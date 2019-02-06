 Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1,2 ст. 199 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов области в жилом и гаражном помещениях хранится спирт неизвестного происхождения и фальсифицированный алкоголь.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 2,4 тыс. литров спирта и 350 литров фальсифицированного алкоголя общей ориентировочной стоимостью свыше 900 тыс. грн.





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Проводятся следственные действия.