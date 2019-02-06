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 Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах

6 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства", который инициировало Министерство внутренних дел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что этот проект закона был отработан вместе с общественной организацией "Опора".

"Цель изменений этого закона заключается в неотвратимости наказания за преступления против избирательных прав, декриминализации мелких нарушений и превенции правонарушений", - отметил Арсен Аваков.

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Министр пояснил, что новый законопроект предлагает усилить административную и уголовную ответственность, а именно - существенно повысить размер штрафов за нарушение ограничений ведения агитации, создать условия, когда кандидатам будет выгоднее следовать Закону, чем его нарушать.

"Мы предлагаем предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение своего волеизъявления в помещении для голосования. Предлагается также ужесточить наказание за определенные преступления. Речь идет о лишении свободы сроком до двух лет за незаконное использование или вброс избирательных бюллетеней. Нарушение тайны голосования и получения избирателем неправомерной выгоды. К шести годам - ​​за преступления, связанные с предоставлением избирателю неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей и фальсификации избирательной документации. Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз проведению выборов - подкупа избирателей", - отметил министр внутренних дел.

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Также Арсен Аваков сказал, что в новом документе предлагается отменить уголовную ответственность за сокрытие или порчу избирателями собственных избирательных бюллетеней и отнести такие правонарушения административным. Также предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сообщили правоохранительным органам о совершении преступлений в отношении подкупа выборов и фальсификации документации.

Новый закон позволит отнести определенные категории преступлений к  тяжким и особо тяжким. Это позволит полиции эффективнее работать для их разоблачения.

Профильный комитет Верховной Рады призвал народных депутатов рассмотреть предложенные изменения можно скорее.

В свою очередь, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что Национальная полиция вместе с Национальной гвардией обеспечит публичный порядок и общественную безопасность во время выборов на 100%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев

Координатор проекта "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что этот законопроект - это результат оценки законодательного поля и практической возможности действовать правоохранительным органам и другим субъектам избирательного процесса.

Несовершенство современного законодательства продемонстрировали выборы 2015 года. Когда к ответственности можно было привлечь только тех людей, кто сам признался, что принимал средства и свидетельствовал против себя. А организаторы подкупа остались безнаказанными.

"Цель нового закона - не посадить всех в тюрьму. Цель - предупредить нарушения значительными санкциями, а также обеспечить административную ответственность в отношении тех нарушений, которые не имеют существенного влияния на конечный результат выборов", - отметила Ольга Айвазовская.

Министр внутренних дел отметил, что МВД призывает участников избирательной кампании вести гонку соответствии с Законом. Национальная полиция, опираясь на позицию ГПУ, не будем придавать никаких преференций ни одному из кандидатов, независимо от политической окраски.

"Если фиксируются какие-то нарушения, то мы будем действовать в рамках своей компетенции и доводить это дело или к административной, либо к уголовной ответственности", - подчеркнул он.

Также читайте: Парламентские выборы в Украине состоятся по действующему избирательному законодательству, - Айвазовская

Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110360
 
   
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Исчо награду нада учредить за информацию о злодеях в
гривнях! Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 3436
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Ну звичайно ж сяде.. Обовязково сяде знову в крісло Президента України..
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Аякже. Пускают предвыборную пыль в глаза. Их усиление ответственности за нарушения будет обратно пропорционально самим нарушениям.
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Исчо награду нада учредить за информацию о злодеях в
гривнях! Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 3436
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Я у 90-ті роки від свого заводу був разів десять у виборчій комісії. Якби мені раніше погрожували такими законами, то я би не погодився там працювати🤫
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Тобто ти визнав себе старим "шулером", а я думав ти просто старий. Помилявся я🤗
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Звичайно, але я був зам. голови комісії. Хтось порушить, а потім звинувачення. Тому не вважаю потрібним там працювати.
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Аггга, тут безпечніше порохоботити за платню та 🍫🍫🍬🍬??
🤣🤣
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вот так во всем: некоторые изменения в некоторые акты...
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Комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 2459Сергей Август.
Перший і єдиний в Європі Президент, який зміг кричати на Путіна: "Я тобі не дозволю це зробити!!" - Круто! Навіть Оланд пекрелякався і пані Меркель знітилась, А наш піднявся вище цього агресивного ублюдка і поставив його на потрібне людству місце... Тому Він так ненавидить нашого Президента. Перемога буде за Україною!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах
 
 
 
 
 
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