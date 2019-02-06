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 На дамбе в оккупированной Керчи незаконно добывают песок, грязь от его промывки загрязняет Черное море, - прокуратура АРК

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного загрязнения Черного моря.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, правоохранители постоянно мониторят средства массовой информации о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

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Так, установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи, начали использовать для незаконной добычи песка. Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал.

В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.

По данному факту 4 февраля следственный отдел ГУ НП в АР Крым и Севастополе внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

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Источник: https://censor.net.ua/n3110364
 
 
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Может золото моют?
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Ничего удивительного. Грязь добывает грязь
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Тоже самое и у нас в Киеве, вернее вокруг Киева. Песок добывается на шару, но квартиры в новостроях продаются дороже чем в ЕС. Представляете навар?
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Кацапи! Не ви ж копали Чорне море! Навіщо його засмічуєте ? І Крим не ваш. Він крадений! Ну їй богу саранча.
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соевые. Это реформа вашего хозяина? и нужно срочно устроить еще одно мыролюбное перемирие и срочно распродать землю в Украине. Я правильно понимаю ваши посты?
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