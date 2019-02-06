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Все про:ДТП (5436) Зайцева (76) Харьков (4154) Дронов (30)

 Прокуратура требует для участников резонансного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова максимальный срок - 10 лет тюрьмы

Прокуратура требует признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, и назначить им максимально суровое наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.

Его позицию поддержали двое потерпевших, Светлана Винниченко и Юрий Фабрис.

Кроме того, в среду суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обоим обвиняемым. Продолжение дебатов запланировано на 11 февраля.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110367
 
   
 Топ комментарии
 
Дронов попав, практично, на голому місці.
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100%, просто мрази Зайцевой приятно будет, что она не только 6 человек убила а еще и невиновному челу жизнь пересрала
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Если давать 10 лет за старт на желтый свет, то пол Киева должны уже сидеть с этим сроком.
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Это требование не подкреплено баблом. Потому оно ничтожно
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Дронов попав, практично, на голому місці.
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Я ещё на второй день после трагедии,когда показали видеозапись Дтп сказал,что Дронов виноват больше,потому что он эту чуму героиновую ударил,а не наоборот.Но судьи решат по иному.Перед деньгами ещё никто не устоял,а Дронов-босяк.
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Ага, давайте на Дронова все повесим, а тупая обдолбанная *******, несущаяся за 100км/ч, не виновата, он сам врезался?
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100%, просто мрази Зайцевой приятно будет, что она не только 6 человек убила а еще и невиновному челу жизнь пересрала
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та да....станьте в Києві на світлофорі і подивіться, як деякі швидко стартують на жовтий сигнал світлофора. І це на рівному місці?
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нехай сигналять, якщо щось буде не так - відповідатиме той , хто поїде.
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"дельфин и русалка", наркоманка и СТАРТУН НА ЖЕЛТЫЙ СВЕТ, оба мрази виновные в смертях (согласно законодательству Украины)
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Прокуроры все правильно попросили - потому что если бы Дронов (кстати такой же барыга как и отчим Зайцевой) не поехал бы после красного на желтый свет - сопливая мажорша проскочила перекресток никого не убив...
...и да, все видели что Зайцева превышала скорость и ехала на красный свет - но именно "незначительное" нарушение Дронова стало причиной произошедшей трагедии...
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По ст.58 десять лет без права переписки по свидетельствам современников это был на 99% смертный приговор.
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все просто, этой суке (она убила),когда она убивала она сидела в орудии убийства,все остальное ОТМАЗКА! ЮИку пЛокулОлУ спасибо,твари
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А Дронова,что за компанию?Или агнец нужен?
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На Дронова стрелки переводят...
мрази - и мрази порохоботы кукарекающие что Дронов "тоже винават"...
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Мрази - прокурорские.За бабло нарисуют обвинение и закроют глаза, если надо на всё. И такими они были при ЛЮБОЙ власти.
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как бы не вышло так, что дронову влепят по максимуму, а зайцева, благодаря папиным денежкам получит лет 5, в то и условный срок
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нет слов...Дронов то здесь причем?????????????
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хотели видно с ним договориться, но он пошел в строгий отказ
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шутки шутками, а эти долбо*бы вполне способны впаять "червонец" невиновному человеку.
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він винен, порушив правила - які в сукупності привели до смерті людей. Він такий самий злочинець.
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таак...давай разбираться - если ты сегодня выкинешь шкурку от банана мимо урны(админпротокол) и через час, об нее оступится прохожий, который в следствии падения получит черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью(человек умрет) - то тебя вполне можно судить по статье. предусматривающею "пожизненный срок"?????
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читайте кримінальний кодекс - там все написано.
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Ось тому ти і є адвокатиком, а не АДВОКАТОМ, тому, що народжений повзати літати не може!
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Сомневаюсь что Дронов выйдет когда нибудь из тюрьмы. А вот реальная убийца думается окажется на свободе уже месяцев через пять-шесть . Сейчас дело получило слишком большой резонанс и её будут вынуждены осудить но когда кипишь уляжется её и вытащат из зоны втихаря,хотя она возможно и не попадёт на зону а заторчит в уже родном для неё СИЗО и после пересуждения где ей срок уменьшат наверняка она выйдет на свободу по "Закону Савченко" который оказывается не отменён и поныне и им пользуются от случая к случаю. .
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А чего б Дронова не выйти? Вышел же Полтавец, который им задавил несколько человек на остановке, тоже в Харькове. Отсидел, кажется, семь лет. Вышел и снова бухой сел за руль. И - в тюрьму пошел по новой.
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Это Украина детка. Ехал себе ехал, накуреная мажорка убила 6 человек, ну а ты за компанию. паРаша уже близко. Единственная разница Украины от паРаши, что в паРаше сидел бы только Дронов
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Если давать 10 лет за старт на желтый свет, то пол Киева должны уже сидеть с этим сроком.
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большая часть Украины...вместе со мной...свят -свят...
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щоби ви не сумнівалися, старт на жовтий, який привів до трагічних наслідків- КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
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и много таких? ну кроме дронова????
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10 лет просят не за старт на желтый, а за то, что в том числе и в результате старта на желтый погибло 6 человек.
Не рванул бы Дронов на желтый - были бы все шестеро живы - это факт.
