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 Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы, - Луценко

18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную сотню, потому что являются жертвами.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

Луценко взял с собой один из томов экспертизы, который свидетельствует, по его словам, о завершении следствия относительно того, кто отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане.

Генпрокурор процитировал: "Принятые решения и совершенные действия президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича, должностных лиц Службы безопасности Якименко, Тоцкого, Ганджий, Потиевского, Щеголева, министра обороны Лебедева, Генерального штаба Украины Заманы, Ильина, Министерства внутренних дел Украины Захарченко, Ратушняка, Мазана, Федорчука и Внутренних войск Украины Шуляка, Конопляника, Миколенко о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества".

Он отметил, что это означает необходимость продолжения заочного осуждения, что даст возможность привлечь этих лиц к ответственности. Отметим, что по словам Луценко, с созданием ГБР заочное осуждение стало невозможным.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости от приказов и действий тогдашнего президента, руководителя МВД, руководителя СБУ", - сказал Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3110357
 
 
 Топ комментарии
 
Издалека начал. Скоро овощ в Межгорье приедет 'срок отбывать'
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Вот с этой речью вперед на Майдан!!! А мы же ослепли и не видели 5 лет назад беркута с превеликим удовольствием выполняли "незаконные приказы"! Это мы забыли по 40 ударов милицейскими дубинками по одному человеку. Мы забыли? Или эта картавая наволоч?
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Їх тишком нишком в Небесну Сотню включили ?
Що за... ?!
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Фашисты будущего назовут себя антифашистами - классика!за одного Юрика Пете нет прощения.
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Ну тогда немцы - жертвы фашистського режима....
И чего их приследуют? Помереть спокойно не дадут! Они ведь тоже просто выполняли преступные приказы Гитлера!
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мусоров прибили "для отвода глаз" что бы потом вот такие недалекие приводили это в пример ...
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Войну в Испании 1936 года советский союз начал с Секретной телеграммы в эфире : Над всей Испанией безоблачное небо...,ХЕРоями сцуветскага сцуюзу стали 57 Хмырей Джугашвили
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Мусора - не люди, вони здохли за хряка і його цінності, жартома вбиваючи Героїв Небесної Сотні і калічачи 100-тні людей. Ніякому безграмотному куму-пгокугору не вдасця відбілити тих дохлих *****!!!
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Відколи це??? Мусорів-беркутів, яким ви, гниди верещали зі сцени :"Не виконуйте злочинних наказів. Кожен відповість за свої злочини..." вже зараховано до Небесної Сотні, на крові якої ви мляді прийшли до влади??? До такого цинізму може дійти лише зграя морально деградованих істот! Хтось ще дивується геноциду українців, мародерству і колабораціонізму впродовж 5 років війни
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Югік записав мусор до " Небесної Сотні " .......
хто скаже ? шо Югік уже з бухла перейшов на коку ?
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продажній падлюці не обов'язково вживати наркоту...
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Я также вижу здесь и ещё один посыл от Луценко . Если выборы будут сфальсифицированы, а к этому все идёт, то вполне возможно люди выйдут на улицы, чтобы защитить свой выбор. А защищать фальсификаторов будет некому, если они будут понимать, что их возможно потом будут судить за это. Поэтому Луценко и говорит это. Нью Януковичу нужны нью беркутня.
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"Небесна сотня" - це мирні люди, які без зброї вийшли захищати свою гідність і загинули від куль. А беркутівці, які стріляли в людей по злочинному наказу, можуть зватись - жертвами злочинного режиму. Хоча чесний беркутівець міг би промазувать. І я думаю такі там були.
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Йшли без зброї під наркотою і команди ПСа в касці,туди де стріляють.А турчинов зі сцени волав:туда не йдіть,там стріляють.Тобто був впевнений,що в нього ніхто не стрілятиме.
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Це так падло підлизується до мусорів в надії, що вони будуть захищати і його гниле нутро...
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Германия дохлому СССр войну не объявляла,а нанесла упреждающий удар в связи с большим скоплением советский войск у границы с Румынией.
Адмирал Флота СССР Николай Герасимович Кузнецов.Потсдамская Конференция.июль 1945 года.
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Коротко и думаю ясно . На крови ПАТРИОТОВ к власти дорвались мародеры .
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Стаття 5 Конституції України. Читаємо..... на Майдан кинули підрозділи ЗСУ. Вони пішли захищати режим янукоовоща? НІ! Прощо ми говоримо! А мєнти пішли.... І останнє- в нас було АТО, так хай в цим і займалися міліціонери. ЗСУ використовуються тільки у ВІЙНІ!
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а у нас таки война - тока порохня этого не признает
потому что барыга не главнокомандуюший - а главноторгующий!!!!
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Это тонкий намек перед выборами, так как если не порошенко, то нынешние менты будут точно так же делать. Хотя это было понятно с самого начала
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Юра, ты что, бессмертие прикупил к безмозглости до купы?!
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"Серед загиблих героїв АТО є й загиблі сепаратисти з російськими військовими, не потрібно забуаати про це"

