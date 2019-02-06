 Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время своего визита в Днепропетровску область заявила Марина Порошенко, Первая Леди Украины и председатель Благотворительного Фонда Петра Порошенко.

По ее словам, в регионе уже работает 71 медиатека, 51 ресурсная комната.

"Если два года назад здесь было всего четыре инклюзивных класса, то сейчас уже 255 школ с инклюзией. Это мировая современная практика, чтобы дети с особыми образовательными потребностями чувствовали себя защищенными, социализированными, могли общаться со сверстниками и получали услуги на совершенно новом уровне", - сказала Марина Порошенко.

Первая Леди и председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко посетили инклюзивно-ресурсный центр в реконструированной части Магдалиновской опорной школы. Здесь усилиями ОГА был сделан отдельный вход для детей с особыми потребностями, крыльцо с пандусом, зал лечебной физкультуры. В самом помещении продумано все до мелочей, чтобы особенные дети не испытывали никаких препятствий.

В ресурсной комнате созданы условия для отдыха: здесь есть игрушки и мягкие пуфы. Также была сделана небольшая кухня со столовой, где особенные дети приобретают бытовые навыки.

"Для нас очень важно, чтобы доступ к качественному образованию имели все без исключения маленькие жители Днепропетровщины. Независимо от населенного пункта, в котором они проживают, – в большом городе или отдаленном селе", – отметил Валентин Резниченко.

Он сообщил, что сейчас более 800 детей региона с особыми образовательными потребностями учатся в обычных школах, и это в 4 раза больше, чем еще два года назад.

Кроме того, в ИРЦ работают новые специалисты: психологи, реабилитологи, дефектологи.

"Счастлива работать в таких прекрасных условиях. Сбылась моя мечта – кабинет, ресурсная и учебная комнаты оснащены всем необходимым. Телевизоры, интерактивные доски, компьютеры. Все – по высшему разряду. А еще – множество современной методической литературы, раздаточного материала", – рассказала психолог Юлия Топка.

"Мы создаем современные инклюзивно-ресурсные центры во всех опорных школах, которые реконструируем, – добавил Резниченко. – В таких учреждениях высококвалифицированные специалисты помогают особенным малышам социализироваться. Родителям больше не нужно возить детей на занятия в областной центр. Все условия для всестороннего развития они имеют у себя в районе".