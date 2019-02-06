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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1307) образование (1838) Резниченко (102) Порошенко Марина (45) инклюзия (16)

 Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко

Днепропетровщина имеет самые высокие показатели в Украине по внедрению инклюзивного образования. Это хороший пример для других областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время своего визита в Днепропетровску область заявила Марина Порошенко, Первая Леди Украины и председатель Благотворительного Фонда Петра Порошенко.

 По ее словам, в регионе уже работает 71 медиатека, 51 ресурсная комната.

"Если два года назад здесь было всего четыре инклюзивных класса, то сейчас уже 255 школ с инклюзией. Это мировая современная практика, чтобы дети с особыми образовательными потребностями чувствовали себя защищенными, социализированными, могли общаться со сверстниками и получали услуги на совершенно новом уровне", - сказала Марина Порошенко.

Первая Леди и председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко посетили инклюзивно-ресурсный центр в реконструированной части Магдалиновской опорной школы. Здесь усилиями ОГА был сделан отдельный вход для детей с особыми потребностями, крыльцо с пандусом, зал лечебной физкультуры. В самом помещении продумано все до мелочей, чтобы особенные дети не испытывали никаких препятствий.

Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко 01

В ресурсной комнате созданы условия для отдыха: здесь есть игрушки и мягкие пуфы. Также была сделана небольшая кухня со столовой, где особенные дети приобретают бытовые навыки.

Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко 02

"Для нас очень важно, чтобы доступ к качественному образованию имели все без исключения маленькие жители Днепропетровщины. Независимо от населенного пункта, в котором они проживают, – в большом городе или отдаленном селе", – отметил Валентин Резниченко.

Он сообщил, что сейчас более 800 детей региона с особыми образовательными потребностями учатся в обычных школах, и это в 4 раза больше, чем еще два года назад.

Кроме того, в ИРЦ работают новые специалисты: психологи, реабилитологи, дефектологи.

"Счастлива работать в таких прекрасных условиях. Сбылась моя мечта – кабинет, ресурсная и учебная комнаты оснащены всем необходимым. Телевизоры, интерактивные доски, компьютеры. Все – по высшему разряду. А еще – множество современной методической литературы, раздаточного материала", – рассказала психолог Юлия Топка.

Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко 03

"Мы создаем современные инклюзивно-ресурсные центры во всех опорных школах, которые реконструируем, – добавил Резниченко. – В таких учреждениях высококвалифицированные специалисты помогают особенным малышам социализироваться. Родителям больше не нужно возить детей на занятия в областной центр. Все условия для всестороннего развития они имеют у себя в районе".

Источник: https://censor.net.ua/n3110362
 
 
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А я уже стал переживать....где это Марина подевалась ?
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А почему ей не отчитаться, сколько конкретно денег пошло на это нужное дело из фонда Марины, где наши с вами бюджетные деньги ?
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так у многих серце кров'ю обливаться почало.
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Нарешті не соромно ані за президента, ані за першу леді.
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Это потому, что у тебя стыд начисто отсутствует Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6631
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А друге місце гонтарєва- сатанєєва.третє місце- луценчиха, ну це ж треба так натягнути лице на сраку!
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Я извиняюсь,может самые высокие показатели по рождению детей с психическими и физическими отклонениями в Днепропетровской области? Кто-то вообще ведёт статистику,где и сколько у нас в стране подобных детишек рождается?
Со стороны вроде всё так мило,забота,приобщение к социуму и т.д. и т.п.А что дальше?
Отучились они в этих школах,что потом?В институтах тоже будут так же учится?Родители их туда тоскать будут?А родителей не станет,что и кто,и как за ними будет ухаживать?Где они будут работать?Кто их защитит,от квартирных делков?Или как обычно,защиты нет,вперед на улицу,освобождаем помещение оно другим нужнее!А вы инвалидики в лучшем для вас случае на инвалидную мафию деньги заробатывать по переходам и базарам!Это если они не исчезнут безследно,как обычно.
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Й тут піар.На чужому горі.
Хочеш зробити добро--зроби.Але так,щоб ніхто про це не знав.
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Зазвичай роблять зло щоб про це ніхто не знав. Але у збоченців все навпаки..
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а ти тоді скажеш,що вона нічого не робить
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Типа "изюминка" на предвыборном киевском торте Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 8853
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О! Здрасьтє! Могильник відпрацьовки хазяїна Банкової на люди вийшов.
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Эх, мне бы в детстве в такую школу. Учился бы на одни пятерки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко
 
 
 
 
 
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