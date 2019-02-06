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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (283) Луганщина (3985) налоговая милиция (1519) ГФС (3077)

 Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области совместно с работниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое включено в состав Объединенных сил, пресекли незаконную деятельность АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, был установлен факт хранения и реализации дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов через АЗС, расположенную на территории области.

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Смотрите: Незаконная АЗС и склад горючего ликвидированы в Сумах. ФОТОрепортаж

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 18 тонн дизельного топлива и оборудование для его реализации общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 03

Также смотрите: Налоговики ликвидировали на Херсонщине сеть нелегальных АЗС и АГЗС, торговавших топливом неизвестного происхождения. ФОТО

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 04

По данному факту в отношении правонарушителя составлено протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3110365
 
 
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Нелегальная АЗС ликвидирована ...

Зачем? Пусскай сепары гробят не качественным бензином свои тачанки ...
Делов-то.
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