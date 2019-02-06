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 Врач исправительной колонии в Одессе задержан на взятке 500 долл. за справку для осужденной, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями на взятке задержан врач "Одесского учреждения исполнения наказаний" (№ 21).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за предоставление осужденной гражданке Д. справки об имеющихся у нее заболевания, что может стать основанием для изменения условий ее содержания и места пребывания, медик требовал от гражданина Б. взятку в сумме 500 долларов.

6 февраля врача, который находясь в собственном авто получил указанную сумму взятки, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Врач исправительной колонии в Одессе задержан на взятке 500 долл. за справку для осужденной, - прокуратура 01

Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110354
 
 
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Врач исправительной колонии в Одессе задержан на взятке 500 долл. за справку для осужденной, - прокуратура. ФОТО

500 долларов в просяктнутой коррупцией стране, немогут быть взяткой. Это так на корку хлеба при тотальном убожестве работающих.
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А сколько за взятку могут впаять?

И, впрочем, дядька останется в том же месте, правда ролями поменяется. Был работником колонии, станет ее клиентом.
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І буде працювати фельшером. Можлив що у рідній колонії.
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Где те золотые времена, когда давали миньоны? Изза каких то 13000 человека взяли 😀😀😀
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А хто тепер піде у колонію працювати лікарем?
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