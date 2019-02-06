 Врач исправительной колонии в Одессе задержан на взятке 500 долл. за справку для осужденной, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за предоставление осужденной гражданке Д. справки об имеющихся у нее заболевания, что может стать основанием для изменения условий ее содержания и места пребывания, медик требовал от гражданина Б. взятку в сумме 500 долларов.

6 февраля врача, который находясь в собственном авто получил указанную сумму взятки, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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