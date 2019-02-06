 Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, был установлен факт хранения и реализации дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов через АЗС, расположенную на территории области.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 18 тонн дизельного топлива и оборудование для его реализации общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.
По данному факту в отношении правонарушителя составлено протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.
Зачем? Пусскай сепары гробят не качественным бензином свои тачанки ...
Делов-то.