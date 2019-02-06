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 Политика Украины, Общество
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 Суд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра 11 февраля, - министр кабинета министров Саенко

Окружной административный суд г.Киева 11 февраля рассмотрит ходатайство Министерства юстиции Украины об отмене запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Еще вчера Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению обязанностей министра здравоохранения. По предварительной информации рассмотрение соответствующего ходатайства состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде г.Киева", - написал он.

"Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда", - добавил он.

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Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110366
 
   
 Топ комментарии
 
Вона багатьом подобається. В неї велика підтримка, не кожний політик збере стільки голосів на свою користь.
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Какой из Киевских судов будет рассматривать?
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Процентное соотношение судий из чьих больше состоит?Из тех старых или из этих типа новых,которые старые.
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все вопросы к реформаторам безальтернативным
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На чётко поставленные вопросы они дают чёткие ответы, только в случае запредельного страха за свои никчемные жизни...
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Да Ляшка назначьте с Бакеевой . . В разнос , так в разнос
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Не получиццо. У них системы одинаковые. Правда разносторонние
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Попиарился Ляшко на иске Мосийчука и дал теперь задний проход, вибачте, ход.
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Ах да окружной административный.Это чей?Старых или новых?Или их там 50/50 и вашим,и нашим...Кто больше занесёт?Тада,не судьба Супрунихе.Бо старые палюбэ больше занесут...
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Хай тільки спробує не розглянути! Рішення Петра Олексійовича про підтримку Супрун куди тоді присобачити!
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Даже с верховенства права пэдротские ублюдки сделали посмешище
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Супрун, а вона мені подобається як міністр . Вона не КРАДЕ! І вона робить хоч і з помилками свою роботу. Тимошенко- вже своє слово в її адрес сказала, поганенький такий і забула скільки вона заробила на закупівлі ліків.
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Вона багатьом подобається. В неї велика підтримка, не кожний політик збере стільки голосів на свою користь.
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Её советы бесценны и мудры.
Кроме того, уровень и масштаб ее мышления просто завораживает.
Чувствуется, высокий управленческий и врачебный опыт. Одним словом, настоящий врач- менеджер...
А главное, сколько всего интересного и неизведанного для наших неокрепших умов.
Вот, где кроется ключ к успешному преобразованию в этой отрасли.
Практически ежедневные феноменальные открытия не могут не радовать
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Старечий політичний маразм баби жюльки: "Уляна Супрун поставлена іноземцями, щоб проводити експерименти над українцями". https://inforesist.org/timoshenko-zayavila-chto-suprun-prislali-inostrantsy-dlya-eksperimentov-nad-ukraintsami/
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спс за ссылку, посмотрел видео с выступлением ЮВТ Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 1324
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Министр кабинета министров - -- а не многовато ли слова министр для одной должности? Или так премия правдоподобнеее начисляется?
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OmTV
Радикальное обнуление. Как Ляшко и Мосийчук слили свою партию. YouTube.
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Мичиганьська санитарка пиливать хотила на наши суды. Как госдеп сишиа скаже, той и министром буде....
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Есть такая схема: особо важную ключевую фигуру, под которой зашаталось кресло (или блюстителям кажется, что оно может зашататься) специально "отстраняют" от дел, НО делают это специально топорно, желательно с вопиющими нарушениями закона. Потом подают апелляцию, и т. о. реабилитируют эту фигуру, создавая при этом немалую шумиху в СМИ.

Такой нехитрой процедурой "скомпрометированная" личность как по волшебству превращается в "несправедливо обиженную", но потом "справедливо восстановленную". А уж такую снять с должности практически невозможно. Политика и ничего личного
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Снайпер иногда ошибается. Вот это как раз тот случай. Одна американская потаскуха не успела загнать Украину в дефолт. Выгнали. Поехала в Латинскую Америку довела там свой профессионализм Страна в дефолте. Другая падла нарефррмировалась так, что медицина как таковая скоро просто исчезнет.
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Подробнее про ЛАмерику. Просто интересно
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Интересную инфу скинул блогкер Саша Сотник.
1.Куба-32 миллиарда долларов
2)Ирак-21
3)страны Африки свыше 20
4)Монголия 11
5)Афганистан 11
6)КНДР 11
7)Сирия 10
8)Вьетнам 9,5
9)Эфиопия 6
10)Алжир 4,7
11)Ливия 4,6
Богатые Буратины.когда газ проведете вокруг озера Байцкал? Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 7558Один поселок газифицировать в Якутии стоит 100 миллионов,это копейки
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Призывы о помощи замерзающему старику-переселенцу раздались в украинских СМИ неделю назад, но результата не дали. Из соцсетей стало известно, что в санатории «Тетерев», расположенном в Коростышеве (Житомирская обл.), от переохлаждения скончался 80-летний украинский художник.
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Хай би собі американські "друзі" призначили міністром охорони здоров'я це чуперадло. А потім думали б: що з цією нечистю робити - чи осикового кола в пузо, чи відразу на електричний стілець.
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как же страна проживет без "лекарств от супрун" еще почти неделю....)))))))))))ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ В КОМИТЕТ "ПО ВОЗВРАТУ АМЕРИКАНСКОГО ФЕЛЬДШЕРА В КРЕСЛО МИНИСТРА МОЗ УКРАИНЫ"?????))))))))))))))))))
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ЮВТ в Днепре приоткрыла завесу над реформой Супрун.Участковому врачу на каждого из 2000 пациентов выделяется по 50 гр.И чем больше врач сэкономит из этой суммы,тем больше зарплата у врача.Так что нас будут лечить Телекинезом!
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Дети в Кемеровскойц области падают в Голодный обморок прямо на уроках Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 3157Вяликая пля РАБссия
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Дайте Мадуре и Венесуэле еще 17 миллиардов долларов...а СлабО?
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Супрун исполняющая обязанности министра,а это как говорят в Одессе размерчик не тот.. Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 6918
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Суд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун ...................................................

"Суд" в данном случаи и не только нужно брать в кавычки ...
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Коней на переправі не міняють.А ось свиней можна!

🤑
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Реформа Суда в Украине,исключительная прерогатива НАБУ,она отвечает за эту реформу Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 5353
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Вы хоть немного знакомы с Контитуцией Украины ,полномочиями Рады,Суда НАБУ,СБУ,МВД,САП,и президента? Суд розгляне клопотання про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки міністра 11 лютого, - міністр кабінету міністрів Саєнко - Цензор.НЕТ 3567
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я не знаком с конституцией! виноват! а шо , при написании оной уже були НАБУ, САП? Или вносились поправки в нее? и не легче ли подогнать страховую медицину под статью о бесплатном лечении?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд рассмотрит ходатайство об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра 11 февраля, - министр кабинета министров Саенко
 
 
 
 
 
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