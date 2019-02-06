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 Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров, - Луценко

18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную сотню, потому что являются жертвами.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

Луценко взял с собой один из томов экспертизы, который свидетельствует, по его словам, о завершении следствия относительно того, кто отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане.

Генпрокурор процитировал: "Принятые решения и совершенные действия президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича, должностных лиц Службы безопасности Якименко, Тоцкого, Ганджий, Потиевского, Щеголева, министра обороны Лебедева, Генерального штаба Украины Заманы, Ильина, Министерства внутренних дел Украины Захарченко, Ратушняка, Мазана, Федорчука и Внутренних войск Украины Шуляка, Конопляника, Миколенко о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества".

Он отметил, что это означает необходимость продолжения заочного осуждения, что даст возможность привлечь этих лиц к ответственности. Отметим, что по словам Луценко, с созданием ГБР заочное осуждение стало невозможным.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости от приказов и действий тогдашнего президента, руководителя МВД, руководителя СБУ", - сказал Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3110357
 
 
 Топ комментарии
 
Вот с этой речью вперед на Майдан!!! А мы же ослепли и не видели 5 лет назад беркута с превеликим удовольствием выполняли "незаконные приказы"! Это мы забыли по 40 ударов милицейскими дубинками по одному человеку. Мы забыли? Или эта картавая наволоч?
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Їх тишком нишком в Небесну Сотню включили ?
Що за... ?!
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Издалека начал. Скоро овощ в Межгорье приедет 'срок отбывать'
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Жах, все меньше , и меньше проукраинцев во власти .Вот и Луценко перешел на сторону врага , мелет по ********** методичке .
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Майдановцы сражались за будущее Украины,а менты били и убивали ради квартир,которые обещал Азаров,квартиры в Киеве ментам могли дать от убитых киевлян
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Югик, это не бред алкоголика, это уже не только плевок на могилы погибших героев, но и плевок на всю Украину. Уйди или убейся об стену, мразь.
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И кто же эту мрязь в генпрокуроры протащил? И неужели нам нужен и в этом году такой ублюдок?
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran Переклад на людську мову: Югік Козлихін зробив все можливе, щоб злочинець Януковощ (після того, як "порішав" сврї фінансово-корупційні питання з Парашеном) уникнув покарання - ГПУ
 Страшный БЕНДЕРовец добавил(а),Інтерпол більше не розшукує Януковича - ГПУСеред Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 9519
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гаркава сволота,злочинні накази,вони мали повне право не виконувати,як що ця влада залишится на другий термін,воно сепарів почне заносити в герої України...ось кого воно вписало...
Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 23



Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 1733
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Немає слів,ви ще бажаєте голосувати за Баригу?
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народ туп и зомбирован , не могут понять что Петя это классический совок и предатель , при том вор до последней капли .У них все батлы Путин - Петя , ума понять нет .что играют спектакль .
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Что-то отбитых соевых на ветке не видно.
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Йугик, смешав 100 кГ мёда и 1 кГ говна ты сделал "классную" подставу Майдану.. мозг у тебя есть?
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Это не прокурор, а больной на всю голову совковый идиот:

кстати, тов.Луценко - это сынок предателя Украины и московского сатрапа, 1-го секретаря обкома КПСС. так что, гены изменника явно очень влияют.
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Небесная Сотня не за это умирала. Она завещала Украину не «сцене», а народу на Майдане. Что народ сделал? Отдал свои голоса за Порошенко и вот уже пять лет наблюдает, как гарант паскудит Украину.


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а чому ж той народ лише "наблюдает" - чи , без пастирів , стадо на Майдани вийти не здатне ?
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От скотина. Якби ментяра всадила тобі кулю в твого пахабного рота, а потім сама отримала кулю від майданівців, цікаво, твоя сім"я зараз вважалаби тебе і твого вбивцю рівноцінними жертвами? Яким же ти кінченим уродом зі своєю дружиною став. Уявляю, кого ти виховуєш. Слово "людина" в моєму лексіконі для тебе закрито.
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ВіталійNATOвець‏