Дно
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здається, кацапи вже випробовують свою галюциногенну зброю, перша жертва - югік. Бо стільки алкоголя випити неможна, щоб таке верзти.
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В ночь с 7 на 8 ноября и далее до 30 ноября только в одном в Петрограде было казнено 220 000 человек.БЕСкровный Майдан получился у КацаПсинского быдла чЛЕНИНА ,Сралина Свердлова.....
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мусаров, которые охраняли дважды зека с его отрыгоновской когортой, стреляли в майдановцев и убивали их, к небесной сотне причислил?!! бгаво, югик! ... просто нет слов
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Сказочный долбо.б... зачем его только из тюрьмы выпустили? (С)
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Ага! Бандюкович тоже жертва, но не погибшая.
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Менты не погибли,они уехали в Москву,куда их привезли тайно ночью в Киев,переодетых форму Беркута,зеленых человечков придумали позже...
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Может ещё и рассейских двухсотых жалеть начнём ? Ведь они просто 'хотели денег' и 'ошибались'(((
Юра, ты просто придурок, надеюсь
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Це посил "новому бєркуту" -стріляйте в народ і ніфіга вам не буде!!! Ось чому ще нікого на цугундер не відправили--
скоро згодяться...😎
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Змінили тричи судимого президента, на судимого Генпрокурора... рехформа вдалась.
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О деталях спецоперации в Украине кремлевских фашистов под кодовым названием "Механический апельсин" расписал в номере за апрель "Русский журнал" за 2008 год,издание фашистов кремля кстати тех лет...
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Те, шо вони виконували злочинні накази для Юги нічого не означає?
Виони не тільки малиправо, а й забов'язані були відмовитися від таких наказів!
Пеця! Невже ти віриш що станеш президентом маючи такого кума?
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ну если уже мусора -убийцы в небесной сотне то это полный *****.ц....!
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Даже ботоферма соевая в ступоре. Нечем крыть просто. Хозяева требуют беркутню защищать (((
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а твердженням міліції, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко у вечір, коли його побили, був нетверезим.

Правоохоронці оприлюдили відео подій 10 січня, коли біля будівлі Києво-Святошинського райсуду та Святошинського райвідділку міліції сталися сутички між «Беркутом» і протестувальниками, - пише
... ТВі.Луценко був п'яний, його побили мітингувальники, ‒ міліція. ВІДЕО | ВолиньPost

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ПС ...Мало тоді в голову настукали !? Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 223
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Для тих, хто ще не зрозумів, що відбувається, вікрийте указ президента України про помилування гр.Луценка Ю.В. і подивіться ким він підписаний...
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Дохлых московских ментов в Москву отправляли в черных мешках типа в Бусиках,их было кажись 4 штуки.Если в один Бус влазит 5 трупов,то все верно...
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...гаркавий ти кого в Герої Небесної Сотні вписав,вбивць яки виконували злочинні накази...???
то ти така сама тварина як і овоч !
Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 8085

Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 7475 Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 7311
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Мєнти? Серед Небесної сотні?! Та картавий просто о...уїв.
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А чему, собственно говоря, все удивляются ? Опорой режимов с низкой легитимностью ВСЕГДА и везде служат полицейсмеры, мало того - для того, чтобы они еще раз могли пострелять БЕЗНАКАЗАННО их все эти пять лет и отмазывали от ответственности, а то, что СТРЕЛЯТЬ теперь будут всерьез, и не из помповых ружей бронзовыми "турбинами", а из новеньких "Фортов", с "Барретами" (так и не попавшим на фронт, но осевшими в НацГвардии), но и из тех же скандальных "Саксонов" - с пулеметными рамками под пулемет, и броней, выдерживающие попадание калибром 7,62, которые непригодны для Фронта, зато очень хороши для разгона/расстрела демонстраций в городах.
Или что, я одни отфильтровывал эту инфу на протяжении этих пяти лет?
Власть панячих выродков, пришедшая на крови - эту самую власть БЕЗ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ крови уже не отдаст, даже не думайте.
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а чечетов не входит в небесную сотню, случаем?! тоже пагиб. тожы вроди как жэртва...
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Чечетов, с его умением летать - так практически Янгол, бери да сразу же канонизируй по горячим следам.
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еще одна неосторожная реплика, Юра, и ты уедешь на Мальдивы навсегда. народ злой, шуток не понимает.
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Мєнти? До небесної сотні?! Та гаркавий просто о...уїв. І не треба нищити дописи, як зробили з попереднім, м'якішого висловлювання для цого комуняцького ви...лядка все одно не знайдеться.
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И почему я неудивлен что картавый обладатель квазимодо третьего тысячклетия пробил очередное дно Ну не вкипишь так аморалы и ментовская козлота тоже такие себе жертвы революции Не дамал я что доживу до того времени Когда генпрокурором в Украине станет недалекий моральный урод *** как страшно жить в этом соевом бедламе С ужасом думаю о том что козлота путем манипуляций вмостит эту нечисть на второй срок
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Почву пробивает. Но получил за десять минут две страницы гневных комментов.
У нации уже нулевая терпимость к вам и вашим мансам. Не выйдет у вас смешать все воедино., дискредитировать тем самым Майдан. Лучше пакуйте вализы в таком случае.
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Жах, все меньше , и меньше проукраинцев во власти .Вот и Луценко перешел на сторону врага , мелет по ********** методичке .
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Майдановцы сражались за будущее Украины,а менты били и убивали ради квартир,которые обещал Азаров,квартиры в Киеве ментам могли дать от убитых киевлян
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы, - Луценко
 
 
 
 
 
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