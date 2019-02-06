 Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя частного предпринимателя 10,5 тысяч долларов за подготовку и утверждение заключения государственной экспертизы землеустроительной документации. За эту сумму он также обещал оформить заключение о согласовании проекта землеустройства и присвоении кадастровых номеров земельному участку для ведения рыбного хозяйства.

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Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки - 5 тысяч долларов. Во время получения второй части взятки - 5,5 тысяч долларов, чиновника задержали в одном из райцентров Киевской области.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстрания от занимаемой должности.