Перемога на кожному кроці, сусіди пиляють дерева вдома, щоб до весни не змерзнути. Сучий порох, щоб ти здох курво.
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нужно было тебя тварь картавую ****..ть кирпичом на майдане
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Вже давно пора закінчувати цей галас "діванних" критиканів, котрі у масі своїй не були на Майдані. Знаю точно, оскільки там був, що більшість міліціянтів вкрай неохоче стріляли у невеличку жменю героїв, що насувались на них з наспіх зробленими нікому непотрібними щитами. (Сам я у наступ не пішов, бо побоявся.) А ті, що стояли на сцені, ризикували не менше, бо пулі навкруги так і свистіли, а вони були відкриті для пострілів. Будь-який міліціянт мав можливість їх легко вбити. Але цього не сталося. Чому? Не здивуюсь, якщо виявиться що названі міліціянти загибли від рук своїх "товаришів" саме за те, що не стріляли у натовп. Так що, у даному випадку Луценко правий. Але це його не виправдовує щодо подальшої діяльності як прислужника олігархату.
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Ваше припущення має право на увагу.
Але після перегляду розгону студентів, а потім дій під адміністрацією президента (01.12.2013), а саме, добивання лежачих та катування затриманих, хто тоді мав повагу до міліції? Всіх їх вважали за слуг режиму.
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це не припущення - це конкретні методички !
Перед майбутніми фальсифікаціями виборів , що обов'язково викличе масові протести , владі потрібно бути впевненим у лояльності правоохоронців - тому 5 років гальмувалися справи по Майдану , тому зараз мєнтів просто обіляють !
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18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную сотню, потому что являются жертвами.Источник: https://censor.net.ua/n3110357 - завтра (чи вже сьогодні) можна чекати на масові виступи проти таких заяв ? Чи , як завжди , все спокійно проковтнуть ....На Майдані "Беркут" стріляє по мітингувальникам
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счас оружия полно - мы знаем как действовать - и кроме того полно людей с боевым опытом
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так - і зброї просто не міряно , і людей що вміють нею користуватися також повно , і народ розлючений бідністю - але на протести все одно не виходять ! Влада безкарно плює в обличчя людям , а вони все одно покірно мовчать ... парадокс ?
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Все ждут поддделки выборов купленным ЦИКом Петруччо. Тогда новый Майдан будет фактически закономерен и естественен. Если же его начать до выборов, то Петруччо начнет кричать о свержении себя якобы пропутинскими силами, убежит с наворованным из странны и будет от туда тролить. При том, что большинство его сторонников останутся на местах. Новый Майдан должен подойти к вопросу системно и исправить ошибки предыдущего, а не умножить их.
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если бы в 14 Луценко заявил об этом с трибуны Майдана, его бы там же и разорвали
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...... среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы

г пракулор луценко.

Алег надавааа
вынаси казла-а-а!!!!!!!! - его жена в раде.

+сейшельские каникулы за 50 000 евро за 1 неделю.

ожидали что-нить ишо от ентих гнид??

Источник: https://censor.net.ua/n3110357
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То що, шановні, всі собі потеревенили на "Цензорі" та й на завтра забудете... А в нормальній країні це чмо вже було б безробітне. Його б навіть не пустили чайника з капцями забрати з кабінету. Це в нормальній країні. Значить ми ще не доросли. Коли ми навчимось доводити все до кінця ? Якщо боремося з владою -- то до кінця !!! Жоден "бувший" не повинен попасти в політику пожиттєво разом з своїми родичами до сьомого коліна ! А що ми бачимо сьогодні ? Хто лізе в президенти , в наступну Раду ? А чому в свій час перемогли "більшовики" ? Тому, що вони все зробили "до основанья, а затем...", чого нам забракло !...
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Коли вже більшість українців усвідомить , що їх ЯК ЗАЗВИЧАЙ просто розвели ? Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 2400
Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 5354
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амнистея в действии!!!!!
голубаны получают ордена в раде!!!!!.
амброськины - главные НАЧАЛЬНИКИ в милицэи!!!!!.

так вот он какой наш путь с плакатов мальдивскаго камандующего!!!!!!

4 000 укр солдат в землю

а беркутню на на павышение.
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Чего-то поздно выдал, пять лет все таки прошло... История темная: при постоянных утверждениях о отсутствии оружия у протестующих, большинство милиционеров погибло от ранений в шею или пробитии бронежилета в сердце, а это уже работа снайперов.
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Работало три группы снайперов. "Российская" во главе с Ромашкой по протестующим, несколько людей с Майдана со стволами попроще и даже с калашами по беркуту и третья "разжигатели" с самыми хорошими стволами и по тем и по другим.
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То есть медведчука, озвучивающего кремлевские месседжи , нам мало? Теперь и югика подключили? Кто нам еще в лицо не плюнул? А как родным погибших и покалеченных это все воспринимать?
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как родным погибших и покалеченных это все воспринимать?

