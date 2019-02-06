 На дамбе в оккупированной Керчи незаконно добывают песок, грязь от его промывки загрязняет Черное море, - прокуратура АРК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, правоохранители постоянно мониторят средства массовой информации о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

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Так, установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи, начали использовать для незаконной добычи песка. Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал.

В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.

По данному факту 4 февраля следственный отдел ГУ НП в АР Крым и Севастополе внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

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