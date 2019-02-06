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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8999) уголовное дело (2263) Янукович (30432) режим (54) преступления против Майдана (7)

 Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ. ИНФОГРАФИКА

Уголовные производства в отношении 41 должностного лица времен президентства Виктора Януковича находятся на стадии расследования.

Такие данные обнародованы на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

При этом в большинстве производств суды дали разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания, - Ирина Геращенко

При этом следователи Генпрокуратуры по "делам Майдана" сообщили о подозрении 442 лицам. В суд переданы 186 обвинительных актов. Признаны виновными 52 человека.

Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника режима Януковича, - ГПУ 01
Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника режима Януковича, - ГПУ 02
Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника режима Януковича, - ГПУ 03

Также читайте: Янукович заявил о свободе передвижения по миру. В ГПУ информацию подтвердили

Источник: https://censor.net.ua/n3110368
 
 
 Топ комментарии
 
...після впису ментів в Небесню Сотню,приравнюю цю владу до влади овочя,для мене це єдине ціле !!! уся бородьба з коррупцією та інші діі цієї влади є фейк та злочинність !!!
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Скоро еще троим чиновникам выдвинут обвинения! Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ - Цензор.НЕТ 1079

Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ - Цензор.НЕТ 1757
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Какое к херам расследование, если суд снял арест со всех активов захарченки?
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Что Юра не всех еще обобрал?Всеравно после откупных все вернутся в строй.
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Ю ГИК УЖЕ ВСЕ ОБ НА Л И Ч ИЛИ И ВЫВЕЛИ ТАК ЧТО ЭТИ ТАБЛИЦЫ МОЖЕШЬ ПОКАЗАТЬ СВОЕЙ ЖЕНЕ НОЧЬЮ
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...після впису ментів в Небесню Сотню,приравнюю цю владу до влади овочя,для мене це єдине ціле !!! уся бородьба з коррупцією та інші діі цієї влади є фейк та злочинність !!!
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Ох...С тяжестью на сердце в очередной раз согласна.Только все эти годы и так было понятно,что сменилась в основном составе витрина,а наполнение промторга на 98% осталось тоже.А особенно проанализировав те закончики,которые защищают всю эту пиндобратию от наказания.Все поблажки из законов всех стран к нам подтянули и ни одного ужесточения по особо тяжёлым статьям.Коррупция,госизмена и т.д.Даже закон Савченко,писавшийся,для попавших под пресс властей майдановцев,перекрутили и извратили суки до неузнаваемости.И под эту мульку повыпускали самый отвратный сброд.Для пополнения сепарских и бандитских группировок.
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Ефремов , Допа с Гепой , Штепа , Медвейчук , Вилкулы , Мураев и тд ....
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Какое к херам расследование, если суд снял арест со всех активов захарченки?
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А ще Інтерпол на сьогодні не шукає НІКОГО із високопосадовців часів янека, самого янека та санька-стоматолога, бо наші "фахівні" спецоргани не надали відповідних доказів їхньої злочинності.

Така "гарна" праця дуже гарно оплачується.
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и че сколько еще лет надо расследовать...20-50??? Нахрен вы такие нужны
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Туча Генпрокуроров по Майдану вместе с Гарантом родили дохлую мышь за 5лет.
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Моральные уроды !
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зроблять з нього опудало та повернуть у раду керувати голосуваннями)
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Агга,привяжуть мотузки до залишок передніх кінцівок
і гідрант буде смикати за них..😃
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Кончайте эту мыльную оперу, надоело уже.
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За 5 лет ни одного приговора ключевым корупционерам и предателям Украины практически нету .
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Аж один Ефремов,типа где-то сидит и Нэля Штэпа срок по сокращенной программе отматала.Нет слов.
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Скоро еще троим чиновникам выдвинут обвинения! Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ - Цензор.НЕТ 1079


