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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1430) Волынь (590) налоговая милиция (1519) ГФС (3077)

 Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области изъяли из незаконного оборота партию спирта и фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 900 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1,2 ст. 199 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов области в жилом и гаражном помещениях хранится спирт неизвестного происхождения и фальсифицированный алкоголь.

Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата 02

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 2,4 тыс. литров спирта и 350 литров фальсифицированного алкоголя общей ориентировочной стоимостью свыше 900 тыс. грн.

Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата 03
Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата 04

Смотрите: Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн. ФОТОрепортаж

Проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3110359
 
 
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Шашлык, три порции... Выкинула в пропасть!
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Налоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж
вот,потому народ в основном самогоном балуется)
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Эти несколько пакетов и пару десятков упаковок паленки,крупная партия?Как же тогда выглядит мелкая,боюсь представить...
Рюмка водки на столе...
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А куда девается изьятое? Усьо выпивается!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики изъяли на Волыни крупную партию спирта и алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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