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Все про:Луценко (7310) майдан (3873) расследование (2428) Небесная Сотня (207)

 Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 милиционеров, - Луценко

18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную сотню, потому что являются жертвами.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает Цензор.НЕТ.

Луценко взял с собой один из томов экспертизы, который свидетельствует, по его словам, о завершении следствия относительно того, кто отдавал преступные приказы о расстреле мирных людей на Майдане.

Генпрокурор процитировал: "Принятые решения и совершенные действия президента Украины, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Януковича, должностных лиц Службы безопасности Якименко, Тоцкого, Ганджий, Потиевского, Щеголева, министра обороны Лебедева, Генерального штаба Украины Заманы, Ильина, Министерства внутренних дел Украины Захарченко, Ратушняка, Мазана, Федорчука и Внутренних войск Украины Шуляка, Конопляника, Миколенко о подготовке и проведении 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева и на территории государства антитеррористических мероприятий, с использованием при этом личного состава, оружия, спецсредств и спецтехники находятся в прямой причинной связи с наступлением последствий, в частности в виде: гибели участников собраний и военнослужащих и работников правоохранительных органов, причинения им телесных повреждений, а также повреждения имущества".

Он отметил, что это означает необходимость продолжения заочного осуждения, что даст возможность привлечь этих лиц к ответственности. Отметим, что по словам Луценко, с созданием ГБР заочное осуждение стало невозможным.

"Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости от приказов и действий тогдашнего президента, руководителя МВД, руководителя СБУ", - сказал Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле - экс-президент Виктор Янукович. По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/n3110357
 
 
 Топ комментарии
 
Їх тишком нишком в Небесну Сотню включили ?
Що за... ?!
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Вот с этой речью вперед на Майдан!!! А мы же ослепли и не видели 5 лет назад беркута с превеликим удовольствием выполняли "незаконные приказы"! Это мы забыли по 40 ударов милицейскими дубинками по одному человеку. Мы забыли? Или эта картавая наволоч?
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Издалека начал. Скоро овощ в Межгорье приедет 'срок отбывать'
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Пусть лучше расскажет то в чем разбирается на все 100%. Кто из них сколько украл, где и когда?
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мені страшно згадувати про майдан,все проходило в мене на очах (за 3,5 м-ця) ми єдине що можєм робити,то це писати,а їм все по БАРАБАНУ,може дочекаються участі Яника
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алкопрокурор заходит через задний ход...
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всё, что надо знать о барыге порошенке и его кодляке
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"Герои нынешней Украины - погромщики, антисемиты и радикалы самых различных мастей... Еще раз хочу сказать: ни в коем случае народ Украины не должен допустить роковой ошибки - если будет переизбрана нынешняя власть, последствия будут непредсказуемы. Это страшно", - заявил Янукович.Источник: https://censor.net.ua/v3110312

Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", - добавила Захарова
По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.Источник: https://censor.net.ua/n3110325
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Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией"

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Легендарный «Киевский» торт - это тот самый вкус из детства! Настоящий «Киевский» - только торт производства фабрики им. К. Маркса корпорации ROSHEN.
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украдено папаней порохни у украинского народа
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и шо - наркотики с Южной Америки то же продают в маскве и шо )))))))
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Торговля с врагом, агрессором и оккупантом - это измена и предательство ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО! Хочется надеяться, что этот "ХАРАНТ"-УЗУРПАТОР (однотуровый ОФШОРНЫЙ БАРЫГА) не успеет сбежать с УКРАИНЫ и его повесят или порвут на части возмущенные СВОБОДНЫЕ И ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ, а не верноподданные РАБЫ и ХОЛОПЫХОЛУИ жополизы)!
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka 35 мин.35 минут назад

Волноваська Хунта Ретвитнул(а) Ivan Ihorovych

- 2014г : в Раде перед родителями погибших Небесной сотни : " я клянусь , что мы найдём убийц ваших детей ! " - 2019г : Зачисляет в списки Небесной сотни убийц...
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самі винні , якщо покірно слухають ...
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Среди погибших украинских солдат присутствуют сепары. И те и те - жертвы. Находятся в прямой зависимости приказов президента. Диагноз - разжижение мозгов и атрофия совести
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Ипанутое существо.
Дальше пойдут речи о том, что украинская армия напрасно напала на Донбасс, я так понимаю.
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Голосую за Петра, йон Томаса даже достав!!!
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AХРЕНЕТЬ! Знаете сколько "ЖЕРТВ" в вафен СС и НКВД (из заградотрядов), охранников концлагерей погибло во вторую мировую войну? "Плакать-не переплакать"!
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ОЧАРКА-РЕЖИМА - это должность! Для СЛУЖЕБНЫХ ПАЛКАНОВ не важно кто ХОЗЯИН (кому служить, ведь ОВЦЫ И БАРАНЫ те же самые) у них ПРОФСОЮЗ ХОЛУЁВ!
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Этого алкаша и проститутку пора закрыть на второй срок, пусть находится за решеткой под охраной "коллег" (и потенциальных "жертв")!
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Среди погибших во-Вторую Мировую войну из 50 миллионов - 10 миллионов фашистов , которые убили 40 миллионов , они тоже жертвы ( аборта ).
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Согласно идеям Югы даже Пол Пота жертва, не говоря уже о Чикотило.
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Власть понимает что менты будут нужны для подавления Майданов. А когда-то они были "не люди".
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Після зміни бариги та нинішньої "влади" - буде проведено справжнє розслідування злочинів "майдану", вбивств в Одесі, на Донбасі та інших. І справжні злочинці будуть покарані.
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Ага, а чиновники с судьями, прокурорскими и мусорами с вами согласны?
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka
... **** , как так произошло ,что Зеленский за 5 лет не предоставил доказательств вины Януковича интерполу и по сути слил дело ? От же падонок , да , Юрий Витальевич ? Вони теж жертви. Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів, - Луценко - Цензор.НЕТ 5856

...................Волноваська Хунта добавил(а),ОстроВ @ostro_vВ Генпрокуратуре подтвердили, что Интерпол снял беглого Януковича с розыска http://bit.ly/2t94U2M
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Это у алкаша врожденный дкфект или банальная белочка7
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Шо то в последнее время как то слишком много стало алкашика и его ************ тысячелетия. Они там шо, на тяжелую наркоту перешли и страх потеряли? Падла картавая сначала посади убийц той сотни, а потом своим языком полощи.
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"Однорукий" знал многое....- потому и -выпустили,вывезли....
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"Однорукий" знал многое....- потому и -выпустили,вывезли.... Да и Судьи - непричём,- они-же -ОТРАЖЕНИЕ в зеркале ВЛАСТИ....
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культура "Шансон"- вор и убийца также жертва обстоятельств. Осталося Юге слабать "Мурку" на корпоративе.
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Может, и яныка под эту тему отмазать? А чё, он же тоже пострадал. И ему тоже приказали. И хутина тоже - у него, походу, давно голоса в голове живут. Кароче, опять походу Гитлер виноват.
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Вот как выглядит памёятник "жертвам". Следующим этапом будет наказание виновных. Музычко, Мужиль, да и "Торнадо" уже выгребает.
Вони теж жертви. Серед Небесної Сотні є і 18 загиблих міліціонерів, - Луценко - Цензор.НЕТ 258
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бла-бла-бла, а час йде , якщо проголосуємо "не за путіна" буде знову бла-бла-бла а час буде спливати і далі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОни тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 милиционеров, - Луценко
 
 
 
 
 
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