 Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы, - Луценко

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

Луценко взял с собой один из томов экспертизы, который свидетельствует, по его словам, о завершении следствия относительно того, кто отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане.

Генпрокурор процитировал: "Принятые решения и совершенные действия президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича, должностных лиц Службы безопасности Якименко, Тоцкого, Ганджий, Потиевского, Щеголева, министра обороны Лебедева, Генерального штаба Украины Заманы, Ильина, Министерства внутренних дел Украины Захарченко, Ратушняка, Мазана, Федорчука и Внутренних войск Украины Шуляка, Конопляника, Миколенко о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества".

Он отметил, что это означает необходимость продолжения заочного осуждения, что даст возможность привлечь этих лиц к ответственности. Отметим, что по словам Луценко, с созданием ГБР заочное осуждение стало невозможным.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости от приказов и действий тогдашнего президента, руководителя МВД, руководителя СБУ", - сказал Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.