А еще хуже для Дронова то, что его автомобиль врезался в машину той бабы и выкинул машину на пешеходов. Не она в него, а он в нее...
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С Дроновым "прикольно" получается.
Это что ж? Допустим чувак с автоматом рисуется перед толпой, сняв с предохранителя и держа палец на спуске,а кто-то не заметив толкнул его и чувак вдавливает пусковой крючёк и производит очередь по толпе. Ну случайность. Так и того, кто случайно толкнул тоже сажать нужно?
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Так Дронов вытолкнул эту Зайцеву чи шо? А то что то я не особо следил за этой ситуацией...
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Не сложно. Просто ты так мило своим вопросом выгораживаешь Зайчиху.
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За 8 !!! (если я не ошибаюсь) человеческих ЖИЗНИ- 10 лет...... Это ПЗДЦ, товарисчи..... Прокуратура требует для участников резонансного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова максимальный срок - 10 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 4384
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Я не знаю... Ну вот как себя может чувствовать не молодой человек Дронов получая 10 лет на пустом месте только для того чтобы "разделить вину" с обдолбанной мажоркой у которой некий очередной муж "мамашки" - миллионер - проплачивает все это скотство? Наверное очень хотел бы выжить чтобы отомстить. Конченая страна, гребаный ментовский Харьков... Сколько "могил нужно вырыть"...
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а стартонути на жовтий сигнал це також не правильно.
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Нестись 120 в городе это неправильно. Дронов должен заплатить штраф за начало движения на жёлтый
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шо тут не ясно? його дії в сукупності із іншими діями іншої особи також спричинили трагічні наслідки. Він злочинець.
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Якби вони обидва так сартонули як Дронов - було б два авто з вм'ятинами на перехресті і всі живі. А якби обидва так їхали як Зайцева - жертв було б більше. Тобто провини у них не однакові. То з якого дива їм однакові терміни ув'язнення?
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ви уважно читали? це прокурорська позиція - я, наприклад, з нею не погоджуюся.
Виходжу з даної теми - не хочете почути кваліфіковану думку, щоби знати як тут працює законодавство - живіть в темряві, хтось на вас заробить.
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Та заткни свій зливний бачок, негіднику, і не вигоражуй наркоманку, бо кров цих невинних людей буде і на тобі.
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Це ти так за неї вболіваєш? Мабуть машини в тебе ніколи не було...
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Кучка мудаків, це не вся Україна, чому ви робите такі висновки?
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Это просто пи.дец а не правосудие. Нарик на Lexusе рикошетом о Volkswagen убивает шестерых, а виноват водитель Volkswagenа
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Если завалить папика то особого интереса тянуть мазу за кокаинщицу ни у кого не будет...
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Дадут лет 5, из них 3 по закону Савченко уже отсидели в СИЗО, через годик по УДО выйдет.
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Дронова могут посадить только ради моральной сатисфакции для зайцевой. Мол, не одна ты будешь сидеть. Кто-то еще будет мучиться вместе с тобой.
Печально...
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Прикольно так выходит, 6 трупов, 10 лет лишения свободы и 3 года лишения прав, я так понимаю можно задавить человека и смело рассчитывать в суде на 1,5 года и 6 мес лишения прав, а еще можно рассчитывать на то что рядом посадят какого то прохожего, так за компанию, чтоб не так обидно было. Прокуратура требует для участников резонансного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова максимальный срок - 10 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 813
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У прокуратуры есть хоть какие-то веские доводы равнозначности вины обкумаренной махорки, мчащейся на красный со скоростью за 120 км/ч и после столкновения снесшей 6 человек, и этого несчастного, который начал движение на жёлтый?
Хочется понять, сколько прокурорских имбецилов можно оптом посадить за неуважение к ПДД, а там таких "с ранним зажиганием и корочкой в кармане" - каждый первый. Ведь при случае вернётся дуракам их же скотизм бумерангом.
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шо тут не ясно? це прокурор попросив в суду - по максимуму статті. Реально ,думаю, суд призначить менше.
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Неясно, почему одинаковые сроки при различной степени вины.
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строки будуть різні в вироку...ну так має бути. Прокурор має таку позицію, що обидва винуваті однаково.
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10 років за масове вбивство? Злодій поцупив курку, то йому впаяли три роки, то виходить, що життя шістьох людей прирівняли до трьох курей?
Там на довічне тягне.
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Изначально им шили "обоюдную вину". Пгокугог это же и сейчас пытается пришить. В результате "справедливый суд" разделит срок на двоих: зайчихе то, что она фактически уже отсидела, а Дронову- всё остальное. Эту тварь ещё и из зала суда отпустят. Прокуратура вимагає для учасників резонансної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова максимальний термін - 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1376
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Отлично, выехал до магазина на своём тяжко заработанном фольцвагене. Бац! малолетняя мажорка на скорости 120 влетает в тебя. Бац! Десять лет тюрьмы. Правосудие мать её....!
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Все с точностью до наоборот.
Это именно машина Дронова врезалась в мажорку (смотри фотки с места аварии).
И Именно его машина столкнула мажорку на пешеходов.
Если бы не он, она спокойно пролетела бы перекресток никого не задев.
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я так понимаю наше "правосудие" - если бы на месте дронова оказался столб - судили бы столб!
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Всё по чесному мать их, Яныку -13 ,Дронову-10 , Зайчиху отпустить!!
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винен той хто права продав Зайцевій. і хто розмітки Дронову на дорозі не наніс якщо по чесному 4 людини повинні сидіти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура требует для участников резонансного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова максимальный срок - 10 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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