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А міністр економіки часів Яника , пан Порошенко , в цю кількість входить ?
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тобто - менш ніж за 2 місяці приготуватися і йому ?
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Галіматей казав , що 11 замахів , на нього , вже було ... готуєте 12-й ? Продолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ - Цензор.НЕТ 2268
"..я дам вам парабелум !" (с)
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5 лет - это уже не расследование, а соучастие!
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Якщо 10 років срок давності за такі злочини, то пять як мінімум вже минуло. Залишилось ще раз обрати Пєтю для того щоб всі відомі сьогодні злодії "овощного періоду" назавжди уникнули покарання...
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Та вони вже і так уникнули покарання, тепер попереду їх поновлення та й ще з виплатою компенсації. В голові не укладається.
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Это наверное по заданию Авакова, через нее можно пристально наблюдать, чтобы не было нарушений на выборах. Тривають розслідування проти 41 високопосадовця "режиму Януковича", - ГПУ - Цензор.НЕТ 6829
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з Захарченком вже завершили, арешт з майна зняли. хто там наступний?
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Зак эти пять лет уже новое поколение коррупционеров добавилось к имеющимся.
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Паровозом в том деле идет Алибаба, а 40 разбойников - пристежными. Дело завели в 10 веке. В ближайшем веке обещают передать в суд...
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У них, даже на нагробных плитах, будет написано: - И сдесь, за земной чертой он продолжил продолжать расследовать преступления против Майдана.
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Овощ тогда донецких на все должности тыкал, во все кабинетные щели запихивал - тысячи по всей Украине. Для чего - для крышевания схем. Кто-то слышал, чтоб из тех кого-то уволили? Нет. Схемы овоща продолжают работать.
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Ну да, потому и гривна обвалилась в три раза и тарифы увеличились в 11-ть.
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Sergey Naumovich с Михайло Жернаковым и Sergii Naumovych.
1 ч. ·

За три десятка лет независимости Украины я, наверное, впервые увидел функционеров-государственников, которые по-настоящему, неподкупно, профессионально работали в интересах судебной реформы страны. Парадокс: ими оказались иностранцы - эксперты, которые входят во временную комиссию, занимающуюся отбором судей в антикоррупционный суд. Этим людям не жить в этой стране, не воспитывать тут детей, однако свою работу они делают чётко и хладнокровно. К сожалению, похоже на то, что ни один наш местный чиновник, особенно члены Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не способен на такое: он либо согласится на взятку, на его(ее) супруга(-у) откроют уголовное дело и будут шантажировать ради "правильного" решения, либо он там изначально из "своей" тусовки и является марионеткой АП.
На видео - повторное собеседование "забракованных" международными экспертами кандидатов. В данном случае - кандидат Виктория Жовноватюк (Кицюк), судья Соломенсокго районного суда г. Киева, по-прежнему не понимает, что происходит. До этого момента в судебной системе Украины все решалось за бабло, по звонку... а тут какой-то иностранец зажег перед ней красный свет на пути в АКС. "WTF??? WTF???". Она пытается хитро формулировать фразы, уходить от ответов, но это не помогает...
А вы помните, как многие наши "патриоты" из БэПэПэ, "женщина третьего тысячелетия" и т.д. пугали, что в тот день, когда начнут работу вот эти международные эксперты, - Украина потеряет суверенитет? Друзья, да по итогу я готов всю судебную систему нашей страны, ГПУ и т.д. вырвать из рук мародеров и отдать на аутсорсинг международным экспертам, после чего к нам в страну выстроится очередь иностранных инвесторов. "Втрата суверенітету", "страшне зовнішнє управління", млять...
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смеюсь над гпу вместе с...""бриллиантовыми прокурорами"!)))))))))))) p.s. думаю вместе со мной просто ржет от смеха в достопочтенном городе Славянск неля штепа - яркое доказательство хронической импотенции нынешней "власти" в целом и ее так называемой "прокуратуры" в частности!
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це не імпотенція - це прямий саботаж , а головне - вони 5 років грабували бюджет і свідомо нічого не робили !
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Gelsomino @Bindungsenergie 2 февр.ЕщеМої вітання негіднику Луценку, куму президента Порошенка.
Всі докази прокуратури - незаконному збагаченню, відмиванні грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченко виявилися нікчемними. Суд зняв арешт з майна Захарченко.
Такі самі будуть докази і по справі розтрілу на Майдані
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а как насчет барыги, министра экономики Яныка?
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ремонт, как известно, нельзя закончить. Только прекратить. В данном случае - закрыть.
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скоро це ГПУ будуть вже судити разом із янукодлою
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Что Юра не всех еще обобрал?Все равно после откупных все вернутся в строй./Иван Петрович Сидоров пацан конкретный и реальный . Он предлагает вещи назвать своим именами.Типа: Я заплатил Иванову..... за то и то ..... столько то гривен. Я заплатил Петрову..... за то и то ..... столько то гривен.Я заплатил Сидорову.... за то и то ..... столько то гривен./Бей в барабан и не бойся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродолжаются расследования против 41 высокопоставленного чиновника "режима Януковича", - ГПУ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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