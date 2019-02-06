 Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров, - Луценко

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.
Луценко взял с собой один из томов экспертизы, который свидетельствует, по его словам, о завершении следствия относительно того, кто отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане.
Генпрокурор процитировал: "Принятые решения и совершенные действия президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича, должностных лиц Службы безопасности Якименко, Тоцкого, Ганджий, Потиевского, Щеголева, министра обороны Лебедева, Генерального штаба Украины Заманы, Ильина, Министерства внутренних дел Украины Захарченко, Ратушняка, Мазана, Федорчука и Внутренних войск Украины Шуляка, Конопляника, Миколенко о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества".
Он отметил, что это означает необходимость продолжения заочного осуждения, что даст возможность привлечь этих лиц к ответственности. Отметим, что по словам Луценко, с созданием ГБР заочное осуждение стало невозможным.
"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости от приказов и действий тогдашнего президента, руководителя МВД, руководителя СБУ", - сказал Луценко.
Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.
⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠добавил(а),Інтерпол більше не розшукує Януковича - ГПУ
кстати, тов.Луценко - это сынок предателя Украины и московского сатрапа, 1-го секретаря обкома КПСС. так что, гены изменника явно очень влияют.
Перемога на кожному кроці, сусіди пиляють дерева вдома, щоб до весни не змерзнути. Сучий порох, щоб ти здох курво.
Але після перегляду розгону студентів, а потім дій під адміністрацією президента (01.12.2013), а саме, добивання лежачих та катування затриманих, хто тоді мав повагу до міліції? Всіх їх вважали за слуг режиму.
Перед майбутніми фальсифікаціями виборів , що обов'язково викличе масові протести , владі потрібно бути впевненим у лояльності правоохоронців - тому 5 років гальмувалися справи по Майдану , тому зараз мєнтів просто обіляють !
г пракулор луценко.
Алег надавааа
вынаси казла-а-а!!!!!!!! - его жена в раде.
+сейшельские каникулы за 50 000 евро за 1 неделю.
ожидали что-нить ишо от ентих гнид??
Источник: https://censor.net.ua/n3110357
голубаны получают ордена в раде!!!!!.
амброськины - главные НАЧАЛЬНИКИ в милицэи!!!!!.
так вот он какой наш путь с плакатов мальдивскаго камандующего!!!!!!
4 000 укр солдат в землю
а беркутню на на павышение.
спокійно сприймати - так , як сприймали все подібне попередні 5 років ...
Только в єтот раз не все успеют добежать до вертолета на Ростов
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) Новое Время
Да, бл**ть... остановите Землю я сойду! Мусоров, которые на моих глазах убивали, забивали до полусмерти... раздевали людей до гола и поливали их водой при - 19! Которые стреляли боевыми в женщин! Ах ты ж сук@ картавая... загрызу, тварь!!!
и те, и те - жертвы
коррупции
забил как єти твари флаг сривали?
Мєнти , ригоАнали , бандюки - для неї друзі "Наші діти бомжі" и "Владо, не кидай своїх", - переселенцы-участники АТО пикетировали АП с требованием финансирования программы по обеспечению их жильем
Удинственное хорошее что сделал овощь-
посадил этого Алкаша