спокійно сприймати - так , як сприймали все подібне попередні 5 років ...
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Два роки назад я вже писав, що ці соєво-ригові уроди,( якщо не змінити владу) дозвиздяться до того, що у всьому винна небесна сотня... А Менти і тітушня типу захищали "конституційний лад". Соєві гівнюки уже зовсім охрініли...
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Ну хто ще хоче голосувати за баригу і брехливу владу?
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Небесная сотня в наших сердцах... навсегда. Есть ли лично в моём сердце место для людей в форме? Нет. Однозначно. По крайней мере, пока. Может быть, я предубеждён, может насмотрелся слишком много того, что они творят сейчас... может быть потому, что они живут в закрытом "мирке". И это возможно. Однозначно можно утверждать следующее: чхали они на наши комментарии, они видят этот мир с другой стороны зазеркалья. Они НИКОГДА нас не поймут и не услышат, даже если прикажет начальство, даже если им дадут за это денег, даже если пригрозят увольнением. У них мозг на другой частоте работает. Для них всегда будут "активисты" и "ребята из беркута". Может быть, их отношения к нам - это реакция (в т.ч., защитная) на то, что их считают "ментами" и "мусорами". Не исключаю и этого. Что делать с этим? Ведь это не нормально. Думаю, к ним нужно относиться как к наёмным работникам, без эмоций. От сдова "совсем". Ведь это мы содержим их нашими налогами, а не наоборот. И имеем право предъявлять претензии за некачественную работу.
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Все підводиться до того, що коли народ вийде на Майдан після фальсифікації цими гнидами, то мусора будуть захищати "законнообраного" . Одже мусора, яких ми за свої податки за останні 5 років забезпечили краще ніж армію, будуть захищати покидьків соєвих і будуть героями.
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звичайно будуть - ґрунт , для цього , вже створений і всі , хто виходять проти влади , автоматично , визнаються "агентами *****" ... і піпл хаває ?
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Захарченко тоже много чего обещал
Только в єтот раз не все успеют добежать до вертолета на Ростов
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вони підготувалися - їм нікуди тікати не доведеться
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) Новое Время

Да, бл**ть... остановите Землю я сойду! Мусоров, которые на моих глазах убивали, забивали до полусмерти... раздевали людей до гола и поливали их водой при - 19! Которые стреляли боевыми в женщин! Ах ты ж сук@ картавая... загрызу, тварь!!! Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 3165
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все равно что головорези из гестапо в одной могиле со своими жертвами
и те, и те - жертвы
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Сам ти Юра жертва
коррупции
забил как єти твари флаг сривали?
Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів. І ті, і ті - жертви, - Луценко - Цензор.НЕТ 1686
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Оце так "жити по новому",новіше і не найдеш.
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було б цікаво побачити інформацію, за яких обставин і де загинули 18 мусорів-хероїв.
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лижет очкарик ментам, понимает что после фальсификации грядущих выборов лишь они будут между рошенбандой и людьми! Вот только танцев уже не будет...
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з початку Захарченку майно повернули , тепер і беркуктню (!) до Небесної Сотні віднесли ... які ще подарунки , до 5-ї річниця нам влада приготує ?
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вот сученок..
Удинственное хорошее что сделал овощь-
посадил этого Алкаша
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Погибших во время восстаний в концлагерях офицеров СС чествуют как жертв Холокоста? А вот у нас беркутню наравне с Небесной Сотней поставили....
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а ведь тогда у восставших оружия не было. А сейчас...
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Голосуйте за соевого гидрната-пусть луцик и дальше генплокулолом бабло стрижет.Недалеко тот момент,когда и бандюковича оправдает и вернет Хонку
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А из этих восемнадцати хоть один пристрелил беркутовского снайпера, за братьев,за сестер своих,которых они убивали. И не стрелял ли ихний снайпер 7 к 1 по своих, что бы расстрел оправдать? И почему то на сцене ни кого не убили, хотя простая СВД достала бы легко. Это вопрос! Кто дал команду спилить деревья, это же вещевое док.? Не кажется что ЗРАДОЙ пахнет? А может договорняк? Короче, правды пока не будет, ждем смены власти, Эти все и ваши и наши и папередники друг друга не сдадут
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От чому розслідування злочинів беркутні не проводииься! Скоро цих вбивць ці наперсточники, що дорвались до влади, зроблять героями. А чого ми хотіли чекати іншого від синка секретаря обкому КПУ і бариги?
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От чому розслідування злочинів беркутні не проводииься! Скоро цих вбивць ці наперсточники, що дорвались до влади, зроблять героями. А чого ми хотіли чекати іншого від синка секретаря обкому КПУ і бариги?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОни тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров, - Луценко
 
 
 
 
 
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