента в судебной системе Украины все решалось за бабло, по звонку... а тут какой-то иностранец зажег перед ней красный свет на пути в АКС. "WTF??? WTF???". Она пытается хитро формулировать фразы, уходить от ответов, но это не помогает...
А вы помните, как многие наши "патриоты" из БэПэПэ, "женщина третьего тысячелетия" и т.д. пугали, что в тот день, когда начнут работу вот эти международные эксперты, - Украина потеряет суверенитет? Друзья, да по итогу я готов всю судебную систему нашей страны, ГПУ и т.д. вырвать из рук мародеров и отдать на аутсорсинг международным экспертам, после чего к нам в страну выстроится очередь иностранных инвесторов. "Втрата суверенітету", "страшне зовнішнє управління", млять...
Всі докази прокуратури - незаконному збагаченню, відмиванні грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченко виявилися нікчемними. Суд зняв арешт з майна Захарченко.
Такі самі будуть докази і по справі розтрілу на Майдані