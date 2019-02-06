 Прокуратура требует для участников резонансного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова максимальный срок - 10 лет тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.
Его позицию поддержали двое потерпевших, Светлана Винниченко и Юрий Фабрис.
Кроме того, в среду суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым. Продолжение дебатов запланировано на 11 февраля.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
...и да, все видели что Зайцева превышала скорость и ехала на красный свет - но именно "незначительное" нарушение Дронова стало причиной произошедшей трагедии...
мрази - и мрази порохоботы кукарекающие что Дронов "тоже винават"...
Не рванул бы Дронов на желтый - были бы все шестеро живы - это факт.
А еще хуже для Дронова то, что его автомобиль врезался в машину той бабы и выкинул машину на пешеходов. Не она в него, а он в нее...
Это что ж? Допустим чувак с автоматом рисуется перед толпой, сняв с предохранителя и держа палец на спуске,а кто-то не заметив толкнул его и чувак вдавливает пусковой крючёк и производит очередь по толпе. Ну случайность. Так и того, кто случайно толкнул тоже сажать нужно?
Виходжу з даної теми - не хочете почути кваліфіковану думку, щоби знати як тут працює законодавство - живіть в темряві, хтось на вас заробить.
Печально...
Хочется понять, сколько прокурорских имбецилов можно оптом посадить за неуважение к ПДД, а там таких "с ранним зажиганием и корочкой в кармане" - каждый первый. Ведь при случае вернётся дуракам их же скотизм бумерангом.
Там на довічне тягне.
Это именно машина Дронова врезалась в мажорку (смотри фотки с места аварии).
И Именно его машина столкнула мажорку на пешеходов.
Если бы не он, она спокойно пролетела бы перекресток никого не задев.