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 Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя частного предпринимателя 10,5 тысяч долларов за подготовку и утверждение заключения государственной экспертизы землеустроительной документации. За эту сумму он также обещал оформить заключение о согласовании проекта землеустройства и присвоении кадастровых номеров земельному участку для ведения рыбного хозяйства.

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Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки - 5 тысяч долларов. Во время получения второй части взятки - 5,5 тысяч долларов, чиновника задержали в одном из райцентров Киевской области.

Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ 02

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстрания от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3110363
 
   
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Где результаты брильянтовых и вертолетной атаки авакова ?
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на верхнем фото похоже на Васильков, "Фуршет", справа - нетленная "Венеция"

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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