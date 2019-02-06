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Все про:Одесса (5323) растрата (149) ТЭЦ (53) САП (965)

 Бывшего арбитражного управляющего ОАО "Одесская ТЭЦ" судят за растрату 28 млн грн, - САП

Прокурорами САП утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего арбитражного управляющего ОАО "Одесская ТЭЦ" в растрате средств общества на сумму свыше 28 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Расследованием установлено, что весной 2016 арбитражный управляющий ОАО "Одесская ТЭЦ" (99,989% уставного капитала которого принадлежат государству), в нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на рынке природного газа Украины, заключил договор с коммерческой компанией о поставках природного газа, которая не имела технической возможности выполнить данную поставку.

Несмотря на очевидную невозможность выполнения такого договора, арбитражный управляющий перечислил средства коммерческой структуре, зато газ государственному предприятию так и не был поставлен.

Такие действия должностного лица повлекли причинение ущерба государству на сумму свыше 28 млн гривен.

На сегодня обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины направлено для рассмотрения по существу в Суворовского районного суда города Одессы.

Внимание: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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Источник: https://censor.net.ua/n3110353
 
 
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В СССР за хищение гос имущества тоже расстреливали .
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Сначала мальдивы (( с такими деньгами нужен отдых ((
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сначала - в АП на Банковую, процент отслюнявить, а уж потом - хошь - на Сейшелы, хошь - на Канары, а хошь - к стене Плача, записочку Яхве передать...
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Це неможливо ... Крадуть курво всюду на всіх рівнях та в усіх галузях ... «Тато ! А чому ми так погано живемо???»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывшего арбитражного управляющего ОАО "Одесская ТЭЦ" судят за растрату 28 млн грн, - САП
 
 
 
 
 
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